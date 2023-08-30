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- Голос Америки
Американський сенатор Блументаль: Україна - на вістрі списа нашої боротьби за незалежність і свободу
Україна перебуває на вістрі списа, ведучи боротьбу США за незалежність і свободу, адже у російській війні на карту поставлені національна безпека та інтереси Сполучених Штатів. Про це у колонці виданню ctpost пише сенатор-демократ Річард Блументаль.
"Якщо Путін переможе в Україні, він піде вперед проти інших країн - союзників по НАТО, яких ми зобов’язані захищати військами на землі за договором", - додав Блументаль.
Законодавець нещодавно повернувся з Києва, де разом з іншими впливовими сенаторами - демократкою Елізабет Воррен і республіканцем Ліндсі Гремом - зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
"Пристрасний і відвертий президент Володимир Зеленський... через 18 місяців жорстокої кровотечі та смерті на полі бою він зберіг рішучість і стійкість", - ділиться враженнями після зустрічі американський сенатор. Він нагадує: "Зеленський не хоче і не потребує наших військ. Але йому дуже й відчайдушно потрібні інструменти для перемоги".
Блументаль зазначив, що для перемоги Києву потрібна не лише безпекова допомога від Вашингтона, а й контроль за дотриманням санкцій проти Кремля. "Це американська мантра: свобода ніколи не буває безплатною. Українці платять невимовну ціну, надихаючи світ невимовною мужністю та силою. Ми повинні відповідати цьому", - додав він.
Раніше Голос Америки збирав думки інших впливових американських законодавців щодо важливості продовження підтримки України. Зокрема сенатор-республіканець Том Тілліс висловився за схвалення додаткових коштів на допомогу Києву, щоб уникнути "помилки, яку ми зробили в Афганістані", а також відзначив прогрес українського контрнаступу. Україна "дюйм за дюймом", "окоп за окопом" звільняє територію, яку раніше окупувала Росія.
Впливовий сенатор-республіканець Мітт Ромні нещодавно сказав, що найважливіше завдання США для зміцнення їхніх позицій у протистоянні Китаю - це сприяти поразці Росії в Україні, адже Москва і Пекін - союзники, й слабкіша Росія послаблює й Китай. Він додав: "Ми зменшуємо й розбиваємо російську армію відносно дуже невеликим коштом, в порівнянні із тим, що ми загалом витрачаємо на оборону".
Раніше Голос Америки повідомляв, що група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності, запевнила: Конгрес Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально.
Сенаторка Елізабет Воррен під час візиту до Києва підкреслила, що українці "борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі", а республіканець Ліндсі Грем заявив: "Ми зараз витратили менше ніж три відсотки нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим. Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки"
Однак, деякі законодавці мають інші думки. Зокрема сенатор-республіканець Томмі Табервіль вказав, що раніше не голосував за допомогу для України, бо не вважає, що Україна може подолати значно потужнішого суперника - Росію.
Нагадаємо, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом про додаткову допомогу Україні у 24 мільярди доларів.
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Навчання на F-16: Нідерланди і Румунія погодили деталі створення центру
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що в Румунії буде створено навчальний центр літаків F-16 для ЄС, винищувачі нададуть Нідерланди.
«Сьогодні мій румунський колега Ангел Тілвар, керівник компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті і я домовилися про об’єднання зусиль: у Румунії буде створено навчальний центр F-16 для ЄС. Компанія Lockheed Martin забезпечить навчання і технічне обслуговування. Нідерланди нададуть винищувачі F-16», - написала вона в мережі X (колишній Twitter) 29 серпня.
Оборонне відомство країни уточнило, що разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль щодо можливостей F-16 для України – йдеться про підготовку українських пілотів і технічного персоналу.
За повідомленням, навчальний центр у Румунії спочатку використовує літак для курсів підвищення кваліфікації для інструкторів F-16, далі – навчання українських пілотів та союзників по НАТО.
Міністерство оборони Румунії повідомило, що 29 серпня Румунія, Нідерланди та компанія Lockheed Martin підписали протокол щодо Центру підготовки пілотів F-16 у Румунії.
«Через цей центр Румунія зобов’язується забезпечити високоякісне навчальне середовище з доступом до технічних ресурсів і найсучаснішого ноу-хау не лише для румунських пілотів, а й для держав Альянсу та партнерів, у тому числі України», – сказав Тілвар.
