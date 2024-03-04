У розвідці Британії назвали ймовірну мету лютневих атак РФ по енергосистемі України

Протягом лютого 2024 року Росія намагалася пошкодити об’єкти регіональної енергетики, однак енергосистема України підтримує стабільну роботу, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Розвідка Британії вважає, що цими ударами Росія хотіла «погіршити промислову діяльність в Україні».

"Ці атаки відбулися по всій Україні, було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі та на заході до Львова. Російські атаки, швидше за все, були здійснені комбінацією БПЛА, ракетних систем "земля-земля" та звичайної реактивної артилерії, а не російських авіаційних засобів далекої дії, як спостерігалося в 2022 і 2023 роках", – йдеться у повідомленні.



Незважаючи на ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі, наголосила британська розвідка.

Українська влада регулярно повідомляє про влучання або пошкодження об’єктів енергоінфраструктури України.

Напередодні національна енергетична компанія «Укренерго» заявила про пошкодження обладнання внаслідок російського обстрілу високовольтної підстанції в східному регіоні.

В середині лютого у Львові внаслідок російського удару були пошкоджені об’єкти обленерго, повідомило Міністерство енергетики. Однак обстріл не призвів до "критичного впливу на роботу енергооб’єктів".

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікувала ймовірних російських атак і цього опалювального сезону, однак масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.