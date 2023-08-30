Американський сенатор Блументаль: Україна - на вістрі списа нашої боротьби за незалежність і свободу

Україна перебуває на вістрі списа, ведучи боротьбу США за незалежність і свободу, адже у російській війні на карту поставлені національна безпека та інтереси Сполучених Штатів. Про це у колонці виданню ctpost пише сенатор-демократ Річард Блументаль.

"Якщо Путін переможе в Україні, він піде вперед проти інших країн - союзників по НАТО, яких ми зобов’язані захищати військами на землі за договором", - додав Блументаль.

Законодавець нещодавно повернувся з Києва, де разом з іншими впливовими сенаторами - демократкою Елізабет Воррен і республіканцем Ліндсі Гремом - зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

"Пристрасний і відвертий президент Володимир Зеленський... через 18 місяців жорстокої кровотечі та смерті на полі бою він зберіг рішучість і стійкість", - ділиться враженнями після зустрічі американський сенатор. Він нагадує: "Зеленський не хоче і не потребує наших військ. Але йому дуже й відчайдушно потрібні інструменти для перемоги".

Блументаль зазначив, що для перемоги Києву потрібна не лише безпекова допомога від Вашингтона, а й контроль за дотриманням санкцій проти Кремля. "Це американська мантра: свобода ніколи не буває безплатною. Українці платять невимовну ціну, надихаючи світ невимовною мужністю та силою. Ми повинні відповідати цьому", - додав він.

Раніше Голос Америки збирав думки інших впливових американських законодавців щодо важливості продовження підтримки України. Зокрема сенатор-республіканець Том Тілліс висловився за схвалення додаткових коштів на допомогу Києву, щоб уникнути "помилки, яку ми зробили в Афганістані", а також відзначив прогрес українського контрнаступу. Україна "дюйм за дюймом", "окоп за окопом" звільняє територію, яку раніше окупувала Росія.