Блінкен закликав засудженого у Росії американця Пола Вілана «зберігати віру» і пообіцяв робити все можливе, щоб повернути його додому

Україна готується до другої зими після початку повномасштабної агресії Росії. Про підготовку тепломережі в умовах вийни, про те, як Україна стає потужним гравцем на газовому ринку Європи, а також про те, яким чином спонукати Росію почати перемовини щодо виведення сил із ЗАЕС, - міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв'ю журналістці Української Служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Оксана Бедратенко, Голос Америки: Наближається зима. Це вже друга зима після повномасштабного вторгнення і ми пам’ятаємо, що минулого разу російські обстріли призвели до руйнування фактично половини енергомережі. Як просувається відновлення енергомережі?

Герман Галущенко, міністр енергетики України: Насправді зараз відбувається наймасштабніша ремонтна кампанія з часів незалежності України.

У нас декілька напрямків. Перше: це ремонти, щоб забезпечити готовність устаткування працювати зимою. Друге: це відновлення зруйнованих росіянами об’єктів, де це можливо, саме до зими.

Третє: це, відповідно, збільшення потужностей генерації в системі, додавання нової генерації, якої не існувало минулого року, і це важливий трек, бо нам важливо збільшити генерацію в Україні, щоб надійніше пройти минулу зиму.

І важливий напрямок: ремонт підстанцій, які теж минулого зимового періоду зазнали суттєвих ударів росіян.

О.Б.: Минулого багато енергообладнання поставили міжнародні партнери. Зараз чи долучається більше українське виробництво до цього процесу?

Г.Г.: Безумовно. Важливо, що ми не зупинялись в постачаннях із нашими партнерами, навіть після закінчення зими. І ми орієнтуємось також на локалізацію виробництва в Україні енергетичного устаткування, тому що в умовах військових дій це найшвидше рішення для нас з точки зору логістики, постачання і монтажу такого устаткування.

О.Б.: В ЗМІ звучала цифра, що ви плануєте на 70% відновити роботу енергомережі до зими. Чи це правильно і наскільки зараз уже відновлено енергомережу?

Було пошкоджено 44 підстанції Укренерго. На сьогодні вже 35 відновлено

Г.Г.: Мережі насправді зазнали дуже суттєвих пошкоджень протягом минулої зими. Зараз відбуваються ремонти. Може сказати, що було пошкоджено 44 підстанції Укренерго. На сьогодні вже 35 відновлено. І ми далі рухаємося в плані відновлення. Так само дуже важливе відновлення генерації, тому що ми орієнтуємося на забезпечення максимальної роботи всієї генерації протягом зимового періоду.

О.Б.: Стосовно ядерної енергетики – Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, зараз перебуває під російською окупацією. Там діє місія МАГАТЕ. Що може зробити міжнародна спільнота, щоб зменшити ризики ядерної катастрофи, щоб убезпечити ЗАЕС від аварій?

Жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того що вони мають залишити ЗАЕС

Г.Г.: Абсолютно очевидно вже сьогодні, що жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того, що вони мають залишити Запорізьку станцію. І ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, не дають результату.

І сьогодні, напевно, найочевидніша відповідь - це якнайшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їхній вихід із Запорізької атомної станції.

О.Б.: Чи правильно зараз діє МАГАТЕ у своїй місії на АЗС?

Ми б хотіли більшого ефекту від самої організації (МАГАТЕ)

Г.Г.: Там постійно перебувають чотири експерти. Безумовно, ми б хотіли більшого ефекту від самої організації, але, з іншого боку, вони діють в межах статуту, вони є більш технічною місією.

Але важливо зараз, що коли технічна місія бачить порушення, - і це є в звіті МАГАТЕ за наслідками їхнього першого візиту на Запорізьку атомну станцію - всіх семи основних стовпів ядерної безпеки, то це питання можна виносити на вищий рівень, і щоб воно постійно обговорювалось, тому що ця ситуація із Запорізькою атомною станцією, на жаль, нічого не додає світу стосовно тих інструментів, до яких світ дійшов в гарантіях ядерної та радіаційної безпеки.

О.Б.: Росія залишається великим постачальником ядерного пального для світу. Україна донедавна закупала багато ядерного палива з Росії. Які зараз є проекти диверсифікації, щоб навіть на довгострокову перспективу не залежати від Росії. І що мусить робити світ, щоб зменшити вплив Росії у цій сфері?

Г.Г.: Ну насправді навіть до великої війни ми диверсифікували постачання ядерного пального: половину пального ми отримували від росіян, половину - від Westinghouse. І це дало нам можливість одразу після великої агресії припинити всі відносини з росіянами у сфері постачання пального. Ми маємо зараз можливість забезпечуватись пальним від наших американських партнерів.