За повідомленням, для реалізації цього проєкту ВПС Нідерландів зроблять свій внесок, розмістивши кілька літаків F-16 на 86-й авіабазі, таким чином сприяючи ефективній підготовці румунських пілотів, а компанія Lockheed Martin забезпечить технічну підтримку через льотних інструкторів та інженерно-технічний персонал.
У Вільнюсі, де 11-12 липня проходив саміт НАТО, Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Раніше Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.
19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16. Він не уточнював, де саме стартували ці навчання.
Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.
Справа Князєва – болючий удар для України, – глава Вищої ради правосуддя. Інтервʼю. Відео
Єврокомісія дала оцінку “виконано” українській судовій реформі. Одним з етапів цієї реформи було відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та оновлення Вищої ради правосуддя.
- Голос Америки
У США оголосили дві стратегії протистояння Китаю, зокрема з досвіду України
У Міністерстві оборони США оприлюднили стратегії, які втілюватимуться з огляду на потенційне протистояння з Китаєм та його прискорену мілітаризацію. Зокрема, нові деталі озвучено у ході конференції “Нові технології” Національної оборонно-промислової асоціації у Вашингтоні.
Заступниця Міністра оборони США Кейтлин Гікс, виступаючи на конференції, зауважила, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів з боку Китаю є “маса” його військових сил та невпинне нарощування китайської армії і зброї (у тому числі ядерної). Нині стратегія Пекіна, за її словами, полягає в ідеї “більше кораблів, більше ракет, більше людей”, які країна може виставити проти супротивника.
Натомість у США вирішили діяти інакше та розглядають дві потенційні стратегії.
По-перше, американською протидією нарощуванню військової сили Китаю стануть інноваційні “розумні технології”.
Як наголошує Міністерство оборони США, “винахідливість та інновації залишаються в основі стратегічної переваги Збройних сил США, коли вони протистоять нагальним викликам в Індо-Тихоокеанському регіоні”.
І поки армія Китаю зосереджується на нарощуванні власної маси, США “перемагатимуть супротивників, перевершуючи їх мислення, вибудовуючи стратегію та маневруючи”, цитує Пентагон виступ Гікс на згаданій конференції.
Йдеться про менш коштовні автономні системи в усіх сферах, що “ставлять менше людей на лінію вогню” та допомагають перемагати технологічно.
По-друге, США має намір налагодити виробництво тисячі дронів – “маленьких, розумних, дешевих бойових одиниць”.
Цей пункт Гікс зокрема проілюструвала досвідом війни в Україні, де “недорогі, часто комерційні дрони виявилися незамінними на полі бою для розвідки, визначення цілей та атак”, інформує видання Defense News. Як повідомляв раніше Голос Америки, міжнародні ЗМІ наголошують сьогодні, що війна та розвиток штучного інтелекту допомогли Україні стати країною з виробництва дронів та здійснити інноваційний стрибок.
Щодо США, то йдеться про програму Пентагону “Реплікатор”.
Вона дозволить США зосередитися на розробці та випуску, як було сказано під час конференції, “тисяч” безпілотних систем на базі штучного інтелекту для протидії збройним силам Китаю.
Загалом сучасний момент, у відповідь на який створено названу програму, Кейтлін Гікс під час конференції в американській столиці назвала “генераційним викликом американському суспільству”.
“Навіть при мобілізації нашої економіки та виробничої бази, рідко коли американські стратегії перемоги у війні покладаються виключно на протистояння супротивнику у формі “корабель за корабель або постріл за постріл, – сказала Гікс. – Зрештою, ми не використовуємо наших людей як гарматне м’ясо, як це роблять деякі супротивники”.
Маса дронів проти фізичної маси китайського війська
“Реплікатор”, за її словами, має на меті продовжувати та розвивати здатність США “перемагати супротивників, випереджаючи мислення, … розробляючи стратегії та перевершуючи їх”.
Тож масі китайського війська США зможуть протиставити “власну масу” дронів, але американську масу “буде важче вразити, важче перемогти”, наголосила Гікс.
Бюджет програми “Реплікатор” наразі не озвучують, але наголошують на доступності такого виробництва, швидких циклах і масовості. Міністерство оборони загалом очікує отримати 1,8 мільярда доларів на штучний інтелект у 2024 фінансовому році. Наразі відомо про понад 685 пов’язаних із цією сферою проектів. "Реплікатор" призначений для об’єднання цих інвестицій і подальшого масштабування виробництва, інформує Defense News.
