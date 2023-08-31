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FT: Бельгія та Іспанія – серед найбільших імпортерів російського зрідженого газу цього року
Це шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від трубопровідного російського природного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який транспортується кораблямиДжонатан Норонья-Ґант, представник організації Global Witness
В міру того, як європейські країни відмовляються від постачання звичайного російського природного газу трубопроводами, імпорт скрапленого природного газу з РФ до країн ЄС зріс на 40% від початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє британське видання The Guardian.
Водночас Бельгія та Іспанія стали другим та третім у світі найбільшими імпортерами російського зрідженого газу цього року, слідуючи за Китаєм, повідомляє інше британське видання Financial Times з посиланням на неурядову організацію Global Witness, метою якої є боротьба з корупцією. Серед трійки найбільших європейських імпортерів на останньому місці стоїть Франція, яка, однак, скоротила імпорт цього року у порівнянні з 2022 та 2021 роками.
«Купівля російського газу має такий самий вплив, як і купівля російської нафти. Обидва фінансують війну в Україні, і кожен євро означає більше кровопролиття. Поки європейські країни засуджують війну, вони кладуть гроші в кишені Путіна, – сказав Джонатан Норонья-Ґант, представник Global Witness. - Ці країни повинні узгодити свої дії зі словами, заборонивши торгівлю російським СПГ, який розпалює як війну, так і кліматичну кризу».
Згідно з інформацією сайту Statista.com, у Європі наразі розташовано 29 активних великомасштабних імпортних терміналів СПГ, більшість з яких є великими наземними об’єктами. Багато європейських країн залежать від постачання СПГ, однак лише Росія та Норвегія є експортерами СПГ на європейському континенті. Катар був провідним експортером СПГ до Європи, однак, Сполучені Штати випередили його цього року, як показує аналіз Global Witness.
Так, за повідомленнями видання Politico у квітні, Сполучені Штати пообіцяли відправити «щонайменше 50 мільярдів кубометрів» скрапленого газу до Європи 2023 року. У 2022 році ЄС імпортував 56 мільярдів кубометрів СПГ зі США, що більш ніж удвічі перевищує рівень попереднього 2021 року.
За підрахунками аналітичної компанії Kpler, які цитує Financial Times, російський зріджений газ становив 21,6 мільйона, або 16 відсотків, від 133,5 мільйона кубічних метрів імпорту зрідженого газу в ЄС (що є еквівалентом 82 мільярдів кубічних метрів природного газу) у січні-липні 2023 року. Таким чином, Росія стала другим за величиною постачальником СПГ до ЄС після США.
Для порівняння, загальний обсяг імпорту російського СПГ до ЄС у січні-липні 2021 року становив близько 15 мільйонів кубометрів, відзначає The Guardian.
За даними Global Witness, які наводить Financial Times, вартість зрідженого газу, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 мільярда євро.
Водночас Іспанія та Бельгія заявили, що обсяги імпорту, які їм приписують, відображають не національні закупівлі цих країн, а той факт, що їхні порти є воротами до решти континенту, зауважує The Guardian. Так, у випадку Бельгії, порти Зеебрюґґе та Антверпен обслуговують 18 інших ринків, включаючи Францію та Німеччину, а сама Бельгія, за твердженнями уряду, споживає лише 2,8% газу, який надходить з Росії.
Скраплений газ не потрапив під санкції ЄС, що міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера назвала «абсурдним» у березні цього року, зазначає Financial Times. Попри заклики урядів, європейські компанії-імпортери наразі не мають планів відмовлятись від постачання за наявними контрактами, «якщо тільки політики не заборонять це», цитує Financial Times старшого аналітика з питань СПГ консалтингової компанії ICIS Алекса Фролі.
Фактично, для відмови від російського зрідженого газу буде потрібно рішення на рівні ЄС, адже заборони в окремих країнах можуть призвести лише до того, що імпортери з інших держав, де нема обмежень, займуть їх місце, зазначає The Guardian.
