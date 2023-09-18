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Сенатори-республіканці закликали Байдена негайно надати Україні ATACMS: "Зволікання лише продовжить війну"
Чотири впливові американські сенатори 16 вересня надіслали відкритого листа президенту США із закликом надати тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS) Україні для використання у війні проти Росії. Про це зазначено у пресрелізі, оприлюдненому на сайті сенатора-республіканця Тома Коттона, який виступив ініціатором запиту.
Разом з Коттоном відкритого листа підписали сенатори-республіканці Роджер Вікер, Сюзан Коллінз та Ліндсі Грем.
“Протягом багатьох місяців українські офіційні особи заявляли про необхідність ATACMS, щоб заповнити критичну прогалину в здатності вести вогонь на великій відстані. Забезпечення ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключовим російським матеріально-технічним і комунікаційним цілям, а також місцям запуску крилатих ракет і безпілотників на території України, окупованій Росією”, - зазначено у листі.
На думку сенаторів, українські війська “досягли певних проривів” на окупованій Росією території України. Однак, до кінця теплого сезону, найбільш придатного до ведення бойових дій, залишилося приблизно 30-45 днів, як вважають військові експерти й посадовці, зокрема генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.
За таких умов, “вкрай важливо, щоб Сполучені Штати негайно надали ATACMS, щоб Україна могла досягти життєво важливих цілей до зими та позбавити Росію можливості зміцнити свої позиції”, - зауважують сенатори.
Сенатори також наголосили, що комітет Сенату США у справах збройних сил одноголосно підтримав надання Україні ракет великої дальності.
“США цілком спроможні надати таку зброю без будь-якого помітного ризику для своїх власних бойових можливостей”, - додано в листі. “Зволікання лише коштуватиме більше життів і продовжить конфлікт. Ми закликаємо вас дати дозвіл на негайне відправлення ATACMS в Україну”.
Надання Україні ATACMS вимагає комплексних рішень, що включатимуть і інтеграцію до української військової програми, навчання персоналу та забезпечення обслуговування установок, заявив минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Українці повинні вміти використовувати їх ефективно. Та з новим складним озброєнням це вимагає навчань. Також ми розуміємо, що вони мають обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні досягнути своєї мети" - заявив Блінкен під час спільної пресконференції з мінітеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Вашингтоні.
Лист сенаторів США був оприлюднений на тлі чергового візиту в Україну сенатора Марка Келлі. На своїй сторінці в мережі Х, посолка США в Україні Бріджит Брінк написала 18 вересня: “Для нас велика честь знову привітати сенатора Марка Келлі від штату Аризона у Києві. Він повернувся, щоб на власні очі побачити, як американська військова допомога допомагає українцям захищати свою країну та свій народ. Сенатор Келлі вже давно підтримує наших військових та ветеранів. Його візит підкреслює нашу непохитну підтримку України”.
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- Голос Америки
Байден виступає за розширення складу Ради Безпеки ООН
Президент США Джо Байден на зустрічах світових лідерів на Генасамблеї в Нью-Йорку запропонує змінити архітектуру Ради Безпеки ООН. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю виданню Telegraph.
“Ми чітко дали зрозуміти, що на нашу думку, настав час переглянути архітектуру Ради Безпеки ООН. Ми вважаємо, що вона має бути більш інклюзивною та всеосяжною”, - сказав він.
Кірбі висловив переконання, що серед членів ООН немає спротиву ідеї обговорити “саму архітектуру” Радбезу. На уточнювальне питання журналіста, що саме хочуть змінити США в Радбезі ООН - право вето чи кількість членів, Кірбі відповів:
“Ми просто вважаємо, що настав час обговорити архітектуру організації. Як я вже сказав, більш інклюзивно. Я думаю, що президент Байден, Сполучені Штати, підтримали б більше членів”, - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
Раніше Байден виступав із підтримкою розширення складу РБ ООН під час свого візиту до Індії. У підсумковій декларації за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, зокрема, зазначається, що президент Байден підтвердив підтримку реформи Ради Безпеки ООН та включення до неї Індії як постійного члена.
