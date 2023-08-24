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Байден: "Хай День Незалежності України буде нагадуванням, що сили темряви ніколи не загасять полум'я свободи"
Президент США Джо Байден привітав українців із Днем Незалежності. Попри вісімнадцять місяців постійних російських загроз український народ відмовився здаватись і продовжує захищати Батьківщину від атак проти основоположних принципів для кожної країни на планеті - суверенітету й територіальної цілісності, йдеться у привітанні.
Незалежність означає свободу обирати своє майбутнє
"Незалежність означає свободу обирати своє майбутнє. Це дорогоцінно. Щороку 4 липня американці відзначають День Незалежності, щоб згадати ціну, яку ми заплатили за нашу свободу, і всі благословення, які з неї випливають. Тож сьогодні, коли Путін продовжує свою жорстоку війну, щоб стерти незалежність України та силою перекроїти карту нашого світу, американці по всій країні об’єднані з народом України", - зазначив Байден.
Американський президент підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії та у її прагненні побудувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, якого народ заслуговує. Також Байден зазначив, що Вашингтон продовжить працювати з іншими державами, щоб притягнути Росію до відповідальності за її звірства в Україні, включаючи примусову депортацію українських дітей, тож сьогодні США оголосять нові санкції проти відповідальних за ці злочини.
Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці
"Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ. Нехай День Незалежності України буде нагадуванням, що сили темряви та панування ніколи не згасять полум’я свободи, яке живе в серцях вільних людей усюди", - підкреслено у привітанні.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму привітанні підкреслив, що "24 серпня є свідченням незалежності, суверенітету та демократії України та днем гордості за силу та стійкість України", а також це день вшанування української спадщини та культури.
Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за скоєне
"Із тим, яки ми приєднуємося до вас у святкуванні понад трьох десятиліть незалежної країни, ми також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали життя, захищаючи вашу країну, - йдеться у привітанні. - Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за скоєне".
Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму привітанні підкреслив, що "український народ надихнув світ своєю мужністю та рішучістю відстояти своє право жити у суверенній, демократичній та вільній країні". Він додав: "Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч з Україною, і ми продовжуватимемо забезпечувати їй те, що їй потрібно для боротьби за свою свободу".
Сполучені Штати залишаються непохитними у своєму зобов'язанні гарантувати, що вони зможуть святкувати ще багато
Глава Пентагону нагадав, що під керівництвом президента Байдена США створили сильну глобальну коаліцію на підтримку України та виділили понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу.
Остін додав: "Сьогодні, коли Україна відзначає ще один рік незалежності, Сполучені Штати залишаються непохитними у своєму зобов'язанні гарантувати, що вони зможуть святкувати ще багато. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно в її боротьбі за свою безпеку та свободу".
Посолка США в Україні Бріджит Брінк у своєму привітанні зазначила: "Незалежність України тридцять два роки тому стала кульмінацією зусиль поколінь українців. Попри спроби домінувати та стерти Україну, ви вистояли та обрали стати суверенною, незалежною державою. Ви знову боретесь за те, щоб визначати своє майбутнє".
Ви знову боретесь за те, щоб визначати своє майбутнє
"Мене надихає, коли я бачу, як ви робите все можливе, щоб захистити свої домівки і свої сім'ї, своїх співгромадян і свою незалежність. І американці, і українці знають цінність і ціну свободи", - додала вона.
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Еміне Джапарова: "Наївно танцювати танго з агресором. З окупантом треба говорити його мовою і це мова Збройних Сил України"
У Києві вже втретє пройшло засідання Кримської платформи, форуму на якому обговорюється майбутнє Криму, і на який приїхали понад пів сотні делегацій різних країн та організацій.
Про те, яку мету ставить перед собою форум Кримської платформи на тлі українського контрнаступу, з Еміне Джапаровою, першою заступницею міністра закордонних справ України говорив Андрій Гетьман.
Серед питань, які вони обговорювали, було питання про можливсть «порозумітися з Путіним», та про те, як буде розвиватися півострів після деокупації Криму.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Кримська платформа "об'єднує третину світової кулі"
Андрій Гетьман, Голос Америки: Чи можна говорити, що Кримська платформа разом з зустрічами на рівні політичних радників у Саудівській Аравії та візитами президента України формує міжнародний порядок денний щодо того як завершити війну?
Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України: Власне, у вашому запитанні є часткова відповідь. Я трошки маю повернутись в історію створення Кримської платформи, бо вона є безпрецендентною.
Сьогодні це формат, який об'єднує одну третину світової куліЕміне Джапаорва про Кримську платформу
Жодна окупована територія не має таких майданчиків, навколо яких консолідована така велика кількість країн. Колись Кримська плафторма починалась з чистого папірця формату А4. А сьогодні це – формат, який об'єднує одну третину світової кулі.
Кримська платформа була свідченням проактивної політики України, тому що тоді, у 2021 році, треба було терміново повертати Крим до порядку денного, бо ця тема сповзала, бо ця тема виходила за дужки світового порядку денного. І нам треба було її повертати. І, власне, ми з цією задачею впоралися. Тоді ми запускали Кримську платформу як політико-дипломатичний шлях повернення Криму. І тоді попри весь скепсис світу, ми змогли консолідувати 47 країн і міжнародних організацій навколо цієї ідеї.
З 2022 року контекст змінився через повномасштабну агресію. Це не вибір України, звісно. Цей контекст вплинув і на Кримську платформу як інструмент. Також маю зазначити, що Кримська платформа має багато вимірів. Тобто вона взаємодоповнююча, бо є урядово-лідерський проєкт: цей третій саміт сьогодні є відтворенням цього треку.
Є парламентський трек, тому що парламенти країн, зазвичай, більш гнучкі і нам важливо мати політичний голос через своїх громадян в тих чи інших країнах. Перший рік ми проводили цей саміт в Хорватії, цього року в жовтні він пройде в Чехії, у Празі.
І експертний вибір, тому що громадянське суспільство в демократичних країнах є дуже потужним. Ми пишаємось нашим потужним громадянським суспільством.
Ми закликали і попросили експертів об'єднатися навколо Кримської платформи, був відтворений новий вимір «Експертна мережа» і всі вони сьогодні вже працюють.
Тобто, ми в 2023 році завершили Кримську платформу останнім елементом, це Чорноморська безпекова конференція, яка має бути щорічним майданчиком. Тому що ми побачили, що в блоках, в об'єднаннях країн немає стратегічного бачення щодо безпеки в Чорному морі. І серед Чорноморських країн його немає. Без безпеки в Чорному морі і без безпеки в Криму не може бути глобальної архітектури безпеки. Тому, власне, оці три виміри працюють.
Якщо тепер повертатись до зустрічі радників з національної безпеки, представників Міністерства закордонних справ, ці два раунди, які відбулися, останній з них був в Саудівській Аравії. Цей контекст зараз і в Кримській платформі теж відтворений, наприклад, ми говоримо про формулу Зеленського, ми про це будемо говорити і на саміті сьогодні. Адже це взаємопов'язані речі, бо тепер ми маємо транслювати дві ключові позиції.
«Україна сама визначатиме шлях деокупації»
Якщо раніше це був політико-дипломатичний шлях і ми об'єднувались навколо територіальної цілісності країни. Це незмінно. Є дві ключові нові позиції. Це те, що не може бути перемовин без Криму і те, що Україна сама визначатиме шлях деокупації і він у зв'язку з тим, що контекст розширений може бути і дипломатичний, може бути і військовий. Ми не можемо виключати ці речі.
Крим за всі ці роки піддавався різним репресивним практикам, починаючи від примусової паспортизації, коли просто два з половиною мільйони наших громадян в Криму примусили взяти російські аусвайси
Тому весь спектр питань, пов'язаних з наслідками повномасштабної агресії Російської Федерації 24 лютого також буде відображений так чи інакше на цьому саміті. Що ще нового в цьому році? Адже два попередні роки ми фокусувалися на міжнародних питаннях. В цьому році президент Зеленський хотів показати нашим партнерам і поділитись з нашими партнерами цією візією, яку Україна почала формувати з точки зору майбутнього Криму.
Команди вже працюють, адже ми маємо знати, яке буде повоєнне відновлення, економічне відновлення, як буде працювати бізнес в Криму. І третій блок - це гуманітарна політика. Це дуже складний, непростий з точки зору відповідей блок. Тому що Крим за всі ці роки піддавався різним репресивним практикам, починаючи від примусової паспортизації, коли просто два з половиною мільйони наших громадян в Криму примусили взяти російські аусвайси.
