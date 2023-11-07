Місяць після атаки на Ізраїль - заява Білого дому

Через місяць після атак ХАМАСу на Ізраїль Білий дім наголошує на тому, що США продовжують вживати всіх можливих заходів, щоб звільнити заручників і повернути їх до своїх родин. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що у Білому домі памʼятають та тримають у молитвах всіх жертв у Ізраїлі, а також - тисяч палестинців, які загинули протягом цього місяця.



“Сьогодні минає місяць після жахливих атак ХАМАСу 7 жовтня. Ми хочемо використати цю хвилину, щоб віддати належне всім жертвам цього жахливого теракту. Людей вбили на музичному фестивалі, вбили в будинках на очах у їхніх дітей”, – заявив Джон Кірбі.



Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США назвав 7 жовтня жахливим днем, коли десятки людей взяли в заручники, багато з яких досі залишаються у полоні.



Кірбі також наголосив про вшанування памʼяті тисяч палестинців: “Ми також памʼятаємо і молимось про тисячі невинних палестинців, які були вбиті під час конфлікту після 7 жовтня. І ще більше людей отримали поранення під час проведення цих операцій, а півтора мільйона стали внутрішньо переміщеними й залишили свої домівки”.



Джон Кірбі відзначив, що протягом останньої доби до Гази через пункт пропуску "Рафах" вʼїхали 93 вантажівки із гуманітарною допомогою.



Загалом, за інформацією координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, загальна кількість вантажівок з гуманітарною допомогою після 21 жовтня складає 569. За словами Кірбі, президент США Джо Байден обговорив із прем'єр-міністром Нетаньягу необхідність продовження спроб прискорити та збільшити гуманітарну допомогу.



Як раніше повідомляв Голос Америки, США виступають за захист життів цивільного населення в Газі та під час будь-якого збройного конфлікту. Про це під час брифінгу у Пентагоні 7 листопада наголосила заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх. “Ми продовжуємо закликати Ізраїль дотримуватися гуманітарних законів і законів ведення збройних конфліктів”, – сказала Сінгх. Вона також нагадала, що у понеділок, 6 листопада, Сполучені Штати визнали, що в Газі були “тисячі жертв” серед цивільного населення унаслідок боротьби Ізраїлю проти ХАМАСу.

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