Заступниця міністра оборони також підкреслила, що такі плани сигналізують про довгострокову зміну в підходах Пентагону до підготовки та ведення війни.
“Ми повинні забезпечити, щоб керівництво Китайської Народної Республіки щодня прокидалося, розглядало ризики агресії та доходило висновку, що сьогодні не той день і не тільки сьогодні, а щодня, від сьогодні до 2027, 2035, 2049 і далі”, – сказала Гікс.
Виробництво бойових засобів необхідне для стримування агресії або перемоги, якщо ми змушені воювати.Кейтлин Гікс
“З розумними людьми, розумними концепціями та розумними технологіями наша армія буде спритнішою”, – каже Гікс, наводячи переваги співпраці з комерційним сектором. За її словами, Міністерство оборони вже давно інвестує в автономні системи, включаючи самопілотовані кораблі та літаки без екіпажу. Водночас дрони виявилися дешевшою альтернативою пілотованим платформам і можуть бути виготовлені “ближче до тактичного краю”.
Гікс підкреслила, що масове виробництво бойових засобів необхідне “для стримування агресії або перемоги, якщо ми змушені воювати”.
- Голос Америки
ЮНІСЕФ: Через війну українські діти не можуть отримувати знання у школі і втрачають набуті навички
Від початку повномасштабної війни Росія цілковито знищила 1300 українських шкіл - лише в підконтрольних Києву територіях. А українські діти через постійні порушення у навчальному процесі демонструють ознаки масової втрати набутих у школі знань, зокрема погіршення результатів з української мови, читання та математики, йдеться в новому звіті. Як повідомляє дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, школярі в Україні стикаються зі складнощами вже четвертий рік - повномасштабній російській війні передувала пандемія COVID-19.
"В Україні атаки на школи не припиняються, що створює для дітей глибокий стрес і залишає їх без безпечних місць для навчання. Це не тільки призвело до того, що українським дітям важко досягти успіхів у навчанні, але вони також часто не можуть зберегти те, чого вони навчилися, коли їхні школи повноцінно функціонували", – сказала регіональна директорка ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Регіна Де Домінічіс.
За опитуваннями, до 57% учителів повідомляють про погіршення навичок учнів з української мови, до 45% — про зниження навичок математики, до 52% — про зниження навичок володіння іноземною мовою.
Також лише третина дітей молодшого та середнього віку, які навчаються в Україні, повністю навчаються очно. Третина зареєстрованих студентів навчається за допомогою змішаного підходу особисто та онлайн, а третина - повністю онлайн.
Онлайн-навчання може доповнити особисте навчання та забезпечити короткострокове рішення, але воно не може повністю замінити особисті заняття, які є особливо важливими для соціального розвитку та базового навчання дітей молодшого віку, кажуть в ЮНІСЕФ.
Також з українських родин, які змушені були шукати притулку за кордоном, більш як половина дітей від дошкільного до середнього шкільного віку не зараховані до національних систем освіти в семи країнах, що приймають біженців. Серед причин: мовний бар'єр, труднощі з доступом до шкіл та перевантажені системи освіти.
У дитячому фонді ООН відзначають, що під час кризи чи війни школи пропонують набагато більше ніж місце для навчання: дітям, які пережили втрату, переміщення та насильство, можуть надати відчуття безпеки, можливість знайти друзів та отримати допомогу від вчителів. Крім того, заклади освіти можуть надати доступ до вакцин, харчування та послуг для підтримки психічного здоров'я дітей.
ЮНІСЕФ повідомляє, що співпрацює з урядом України та інших держав, щоб підтримати відновлення навчання для українських дітей. Це включає відбудову зруйнованих в Україні шкіл, роботу з учителями для інтеграції всіх дітей у класи та підтримки психічного здоров'я учнів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за даними ВООЗ, у чверті українців внаслідок повномасштабної війни Росії та постійних обстрілів цивільних об'єктів можуть розвинутись важкі психічні розлади, а перша леді України Олена Зеленська під час звернення на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я заявила, що наслідки російської повномасштабної агресії на психічне здоров'я українців можуть тривати роками й десятиліттями.
Зокрема гостру травму війни можуть переживати діти. На сайті президента України вже зареєстрована петиція про надання неповнолітнім статусу "діти війни", щоб вони могли отримати низку державних соціальних гарантій.
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