Окрім аспекту солідарності з Україною, проголошеного більшістю країн Євросоюзу, та фактичного продовження фінансування російської агресії коштом валютних надходжень, подальша залежність від експорту енергоносіїв з Росії посилює вразливість країн ЄС до рішень Москви обмежити постачання, як це вже було у 2022 році, зауважує Financial Times.
«Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від трубопровідного російського природного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який транспортується кораблями», – зауважує Джонатан Норонья-Ґант, якого цитує Financial Times.
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- Голос Америки
Західні військові мають визнати, що їхня доктрина не підходила для України, її треба змінити, каже колишній генерал
Відсутність швидкого успіху на фронті в Україні спонукала деяких оглядачів говорити про невдалу стратегію, але західні професійні військові пояснюють, що війна може бути затяжною, але це не означає, що її не можна виграти.
У статті «Як Україна може виграти затяжну війну» австралійський генерал у відставці Мік Раян пише, що в історії є багато прикладів того, що початок війни нічого не віщував про її закінчення. Наприклад, через 18 місяців Другої світової війни більшість Європи була окупована нацистами, Сінгапур перейшов до Японії, а Сполучені Штати воювали на півострові Батаан на Філіппінах, нагадує військовий експерт.
Натомість тепер Київ досяг значних перемог, які підняли рівень очікувань. Натепер найбільший виклик для Києва, на думку австралійського військового аналітика, полягає в тому, що Захід, хоч і надав суттєву підтримку, не має цілісної стратегії щодо України.
Він каже, що зараз уже зрозуміло, що війна триватиме і у 2024 році, тому Захід має нарешті визначитися з метою, яка має полягати в тому, щоб Україна перемогла російські сили в Україні та змусила замовкнути глобальний наратив Росії.
«Це найкращий спосіб гарантувати, що боротьба України за свободу завершиться однозначною перемогою», – каже Мік Раян.
Києву треба надати більше обладнання для розмінування та допомогти йому розробити нову тактику для прориву російської оборони. Раян зауважує, що українці адаптувалися — «це одна з їхніх інституційних сильних сторін». Вони ухвалили поступову стратегію «кусай і тримай» на півдні, мінімізуючи втрати, а також поступово збільшуючи тиск на російську оборону.
Захід має визнати, що це буде довга війна, каже Раян. Потрібен час, щоб зміцнити наземний, повітряний, військово-морський, кібернетичний, промисловий та інформаційний потенціал України, щоб країна могла взяти верх над Росією.
Зобов’язавшись підтримувати Україну протягом конфлікту, Захід може перекреслити сподівання Путіна, що він «пересидить» партнерів України. Якщо це рішення буде ухвалено, будуть зроблені відповідні інвестиції, а країни-донори зможуть збільшити виробництво та залучитися до необхідних досліджень і розробок для боротьби з безпілотниками та мінами, каже колишній генерал.
Якщо на цей момент головна перешкода – це міни, то для вирішення цієї проблеми є новітні технології.
«Сучасний Манхеттенський проєкт, розроблений для відкриття нових способів швидкого виявлення та знешкодження мін, допоможе українцям у подальшому наступі. Це також допомогло б знешкодити міни та боєприпаси, що не розірвалися, на величезних ділянках звільненої української території», – говорить колишній австралійський генерал.
Також у суто військовому плані західні країни мають адаптуватися.
«Можливо, Сполученим Штатам доведеться визнати, що їхня доктрина надзвичайно складної повітряно-наземної війни не повністю підходить для України», – каже Раян.
Сучасна західна доктрина недостатньо адаптована до цього нового середовища, вважає колишній генерал. «Доктрина є основою для навчання та виховання всіх солдатів, матросів, морської піхоти та авіаторів. Якщо цей інтелектуальний компонент збройних сил країни є недостатній», загальний бойовий потенціал цих сил буде слабкий, вважає він.
За його словами, «Україна є піонером власного підходу до війни, але вона все ще залежить від західної доктрини в багатьох операціях».