І питання як Україна ставиться до таких громадян? Як і що ми транслюємо? Які гарантії безпеки нашим громадянам Україна буде надавати після деокупації?
Друга категорія людей, це ті, які приїхали після 2014 року в Крим. Мова йде про проросійських громадян. Мова йде про майнові права. Мова йде про освіту. Мова йде про кадровий резерв, тобто, дуже багато практичних речей, на які ми вже почали давати відповіді.
Вутрішньополітичний трек, це трошки не моя компетенція, бо ми ведемо міжнародний блок. Колеги з різних міністерств, з постійного представництва президента України в Автономній Республіці Крим над цим працюють і цього року в нас буде дві додаткові панелі, які будуть присвячені економічному відновленню і гуманітарній політиці. Це те, що відрізнятиме цей саміт від попередніх.
І наостанок скажу, що для того, щоб ця гуманітарна політика мала вже більшу законодавчу рамку, в парламенті пройде Кримський день, де команди готували проєкти законів, якраз для того, щоб це була не просто наша фантазія, а законодавчо закріплена політика.
«Сакральність Криму було вбито, коли було приєднано інші українські території»
А.Г.: Уряди країн Заходу чітко підтверджують, що Крим - це територія України. Але серед експертного середовища часто лунають такі тези, що коли Збройні Сили України вийдуть на адміністративний кордон з Кримом, далі треба домовлятися з Путіним, оскільки Крим для нього є «сакральною територією». Чи чуєте ви такі тези і які контраргументи України?
Е.Дж.: Дійсно, різні тези лунають. Ця теза і спроба Росії показати начебто страх наших партнерів. Памятаєте, ядерний шантаж Путіна щодо Криму і підняття ставок, коли мова йде про Крим. Тут багато нюансів.
Перше. Сакральність Криму було вбито, коли було приєднано інші українські території. І, власне, для нас повернення частини наших областей не відрізняється від повернення Криму.
Друге. Зазначу, що Україна, в принципі, не виключає різні формати деокупації. Наприклад, коли відбувалася війна в Хорватії, дві третини території вона повернула військовим чином, одну третину - дипломатичним. Ми також не виключаємо дипломатичний шлях. Я, навпаки, вважаю, що ми найбільш зацікавлена країна мати дипломатичний шлях повернення своїх територій. Але контекст тут змінений.
Ми усвідомлюємо, що якщо ми припинимо воювати, ми просто не виживемо. Якщо Росія зупиниться воювати, то війна закінчиться. Власне, такі речі ми транслюємо нашим партнерам.
І те, що Україна сьогодні, це не та країна, яка була в 2014 році, коли Російська Федерація нападала на Крим, а ми були не в стані підняти війська.
А світ зробив вигляд і, начебто, всім так здавалось, що Кримом ця війна закінчується. Але ні. Кримський урок нам чітко транслює - агресія сама не зупиниться. Вона тільки збільшується. Власне, ми мали наслідки: потім Донецька область, Луганська область, Донбас, потім 24 лютого.
І, власне, ми це також транслюємо партнерам, що наївно вважати, що якщо ми будемо, скажімо, танцювати танго з агресором або шукати мову, яку почує Путін, щось ми можемо добитися. Наша історія і наша нинішня ситуація показують чітко, що з агресором треба говорити його мовою і це мова Збройних Сил України.
«Росія працює, щоб зірвати саміт Кримської платформи»
А.Г.: Те, що Україна своєю метою називає звільненням всіх окупованих територій, включно з Кримом, зрозуміло і очевидно для Західного суспільства. Глобальний Південь переважно займав нейтральну позицію. Ви були в Індії. Наскільки необхідно донести світу позицію і аргументи України і чи це складно?
Е.Дж.: Мій досвід показує, що, здебільшого в країнах, які далекі від нас географічно, а відповідно і за порядком денним, надзвичайно важливе інформування. На жаль багато років до того, як українська дипломатія стала суб’єктною, і до того, як українська дипломатія стала активно працювати в регіоні Глобального Півдня (це Африка, Азія, Латинська Америка), там була набагато більш присутня Російська Федерація з точки зору формування своїх наративів, відповідно і міфів про нас.
