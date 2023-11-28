Ректори Гарвардського, Пенсильванського та Массачусетського університетів свідчитимуть перед Конгресом щодо антисемітизму серед студентів

Очільники Гарвардського, Массачусетського та Пенсільванського університетів дадуть свідчення перед Конгресом наступного тижня на слуханнях щодо антисемітизму у кампусах провідних американських навчальних закладів.

Слухання призначені на 5 грудня у комітеті Палати представників з питань освіти та праці, інформує комітет.

Як повідомляє CNN, подія зумовлена зростанням напруженості у студентських містечках після терористичну нападу бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а також через питання відповідальності з боку керівництва університетів за антисемітські виступи їхніх студентів.

Видання цитує представницю Республіканської партії, очільницю названого комітету Вірджинію Фокс, яка обіцяла “притягнути керівників університетів до відповідальності за прояви антисемітизму”.

“Адміністратори коледжу здебільшого стояли осторонь, дозволяючи жахливій риториці тліти та зростати”, – цитує CNN заяву Фокс.

Ректори коледжів та університетів, за її словами, несуть відповідальність за підтримку безпечного навчального середовища для своїх студентів і співробітників.

У Гарварді назвали негативну реакцію на першу відповідь з університету на атаку ХАМАСу “найсерйознішою кризою, з якою зіткнувся університет” за 12-річний термін перебування на посаді нинішнього ректора.

Останніми тижнями, нагадує CNN, у кампусах американських коледжів відбулися сотні протестів і “контрпротестів”, деякі з яких переросли в насильство.

Минулих вихідних трьох палестинських студентів застрелили в Берлінгтоні, штат Вермонт. Влада наразі з'ясовує, чи напад був мотивований ненавистю.

Міністерство освіти CША отримало численні скарги про ймовірні випадки антисемітизму та ісламофобії.

А окремі донори університетів погрожували припинити фінансові пожертви через прояви антисемітизму.