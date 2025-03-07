Європейська ракета Ariane 6 в першій успішній місії вивела на орбіту супутник для війська Франції

Нова європейська ракета Ariane 6 здійснила першу успішну комерційну місію 6 березня, вивівши на орбіту французький військовий супутник, підтвердивши здатність Європи самостійно розміщувати на орбіті великі важкі супутники.

Запуск ракети-носія без екіпажу відбувся з європейського космодрому в Куру, що у Французькій Гвіані о 13:24 за місцевим часом.

Приблизно через годину після старту, під оплески у центрі управління, диспетчери повідомили про успішне виведення супутника на орбіту.

“Ми не могли й мріяти про кращий сценарій, це був ідеальний запуск”, — сказав Девід Кавайолес, голова Arianespace, компанії-оператора, що опікується запусками ракети.

“Відкривається нова ера для європейської космічної програми Франції”, - додав він.

Самостійний запуск було проведено вперше за декілька років. У 2023 році було виведено з експлуатації попередній ракетоносій Ariane 5, а зв’язки Заходу з російською програмою “Союз” були перервані після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

На додаток, менший італійський носій Vega-C через аварію було виведено з експлуатації на два роки, й він повернувся до використання лише у грудні 2024 року.

SpaceX залишається головним конкурентом європейської космічної галузі. Протягом певного часу, через затримки з введенням в експлуатацію Ariane 6, початково запланованим на 2020 рік, країни Європи звертались до послуг SpaceX для запусків деяких супутників, включно з частиною системи позиціювання Galileo.

Ракета Ariane 6 була побудована компанією ArianeGroup, яка належить компаніям Airbus і Safran. Airbus також побудував військовий супутник, виведений на орбіту.

“Ми консолідуємо наш незалежний доступ до космосу та допомагаємо гарантувати суверенітет від імені наших громадян”, — також прокоментував Кавайолес.

“Європа повинна забезпечити власну безпеку”, — прокоментував раніше цього тижня в Куру Тоні Толкер-Нільсен, директор відділу космічного транспорту Європейського космічного агентства.

Теперішній запуск Ariane 6, який відкладався двічі, вивів військовий супутник CSO-3 на орбіту на висоті близько 800 кілометрів над Землею.

CSO-3, який належить Космічному командуванню ВПС Франції, завершує мережу з трьох французьких військових супутників візуалізації. Перші два з них були запущені у 2018 і 2020 роках на російських ракетах “Союз”.

За словами французького генерала Філіпа Штайнінгера, ЄС наразі має 10 військових супутників - п'ять французьких і п'ять італійських. Велика Британія також має власну військову супутникову систему зв’язку, а такі країни як США та Китай налічують “сотні”.

Цього року, за словами Толкера-Нільсена, заплановано п’ять запусків Ariane 6, тоді як в майбутньому може здійснюватися до 12 запусків на рік.

Коментуючи подію, Арно Прост, французький пілот й резервний астронавт Європейського космічного агентства, який у складі контингенту французьких винищувачів патрулював зону космодрому, зазначив, що успішний запуск Ariane 6 є “важливим кроком для незалежності Франції та доступу Європи до космосу”.

“Наразі Європі потрібно знайти проєкти, які об’єднають нас”, — додав він.