Тому, дійсно, більшість країн і людей жили в тих уявленнях про Україну, які їм транслювала Російська Федерація. Сьогодні ми це змінюємо. Це займе певний час. Ми розуміємо, що швидких результатів не може бути.
Але, до речі, на Кримській платформі в нас вже є декілька країн, які раніше не були представлені з африканського регіону. Я маю на увазі Арабський світ. Тобто, це серйозні речі, тому що Російська Федерація там традиційно дуже активно присутня і, повірте, Російська Федерація не просто спостерігає за цим самітом третій рік поспіль. Російська Федерація активно працює над тим, аби ми не зібрали ці країни. Тому я реально вважаю, що ці 60 країн, які ми маємо, буде трошки більше цього року, це серйозний показник того, що українська дипломатія спроможна і суб'єктна, що сьогодні ми маємо таку підтримку.
Власне, ви згадали мій візит в Індію, я побачила, що в Індії здебільшого живуть усвідомленням того, що ця війна спровокована, що Путін був змушений напасти, що це війна Америки з Росією руками України. На експертному рівні лунали такі речі. Ти просто мусиш пояснювати абсолютно конкретними аргументами і потроху змінювати парадигму уявлення цих людей, які впливають на рішення цих країнах. Так, це дійсно займатиме певний час, але я абсолютно переконана, адже президент зробив пріоритетом для українського МЗС роботу з Африкою, Латинською Америкою, Азією. Будуть відкриті нові амбасади на африканському континенті. Однозначно така активна робота матиме результат, ми вже його бачимо. Але переконана, що буде ще більше в майбутньому.
«Українці і кримські татари: кістка поперек горла Росії з її міфом про "родную гавань"»
А.Г.: В Криму Росія веде переслідування кримських татар за етнічною ознакою. Чи може Кримська платформа донести до світу цей злочин Російської Федерації, який Москва скоює на території України?
Е.Дж.: Звісно, однією з задач Кримської платформи є захист прав корінних народів, зокрема, караїмів, кримчаків і кримських татар. Кримські татари, на жаль, не перше сторіччя піддаються репресіям і сьогодні в умовах окупації є найбільш дискримінованою етнічної групою. Зі зрозумілих причин. Тому що, ми розуміємо, що коли є Україна, це як кістка поперек горла російській шовіністичній амбіції, імперській амбіції.
Більшість політичних в'язнів сьогодні в Криму це – кримські татари. Їх засуджують за так званий релігійний екстремізм, за тероризм
Так само, коли кримські татари фізично є в Криму, це кістка поперек горла Росії з її міфами про сакральне значення Криму і «родную гавань» в Криму. Тому відповідно російська політика, починаючи від російської імперії, потім радянської політики, тепер путінської політики, спрямована на вичавлення і українців, і кримських татар. Зробити так, або там була типу дружба народів, а насправді російська домінанта.
На жаль, більшість політичних в'язнів сьогодні в Криму, це кримські татари. Здебільшого їх засуджують за так званий релігійний екстремізм, за тероризм. Але ми з вами знаємо, що до 2014 року жодного акту тероризму в Україні і в Криму відповідно не було. Тому ці всі кліше і міф, який формує Російська Федерація, говорячи, наприклад, про українців як про фашистів, а про кримських татар як про ісламських терористів, це теж абсолютно безпідставні звинувачення.
Тому Кримська платформа, звісно, ставить перед собою задачу, по-перше, інформувати партнерів про те, що відбувається з кримським татарами, і власне, етнічними українцями. По-друге, які механізми захисту корінних народів. Ви знаєте, що Україна нещодавно приєдналась до цивілізованої групи країн, приєднавшись до декларації ООН з прав захисту корінних народів. Була докорінно змінена парадигма ставлення до корінних народів. Кримських татар, караїмів, кримчаків визнали корінними народами. Це те, за що кримські татари боролись 30 років після повернення на свою батьківщину, в Крим.
Тобто, Україна дійсно змінила практику щодо захисту корінних народів, наприклад, в експертній мережі є окрема підгрупа, яку очолюють представники кримськотарського народу щодо захисту корінних народів. 22 серпня ми мали дуже серйозний захід, це вже добра традиція, що в переддень самітів, ми проводимо експертні дискусії.
