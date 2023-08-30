Експерти про атаки дронів у Росії: "Українське ППО, здається, працює значно краще, ніж російське"

Міноборони України підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-76 внаслідок атаки дронами Пскова, повідомив представник ГУР Андрій Юсов. "Оскільки це був нічний час, то вони (втрати особового складу, – ред.) якщо і були, то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора", – сказав він.

Також повідомляється про удар БПЛА по заводу мікроелектроніки у Брянську, про атаку по будівлі слідчого комітету та спробу атаки на телевежу, а в Калузькій області російські ЗМІ повідомляли про вибите скло в будинку і потрапляння БПЛА "в порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів".

"Війна все більше переходить на територію Росії, і її неможливо зупинити", - твітує радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він додав: "Заклики уникати будь-яких ударів на легальній території РФ виглядають дивно і все одно продовжують заохочувати РФ до продовження агресії. А проте, Україна суворо дотримується зобов'язання не використовувати зброю своїх партнерів для ударів по території Росії і діє виключно в рамках принципів оборонної війни".

"Йдеться про те, що я б назвав "стратегічним бомбардуванням", - пояснив ці атаки виданню Newsweek колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. За його словами, атаки на воєнні об'єкти у Москви чи інших містах, а також диверсії на території Росії "створюють тиск" на російську владу та військове керівництво: "Це дає ініціативу українцям, що, очевидно, є важливою частиною успішного завершення [війни]. І використовує слабкі сторони, притаманні російській стороні".

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт пише у мережі Х: "Драматична ніч із наймасштабнішою російською атакою на Київ за кілька минулих місяців, і новим рівнем українських атак безпілотників проти різноманітних військових цілей у Росії. Зараз українське ППО, здається, працює значно краще, ніж російське".

Гі Верхофстад, європарламентар і колишній прем’єр-міністр Бельгії твітує: "Війна повертається додому до тих, хто її почав... Вона закінчиться тільки тоді, коли вони побачать, що страждання – їхніх рук справа… і коли вони залишать українську територію".

"Фашистська Росія направила в Україну багато своїх систем протиповітряної оборони, а тепер має надто мало, щоб захистити Батьківщину. Тим часом ППО України стає все ефективнішою. Україна також завдає ударів по військових об’єктах, а Росія продовжує безрезультатні теракти по мирному населенню", - пише в мережі Х оглядач українських медіа та фрилансер BBC Юан Макдональд.

"Вдале націлювання Повітряних сил України сьогодні ввечері. Молодці, хлопці", - пише колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.