Росіянам нема місця в цивілізованому світі на цивілізованих ринках - державі, яка знищила все до чого дійшов світ в розвитку мирного атому

Стосовно світу, безумовно, є досі монополія певної категорії пального, зокрема коли ми говоримо про пальне для реакторів типу ВВЕР-440, але ми так само працюємо спільно з Westinghouse. Я впевнений: в найближчий перспективі ми спільно з американською стороною будемо виробляти пальне для такої категорії блоків і, відповідно, це дасть можливість позбутися монополії росіян, яку вони на сьогодні, на жаль, ще мають.

А основне - треба знову ж таки санкції, санкції - це відповідь. Росіянам нема місця в цивілізованому світі на цивілізованих ринках - державі, яка знищила все, до чого дійшов світ в розвитку мирного атому.

О.Б.: А коли почнеться реалізація проєкту з Westinghouse щодо виробництва ядерного пального?

Г.Г.: А він вже реалізується. Питання в тому, коли ми вийдемо на промислове виробництво? Сам проєкт реалізується. Я дуже очікую, що наступного року ми зможемо вийти на промислове виробництво.

О.Б.: І це забезпечить всі українські реактори?

Г.Г.: Йдеться про реактори ВВЕР-440. У нас їх два, але це паливо монопольно виробляє тільки Росія. Тобто це знищить монополію Росії в цьому сегменті, тому що для реакторів типу ВВЕР-1000 є паливо американське.

О.Б.: Стосовно газу. Попри війну європейські компанії зберігають газ в українських газосховищах. Якою може бути роль України в газовому ринку Європи цієї зими?

Україна - надійний партнер (для європейських компаній на газовому ринку - Г.А,) навіть під час війни і важливо, що Україна здатна забезпечувати безпеку постачання для Європи

Г.Г.: Насправді Україна вже рухається до своєї мети - це енергетичний хаб для Європи. І коли ми говоримо там про Запорізьку атомну станцію, ми говоримо що це найбільша в Європі атомна станція. Так само і про сховища газу: ми говоримо, що це найбільше в Європі сховище газу, більше того, ми провели величезну роботу цього року, ми ухвалили цілий ряд законів, в яких адаптували європейські норми. Тобто сьогодні наші газосховище повністю сертифіковані відповідно до європейського законодавства. І це дає можливість якраз закачувати газ на зрозумілих умовах.

Дійсно, зараз ми спостерігаємо цю тенденцію. Я впевнений, що у найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни, і те, що Україна здатна забезпечувати безпеку постачання для Європи й це важливо.

О.Б.: Контракт України на газотранзит з Росією завершує свою дію наступного року. Що буде з трубою?

Г.Г.: Насправді зараз мені здається, що трохи передчасно давати прогноз на наступний рік. Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно і це не пов'язано з якимись юридичними формальностями - це просто буде таке рішення, і питання більше до наших європейських партнерів, чи їм потрібен буде цей газ з Росії.

Чи їм потрібен буде транзит, чи вони будуть в стані забезпечити себе повністю газом без Росії? В мене є відчуття, що це реально, також була відповідна заява єврокомісара Кадри Сімсон з енергетики про те, що основна мета - взагалі позбутися російського газу в Європі.

О.Б.: Тобто існує можливість того, що цей контракт все-таки буде продовжено, якщо буде зацікавленість?

Ми точно не будемо стороною перемовин з росіянами (щодо продовження газотранзитного контракту - Г.А.)

Г.Г.: По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин з росіянами, і це абсолютно очевидно. По-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося. Щойно це станеться, я думаю, що це питання взагалі втратить актуальність.

О.Б.: Які ми є основні проєкти зараз України і США. І в чому ви очікуєте американську допомогу найближчим часом?

Г.Г.: Безумовно, це атомна енергетика. Атомна енергетика - від побудови великих блоків і до малих модульних реакторів.

Мені дуже приємно що навіть під час війни керівники великих компаній відвідують Україну ми відвідуємо певні локації де ми вже починаємо щось будувати і маємо великі плани на майбутнє

По-друге, це безумовно відновлювальні джерела енергії: вітер, сонце. І ми говоримо про те, що існує величезний потенціал для співпраці в розвитку розподіленої генерації, децентралізації генерації.

Деякі проєкти ми зможемо реалізувати після нашої перемоги через тимчасову окупацію частини території, особливо на півдні України.

Але знову ж таки є проєкти, які рухаються і зараз. І мені дуже приємно, що навіть під час війни керівники великих компаній відвідують Україну, ми відвідуємо певні локації, де ми вже починаємо щось будувати і маємо великі плани на майбутнє.