Було дві панельні дискусії і один захід організований Меджлісом кримськотатарського народу – як представницького органу цього народу. Також гучно на весь світ разом з закордоними експертами міркували про те, які інструменти захисту цього народу.
- Голос Америки
Фундація Save the Children: 541 дитина загинула в Україні за 18 місяців війни
Переважна більшість цих жертв пов’язана з обстрілами ракетами та безпілотниками житлових районівАмджад Ямін, директор у справах України фундації Save the Children
За час повномасштабної війни Росії проти України загинула 541 дитина, повідомляє британська фундація Save the Children («Врятувати дітей», – ред.) у своїй доповіді, оприлюдненій 23 серпня 2023 року.
За даними фундації, протягом «смертоносного літа» з травня по серпень 2023 року, кількість жертв серед дітей зросла на 16% у порівнянні з попередній чотиримісячним періодом, адже останніми місяцями Росія втричі збільшила темпи обстрілів України ракетами та безпілотниками.
З травня цього року 148 дітей стали жертвами війни, з них 24 загинули, зазначено в доповіді фундації. Таким чином, загальна кількість дітей, які загинули чи зазнали поранень від початку широкомасштабної війни становить 1680 осіб, за даними ООН, які цитує фундація.
«Переважна більшість цих жертв пов’язана з обстрілами ракетами та безпілотниками житлових районів. Це є похмурим нагадуванням про те, що вибухову зброю не можна використовувати поблизу населених пунктів, таких як міста та села», – заявив Амджад Ямін, директор у справах України фундації Save the Children.
Червень, за словами дослідників, став найбільш смертоносним місяцем для дітей цього року дотепер: 11 дітей загинуло та 43 були поранені.
«Згідно з перевіреними даними ООН, у період з 1 травня по 13 серпня кількість жертв серед [усіх категорій] цивільного населення в Україні зросла, причому в липні було зафіксовано найбільшу загальну кількість жертв серед цивільного населення у 2023 році – 848», - вказано у доповіді.
Що стосується обстрілів ракетами та безпілотниками, то між 1 травня і 4 серпня відбулося 1432 обстріли, що є набагато більше, ніж 459 обстрілів між 1-м січня і 30-м квітня.
«95% цих обстрілів сталися у населених пунктах», - зазначено в доповіді фундації.
За даними фундації Save the Children, діти «в сім разів частіше, ніж дорослі», помирають від травм, спричинених вибуховою зброєю, ударною хвилею та осколками.
Фундація Save the Children працює в Україні з 2014 року, доставляючи гуманітарну допомогу дітям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок бойових дій. Фундація також підтримує сім’ї біженців в усій Європі та допомагає дітям отримати доступ до освіти та інших важливих послуг, повідомляє організація на своєму сайті.
Раніше Управління Верховного комісара ООН з прав людини нарахувало 26 384 українських цивільних, які стали жертвами війни станом на 13 серпня цього року. У своїй доповіді від 14 серпня, Управління зазначило, що 9 444 з них було вбито і 16 940 поранено.
Йдеться про цифри, які є перевіреними; реальні цифри можуть бути набагато вищими, наголошують в ООН.
«УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення», - йдеться у доповіді установи.
Як американці протистоять посольству РФ у США та підтримують українців. Репортаж із жовто-блакитної вулиці у Вашингтоні
Американці перетворили вулицю біля російського посольства у Вашингтоні на жовто-блакитну. Від початку повномасштабної війни в Україні сусіди-американці ведуть свою маленьку боротьбу з представниками держави-агресора. Вони пофарбували паркан у колір прапора України, прикрасили жовто-блакитними стягами будинки, засіяли вулицю біля посольства Росії соняхами, а вечорами підсвічують його стіни українською символікою. Попри різні спроби їм завадити сусіди продовжують щодня підтримувати Україну. Українська служба Голосу Америки поспілкувалася з американцями, відданими підтримці України.
За високим парканом на Вісконсин авеню у Вашингтоні розташована будівля посольства Росії у США. Там піднятий російський прапор і видно герб iз двоголовим орлом. Втім вся вулиця по сусідству майорить зовсім іншими символами: американці, які живуть поруч, чітко демонструють свою підтримку Україні.
Американець адвокат Ендрю Купер живе навпроти російського посольства. Після початку повномасштабної війни в Україні він пофарбував свій паркан у жовто-блакитний колір.