«Лідери вкотре підкреслили необхідність зміцнити та реформувати багатосторонню систему, щоб вона могла краще відображати сучасні реалії, та залишатися прихильними всеосяжному порядку денному реформування ООН, у тому числі шляхом розширення категорій постійних і непостійних членів Ради Безпеки ООН», - йдеться у документі.
Посилаючись на власні дипломатичні джерела, британське видання Telegraph пише, президент Байден прагне додати до Ради Безпеки ООН “п’ять-шість” нових членів, серед яких розглядають Індію, Бразилію, Німеччину, Південну Африку та Японію. Таким чином, як вважають оглядачі видання, США намагаються розмити вплив в Радбезі таких країн як Китай та Росія.
Наразі постійними членами Ради безпеки ООН є Китай, Франція, Росія, Британія та США. Серед лідерів цих п’яти країн, лише президент США Джо Байден буде особисто присутній на Генасамблеї в Нью-Йорку, його промова запланована на вівторок, 19 вересня.
Решта лідерів країн постійних членів Ради безпеки ООН з різних причин не прибудуть цього разу на саміт до Нью-Йорку.
Оглядачі Politico, що відсутність на Генасамблеї лідерів Китаю та Росії зіграє на руку президенту Байдену.
“Це може посилити зусилля його адміністрації, спрямовані на покращення іміджу Америки серед менш потужних країн Африки, Латинської Америки та Азії, які розглядають Організацію Об’єднаних Націй як життєво важливий форум. Це також може допомогти відвернути ці країни від впливу Китаю та Росії”, - мовиться в статті Politico.
“Як і на саміті G20, відсутність Китаю дає Сполученим Штатам щось на кшталт можливості сказати: “Агов, ми тут, і ми дбаємо про країни, що розвиваються”, — коментує в інтерв’ю Politico Стюарт Патрік, аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир.
Раніше радники Білого дому повідомляли, що президент Байдена у промові з трибуни ООН, серед іншого, запевнить в намірах продовжувати підтримувати Україну.
- Голос Америки
Витіснити усіх росіян з України – це “дуже висока планка”, однак контрнаступ “не провалився”: Марк Міллі
Війна на папері інша від справжньої війниМарк Міллі
Український контрнаступ був “повільнішим, ніж передбачали планувальники”, однак “він був стабільним”. Водночас “повністю вибити всіх росіян” і звільнити усі українські землі від окупації буде “дуже значним зусиллям”. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю мережі CNN у неділю, 17 вересня.
"Я знаю, що є деякі коментарі, що якимось чином цей наступ провалився. Він не провалився", - сказав Міллі в інтерв’ю, додавши, що в України "залишилося багато бойової сили. Українці - це не вичерпана сила".
В міру того, як український контрнаступ повільно просувається, його нешвидкі темпи викликають занепокоєння у західних союзників, і раніше Міллі вже коментував зусилля України, зазначаючи, що для успіху потрібне терпіння, зауважує видання The Hill.
“Потрібен значний проміжок часу, щоб військовим шляхом викинути усіх цих 200 000 або більше російських вояк з окупованої Росією [території] України. Це дуже висока планка. Займе багато часу, щоб це зробити”, - сказав Міллі.
Коментуючи військову допомогу, яку США надає Україні, Міллі зауважив, що його країна робить усе можливе задля посилення боєздатності українського війська. Він, зокрема, виступив проти критиків темпів надання зброї та іншої допомоги Україні, зазначивши, що швидкість доправлення залежить від логістики й того, “як швидко [українці] можуть це освоїти. Отже, це не просто посипати магічним пилом, і речі почнуть з’являтися [самі по собі]”, - додав генерал.
Міллі відмовився давати будь-які прогнози щодо швидкості українських наступальних операцій, зокрема коли українська армія досягне берега моря або звільнить Маріуполь. Ще у липні цього року він зазначав, коментуючи контрнаступ, що “це буде довго; це буде важко; це буде криваво”, — нагадує видання The Hill.