Як каже Раян, зобов’язання щодо постійної підтримки Києва може звучати неприємно для багатьох західних політиків, особливо напередодні виборів у США і деяких європейських країнах.
«Але за останні 18 місяців українці продемонстрували волю до боротьби, здатність опановувати нову зброю, здатність навчатися, адаптуватися та покращувати свою військову ефективність», – каже колишній австралійський генерал.
Тому зараз допомогти українцям означає зобов'язатись підтримати їх у боротьбі проти Росії і у 2024 році, і надалі.
Інший військовий експерт, Майкл Колберґ з Центру аналізу європейської політики (CEPA) вважає, що українська перемога є набагато ближче, ніж багато людей собі уявляють. Поблизу Азовського моря українській армії необхідно просунутися ще приблизно на 10-15 кілометрів для того, щоб розірвати російські транспортні шляхи в напрямку Криму і завадити здатності російської армії мобілізуватись і воювати.
«Якщо Україна зможе перекрити ці автомобільні та залізничні сполучення, дуже важко зрозуміти, як російська армія зможе продовжувати воювати», – каже Колберґ.
Це матиме вплив на настрої в Криму, каже аналітик. Бо якщо не буде наземного коридору, єдиним способом постачання фронту буде Керченський міст. І тоді владі буде складно забезпечувати цивільне населення – за офіційними даними воно становить 2,5 мільйона, а справді може бути лише 1,5 мільйона, каже аналітик, але і цих людей потрібно годувати. Що будуть робити ці люди? З досвіду минулого просування українських військ - втікатимуть до Росії, і для цього в них буде також лише цей міст.
Тому аналітик каже, що зараз питання стоїть про ці 7-10 км просування на фронті. Щоб їх подолати, Захід обов’язково має забезпечити наявність достатньої кількості реактивних артилерійських систем, боєприпасів та підтримки.
Бена Воллеса на посаді міністра оборони Британії замінив Ґрант Шаппс
Новим міністром оборони Великої Британії став Ґрант Шаппс, замінивши на тій посаді Бена Воллеса, одного з провідних організаторів британської і міжнародної військової допомоги Україні у відповідь на російське вторгнення.
У Лондоні підкреслюють, що перетасування в кабінеті не означають зміни позиції Великої Британії щодо України, але відхід 53-річного Бена Воллеса, який користується повагою в широких політичних колах, вважають втратою для урядової Консервативної партії.
Сім’я Шаппса, який має трьох дітей, у березні 2022 року прийняла у себе родину біженців з України. Цього місяця він відвідував Київ у якості міністра енергетики.
54 річний Ґрант Шаппс досвідчений політик і був на кількох міністерських посадах, але не відміну від Воллеса він не має досвіду служби в армії.
...Я очікую співпраці з відважними чоловіками та жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої країни і продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна.
Одним з головних його завдань на чолі міністерства оборони буде втілення планів збільшення виробництва зброї і зокрема артилерійських набоїв для постачання Україні.
Бен Воллес у листі про відставку повторив свої неодноразові заклики не економити на обороні і натякнув, що сподівається на менше навантаження після обов’язків, що за його словами вимагала майже цілодобової напруженості впродовж років.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак у листі - відповіді Воллесу подякував йому за працю і підкреслив: «Я повністю розумію ваше бажання піти з посади після восьми років виконання міністерської роботи».
53-річного Бена Воллеса називали одним з претендентів на посаду генерального секретаря НАТО, але в Альянсі натомість вирішили продовжити повноваження чинного керівника Єнса Столтенберґа ще на один рік.
Одним з помітних епізодів в діяльності Воллеса став його заклик влітку цього року, щоб Україна докладала більше зусиль, аби міжнародні партнери бачили українську вдячність за надану допомогу.
Він підкреслював, що в деяких країнах рівень політичної підтримки України не такий високий як зокрема в Британії, і може змінюватися, а тому, за словами Воллеса, допомогу партнерів не варто сприймати як належне.
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