Спочатку Ендрю планував вивісити на будинку прапор України, як і його сусіди. Втім в інтернет-магазинах тоді була черга за українськими стягами.
"Так багато американців замовляли прапори України, що довелося б чекати тижні, аби придбати прапор. Тож я подумав: "Хлопці, пройде три або чотири тижні, поки у нас з'явиться прапор. І тут наш друг сказав: "Навіщо тобі прапор? Просто пофарбуй цей темно-зелений паркан в українські кольори!" І я відповів: "Це чудова ідея!" - розповідає Ендрю Купер.
У магазині не знайшлося вдалих відтінків фарби для українського прапора, тож Ендрю проявив винахідливість.
"Я пішов до господарського магазину, щоб вони змішали кольори, звірив в Інтернеті, знайшов кольори прапора, переконався, що це правильні кольори. Я хочу, щоб це було правильно. Вони змішали їх у потрібній кількості", - пригадує Ендрю Купер.
Він розповів, що коли фарбував паркан, бачив позитивну реакцію від пересічних американців: "У неділю я був тут із молодшим сином, і ми вдвох пофарбували весь паркан. І люди зупинялися та казали: "Це так прекрасно!" "Це так чудово!" "Подивіться на це!" "Мені це подобається!" "Це надзвичайно!"
Ендрю Купер ніколи не був в Україні і не має українського коріння. Пофарбувати паркан в кольори прапора України він вважав своїм обов'язком з огляду на сусідство з посольством Росії.
"Коли я сиджу у дворику свого будинку, я бачу російський прапор звідти. Тож якщо я маю дивитися на їхній прапор, нехай вони дивляться на прапор у 10 разів більший за їхній. Я хочу, щоб вони знали, що американський народ разом з українцями. Я хочу, щоб вони бачили це щодня. Я хочу, щоб вони знали, що всі американці підтримують українців. І вони повинні бачити це. Щодня", - каже Ендрю.
Американець каже, що з появою жовто-блакитного паркану працівники посольства РФ почали рідше зʼявлятися на вулиці і поводяться тихіше: "Вони виходили з посольства, росіяни, ходили туди-сюди по вулиці. І було чути, як вони розмовляють російською. Їх більше не чути".
Зараз на паркані Ендрю експонуються картини українського художника Нікіти Тітова, який створює роботи на теми війни. Із дозволу власника паркану картини розмістили американські активісти. Ендрю каже, що до цього на паркані кілька разів з'являлися російські символи війни проти України.
Ендрю Купер упевнений, що паркан не могли зіпсувати американці, які досі часто фотографуються біля нього.
"Малювали чорні "Z". Малювали інші речі. Там, де малювали "Z", я написав "Zelensky". А потім вони зробили більше. Тоді я просто зафарбував. А потім спробували знову. І я знову його зафарбував. А потім, я думаю, вони здалися, бо ви знаєте, що вони боягузи. Xто це може бути, як ви думаєте? Ми не знаємо! Але хто, як ви вважаєте? Я не думаю, що серед американців є такі думки. Це - вони!" - каже Ендрю, показуючи в бік посольства РФ.
Сусід Ендрю Купера, американець Коннор О’Браєн, теж прикрасив своє подвір'я жовто-блакитною символікою і зустрічає гостей словами "Слава Україні!"
Таблички в жовто-блакитних кольорах та з QR-кодами для збору коштів на підтримку України Коннору довелося встановлювати кілька разів, адже вони загадковим чином зникали з подвірʼя.
"У мене була ще пара табличок, які одного дня просто зникли. На одній був зображений борсук, який схопив курку. А на курці була велика літера Z. Борсук був в українських кольорах. Я не знаю, можливо, здуло вітром, але воно дуже міцне, важко здути", - розповів Коннор.
Він дбає не лише про українську символіку на своєму подвір'ї, а й кожні два дні поливає соняхи, які квітнуть прямо навпроти входу в посольство Росії. Їх минулого року разом із українськими активістами посадили сусіди-американці, а тепер разом про них піклуються.
