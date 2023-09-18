Сенатори-республіканці закликали Байдена негайно надати Україні ATACMS: "Зволікання лише продовжить війну"

Чотири впливові американські сенатори 16 вересня надіслали відкритого листа президенту США із закликом надати тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS) Україні для використання у війні проти Росії. Про це зазначено у пресрелізі, оприлюдненому на сайті сенатора-республіканця Тома Коттона, який виступив ініціатором запиту.

Разом з Коттоном відкритого листа підписали сенатори-республіканці Роджер Вікер, Сюзан Коллінз та Ліндсі Грем.

“Протягом багатьох місяців українські офіційні особи заявляли про необхідність ATACMS, щоб заповнити критичну прогалину в здатності вести вогонь на великій відстані. Забезпечення ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключовим російським матеріально-технічним і комунікаційним цілям, а також місцям запуску крилатих ракет і безпілотників на території України, окупованій Росією”, - зазначено у листі.

На думку сенаторів, українські війська “досягли певних проривів” на окупованій Росією території України. Однак, до кінця теплого сезону, найбільш придатного до ведення бойових дій, залишилося приблизно 30-45 днів, як вважають військові експерти й посадовці, зокрема генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

За таких умов, “вкрай важливо, щоб Сполучені Штати негайно надали ATACMS, щоб Україна могла досягти життєво важливих цілей до зими та позбавити Росію можливості зміцнити свої позиції”, - зауважують сенатори.

Сенатори також наголосили, що комітет Сенату США у справах збройних сил одноголосно підтримав надання Україні ракет великої дальності.

“США цілком спроможні надати таку зброю без будь-якого помітного ризику для своїх власних бойових можливостей”, - додано в листі. “Зволікання лише коштуватиме більше життів і продовжить конфлікт. Ми закликаємо вас дати дозвіл на негайне відправлення ATACMS в Україну”.

Надання Україні ATACMS вимагає комплексних рішень, що включатимуть і інтеграцію до української військової програми, навчання персоналу та забезпечення обслуговування установок, заявив минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Українці повинні вміти використовувати їх ефективно. Та з новим складним озброєнням це вимагає навчань. Також ми розуміємо, що вони мають обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні досягнути своєї мети" - заявив Блінкен під час спільної пресконференції з мінітеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Вашингтоні.

Лист сенаторів США був оприлюднений на тлі чергового візиту в Україну сенатора Марка Келлі. На своїй сторінці в мережі Х, посолка США в Україні Бріджит Брінк написала 18 вересня: “Для нас велика честь знову привітати сенатора Марка Келлі від штату Аризона у Києві. Він повернувся, щоб на власні очі побачити, як американська військова допомога допомагає українцям захищати свою країну та свій народ. Сенатор Келлі вже давно підтримує наших військових та ветеранів. Його візит підкреслює нашу непохитну підтримку України”.