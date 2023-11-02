"Спроба Москви посилити ядерні ризики" - Держдеп США про вихід Росії з Договору про заборону ядерних випробувань

Державний департамент США назвав відкликання Росією ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) “значним кроком у неправильному напрямку”. Про це мовиться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

“На жаль, це значний крок у неправильному напрямку, що відводить нас далі від набуття чинності, а не наближає до нього. Дії Росії лише послаблять довіру до міжнародного режиму контролю над озброєннями”, - зазначив Блінкен.

Він висловив вдячність іншим країнам, які також висловили стурбованість діями РФ.

Державний секретар наголосив на безвідповідальності висловлювань російської влади щодо вибухових випробувань ядерної зброї та дератифікації ДВЗЯВ.

“Це продовжує тривожні та помилкові спроби Москви посилити ядерні ризики та підняти напруженість, оскільки вона веде свою незаконну війну проти України”, - наголосив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США запевнив, що Вашингтон “залишається відданим досягненню набуття чинності ДВЗЯВ, і ми підтверджуємо нашу прихильність нашому мораторію на випробування ядерних вибухівок нульової потужності, який діє протягом 30 років”.

У четвер, 2 листопада, стало відомо, що президент Росії Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань забороняє всі ядерні вибухи як у військових, так і в мирних цілях. Його підписали 187 країн і ратифікували 178. Щоб він набув чинності, його мають ратифікувати всі країни.