"Один із моїх сусідів сказав: "Мій дім набагато ближче. Ти можеш набирати воду в моєму будинку, щоб не йти до свого." І це - величезна допомога. Тож усі дуже заохочують та підтримують. Я вирішив, що більшість американців не знають, чому соняхи важливі в цьому контексті, поруч із посольством РФ. Тому я вирішив дати саду ім'я", - каже Коннор.
Соняхову плантацію навпроти посольства Росії Коннор О’Браєн назвав "Полонне" на честь українського містечка на Хмельниччині, в якому колись викладав англійську у складі Корпусу миру.
"Це чудове маленьке містечко. Я там викладав у школі. Я був учителем англійської. Я навчав українців, і мені це дуже, дуже подобалося. У мене була маленька квартирка. Щосереди я ходив на базар. Я ходив пішки на роботу. Я пам’ятаю, як міг їсти піцу і суші одночасно. Це те, що завжди змушує мене усміхатися, говорячи про Україну. У вас, друзі, є піцо-суші ресторани, такого немає в Америці", - пригадав Коннор.
Також американець створив Instagram-сторінку соняхів. Він каже, що багато людей обговорюють їх в інтернеті, а перехожі активно фотографуються з символами України.
Коннор переконаний, що його сусіди-американці люблять ці соняхи. Але хтось тричі зрізав їх минулого року. Американці щоразу висаджували нові квіти і встановили камери. Цьогоріч зникають лише поодинокі квіти.
"Тут був справді гарний сонях. Але близько чотирьох чи п’яти днів тому я прийшов поливати і помітив, що його нема. І схоже, що його або зрізали, або зірвали. Можливо, це був олень? Не знаю, але виглядає цікаво", - каже Коннор.
Коли заходить сонце, до соняхів на цю ж вулицю біля російського посольства приїжджає ще один американець - Бенджамін Віттес - який живе неподалік. Удень він працює старшим науковим співробітником Брукінського інституту. Вечорами вже понад рік влаштовує на посольстві РФ проєкції із символами України.
Бенджамін каже, що працівники посольства РФ дуже не люблять, коли він проєктує карту всієї України: "Вони ненавидять, справді ненавидять символи, які не відображають ставлення до них як до законних гравців. Вони хочуть, щоб їх сприймали як нормальну країну, яка просто поводиться як інші нормальні великі держави".
Американець каже, що після першої ж його акції у березні минулого року в посольстві купили кілька проєкторів із символами Z та V. Тепер щоразу, коли Бенджамін засвічує свої проєкції, з-за воріт посольства у відповідь проєктують символи, які Росія використовує у війні проти України. Проте Віттес швидко навчитися пересувати українські прапори, тризуби та інші зображення так, щоб їх не вдалося зіпсувати ворожою символікою.
Бенджамін приходить із проєкторами до посольства Росії та будинку російського посла двічі-тричі на місяць у різну погоду. Він змінив уже не один набір обладнання. Каже, що росіяни періодично скаржаться на нього у спецслужби. А якось українські зображення з проєктора намагався закрити незнайомий чоловік із парасолькою.
"Йому дуже хотілося фізично заблокувати проєкцію своїм тілом. Він "змагався" з нами 45 хвилин. А потім пішов через вулицю в той будинок, де живе багато співробітників посольства. Тож чи я впевнений, що він із посольства? Ні! Але чи я знаю, що він із посольства? Звичайно!" - каже Бенджамін.
Свої акції американець називає "спеціальною проєкційною операцією". І хоча переконаний, що вони дуже дратують представників посольства Росії, розповідає, робить це передусім для американців.
"Живучи у Вашингтоні, дуже легко забути, що зараз відбувається геноцид. Що більше і частіше ви змушуєте людей просто задуматися про це, навіть якщо лише на секунду, - це мета. І якщо це їх (працівників посольства РФ - ред.) турбує, і змушує їх купувати прожектори Z та прожектори V - це чудово. І якщо від цього люди в Україні почуваються краще - це чудово. Але зрештою, для чого це насправді, - не дати американцям втомитися від війни. І нагадати, що в ній залучені реальні люди", - пояснив Віттес.
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Молдова, президентка Мая Санду: «Сьогодні, коли Україна святкує свій День незалежності, ми стоїмо з вами твердіше, ніж будь-коли. Ваша стійкість, рішучість і непохитна відданість свободі надихають усіх нас. Разом ми поділяємо віру в демократію і європейське майбутнє...»
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