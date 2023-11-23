Американці відбили атаку дронів у Червоному морі 

Військові США у четвер вранці збили кілька дронів, запущених в бік американського корабля з Ємену, з регіону, що перебуває під контролем хуситів. Про це повідомило Центральне командування США у мережі Х.

"Вранці, 23 листопада, корабель США “Томас Гуднер” збив кілька ударних дронів із контрольованих хуситами районів Ємену. Дрони були збиті, коли військовий корабель США патрулював у Червоному морі. Корабель і екіпаж не зазнали жодних ушкоджень або травм", - мовиться у повідомленні.

Раніше в неділю, з'явились повідомлення, що єменські хусити у Червоному морі захопили вантажне судно, яке пов’язане з Ізраїлем, та взяли в полон 25 членів його екіпажу. Група заявила, що буде обстрілювати кораблі у міжнародних водах, а судно захопили через його зв'язок з Ізраїлем.

За даними AP, раніше бойовики хуситів, яких підтримує Іран, взяли відповідальність за ракетні та дронні атаки на Ізраїль.

Хусити воюють з урядом Ємену, але наразі перебувають на стадії припинення вогню. Речник хуситів заявив, що їхнє угруповання продовжуватиме воєнні дії, поки Ізраїль не припинить війну проти угруповання ХАМАС.

Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю набирає чинності угода, за якою Ізраїль тимчасово призупинить вогонь у Газі, а ХАМАС звільнить принаймні 50 заручників. Ізраїль також має звільнити “кількох жінок і дітей, яких утримують в ізраїльських в’язницях”.