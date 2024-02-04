Байден проінформував лідерів Конгресу про удари по підтримуваних Іраном групах в Сирії та Іраку

Президент Джо Байден надіслав листа спікеру Палати представників та президенту Сенату, у якому відповідно до Резолюції про військові повноваження проінформував про останні удари США по підтримуваних Іраном групах у Сирії та Іраку.

"Як я повідомляв раніше, групи ополченців, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, здійснили серію нападів на персонал і об’єкти Сполучених Штатів в Іраку та Сирії та поставили під серйозну загрозу життя персоналу Сполучених Штатів і коаліційних сил, які співпрацюють із силами Сполучених Штатів", - написав президент.

Він зазначив, що атаки підтримуваних Іраном бойовиків поширилися на третю країну, і під час останнього нападу загинуло троє та поранено кількох американських військовослужбовців.

"У відповідь на продовження нападів на сили Сполучених Штатів після моєї попередньої доповіді, за моєю вказівкою, сили Сполучених Штатів завдали дискретних ударів по об’єктах у Сирії та Іраку, які використовуються КВІР та пов’язаними з ним групами як штаб-квартири, об’єкти командування та управління, для зберігання зброї, навчання, матеріально-технічного забезпечення та інших цілей. Ці удари були завдані, щоб стримати КВІР та пов’язані з ним ополченські групи від проведення або підтримки подальших атак на персонал і об’єкти Сполучених Штатів і були проведені таким чином, щоб обмежити ризик ескалації та уникнути жертв серед цивільного населення, - повідомив Байден.

Байден додав, що дав вказівку здійснити ці удари з метою захисту американського персоналу та активів, які перебувають у Сирії, Іраку та Йорданії та проводять військові операції відповідно до дозволу на використання військової сили 2001 року.

"Сполучені Штати вживають необхідних і пропорційних заходів відповідно до міжнародного права та здійснюючи невід’ємне право Сполучених Штатів на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй", - написав Байден.

Президент додав, що у разі необхідності вживатиме додаткових заходів, у тому числі проти КВІР та пов’язаних з КВІР персоналу та об’єктів.

Як раніше повідомляв Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтерв’ю у програмі мережі NBC Meet the Press у неділю, 4 лютого, зазначив, що США планують нові удари на Близькому Сході по підтримуваних Іраном групам, включно у відповідь на напади на американських військових у регіоні.

“Ми маємо намір завдавати додаткових ударів та вжити додаткових заходів, щоб продовжувати посилати чітке повідомлення про те, що Сполучені Штати дадуть відповідь у випадку, коли буде здійснено напади на наші війська, коли буде вбито наших людей”.