“Війна на папері інша від справжньої війни”, — сказав Міллі. “Це справжні люди в справжніх машинах, які справді розміновують справжні мінні поля, і вони насправді гинуть. Отже, коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися... щоб вижити, щоб пройти”.
Українські дизайнери на Нью-Йоркському тижні моди. Відео
Українська модна індустрія підкорює міжнародну аудиторію. Нью-Йоркський тиждень моди вважається одним з найпрестижніших заходів, який допомагає дизайнерам вийти на світовий ринок.
Звіт ООН: Стан захисту прав людини в Росії значно погіршився з часу повномасштабного вторгнення до України
ЖЕНЕВА (AP) — Стан захисту прав людини в Росії «суттєво погіршився» після того, як президент Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України в лютому минулого року, заявила експертка головного правозахисного органу ООН у своїй доповіді в понеділок.
Мар’яна Кацарова, спеціальний доповідач із ситуації з правами в Росії, уповноважена Радою з прав людини, розповіла про внутрішні репресії, які здебільшого спрямовані проти критиків війни Путіна, а також інших опозиційних голосів у Росії.
Її доповідь, оприлюднена в понеділок, складено окремо від іншого розслідування, яке проводять слідчі за підтримки ООН, які звинувачують Росію у воєнних злочинах в Україні.
Ніколи раніше Рада не уповноважувала експерта з прав для вивчення питань прав в одному з постійних членів Ради Безпеки ООН: Великій Британії, Китаї, Франції, Росії та Сполучених Штатах.
У звіті наводяться дані ОВД-Інфо, організації, що відстежує порушення прав людини, і вказує на те, що з лютого минулого року по червень було затримано понад 20 000 людей за участь в антивоєнних протестах. Було порушено понад 600 кримінальних справ за "антивоєнну діяльність".
У доповіді йдеться, що понад половину протестувальників, заарештованих за те, що вони назвали «мирною антивоєнною активністю», були жінки.
Кацарова сказала, що отримала «достовірні повідомлення» про низку порушень прав, включаючи катування, звинувачення в зґвалтуваннях і сексуальному насильстві, а також погрози сексуального насильства з боку співробітників правоохоронних органів щодо чоловіків і жінок.
За її словами, жодна з цих справ не була офіційно розслідувана. Станом на кінець липня реєстр «іноземних агентів» Міністерства юстиції Росії містив 649 організацій і осіб, що за шість місяців збільшилося більш ніж на 25%, йдеться у звіті.
Наприкінці липня понад 100 організацій були оголошені «небажаними», тобто можуть бути заборонені. У квітні минулого року, лише через шість тижнів після збройного вторгнення Росії в Україну, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини, що складається з 47 країн-членів у Женеві.
Мандат Кацарової, яка є болгаркою, був наданий рік тому, і вона приступила до роботи в травні. Влада Росії відмовилася співпрацювати та заявила, що подання її команди будуть «автоматично проігноровані», йдеться у звіті.
У доповіді йдеться, що захист прав в Росії «постійно погіршується» протягом останніх двох десятиліть, але Кацарова виявила, що ситуація «суттєво погіршилася після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року».
Звіт був побудований на основі консультацій з понад 60 російськими та міжнародними правозахисними організаціями та окремими особами, а також на основі майже 100 письмових звернень, у тому числі від правозахисників і свідків порушень прав.
Рада з прав людини збирається обговорити доповідь в четвер.
З початку війни Кремль стверджував, що переважна більшість росіян підтримує його «спеціальну військову операцію» в Україні, водночас наполягаючи, що ті, хто не згодні, можуть це робити.
Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що бажаючі критикувати владу мають робити це згідно з чинним законодавством. Сам Путін заявив, що «не засуджує» тих, «хто поводився не як патріот».
Минулого тижня він також заявив, що з російською владою можна «не погоджуватися» і «жити тут, говорити про це ніхто не забороняє».
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