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Блінкен та глави МЗС Британії, Німеччини та Франції обговорили план із допомоги Україні на 2024 рік

  • Голос Америки
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час зустрічі глав МЗС НАТО у Брюсселі 28 листопада 2023 року. Фото: Saul Loeb/via AP
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час зустрічі глав МЗС НАТО у Брюсселі 28 листопада 2023 року. Фото: Saul Loeb/via AP

Допомогу Україні у Новому році обговорили телефоном держсекретар США з очільниками МЗС Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Сторони також порушили питання гуманітарної ситуації в Газі.

"Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США створенню незалежної палестинської держави. Міністр засудив напади хуситів на комерційні судна, що працюють у Червоному морі, і закликав усіх партнерів співпрацювати для підтримки безпеки на морі", - повідомили у Держдепі.

"Розмовляв сьогодні з міністрами закордонних справ Колонною, Бербок та Кемероном про зусилля щодо врегулювання гуманітарної кризи в Газі, запобігання подальшій ескалації конфлікту та обговорення ключових зобов'язань перед Україною на 2024 рік", - повідомив Ентоні Блінкен у мережі Х (раніше Twitter).

Також 21 грудня глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідує місто Аль-Аріш біля кордону Єгипту та Гази. Його мета, серед іншого, - збільшити кількість маршрутів для доставлення допомоги палестинському населенню, - повідомляє МЗС Британії.

19 грудня Кемерон відвідував Францію та Італію, де закликав колег продовжити підтримку України в її захисті за допомогою військових, гуманітарних та економічних засобів.

Напередодні Україна та Британія підписали низку оборонних торговельних угод, щоб "посилити стійкість оборонних промислових об’єктів в Україні", - повідомляється на сайті Міністерства оборони Британії.

Зокрема, Міноборони України уклало трирічний контракт з аерокосмічною британською компанією Babcock щодо підтримки та обслуговування українських протимінних кораблів "Черкаси" та "Чернігів" для ВМС України, а в Києві створять офіс цієї компанії.

Компанії BAE Systems та AMS Integrated Solutions за новою угодою зможуть надавати підтримку з обслуговування артилерійських систем ЗСУ, які Україна отримала від Британії, на території України, в центрах техобслуговування, де працюють українські інженери.

А компанія Thales підписала меморандум про взаєморозуміння з українським підрозділом безпілотних систем Aerodrone. Сторони мають намір створити інженерне забезпечення для дронів, об'єднавши українські та ірландські системи.

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Свобода слова: чи є вона в Україні під час війни. Відео

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