В Європі виступають проти антисемітизму і зважають на російські зв’язки

Урядовці й політики у Європі проголошують, що боротимуться з проявами антисемітизму, підкреслюючи, що співчуття до палестинців на тлі загострення війни на Близькому Сході не може бути виправданням ненависті до євреїв.

Путін сфотографувався з представниками ХАМАСу й іранського уряду і бідкався за цивільними жертвами в Газі, водночас спричиняючи цивільні жертви в Україні

Заступник канцлера Німеччини Роберт Габек оприлюднив відеозвернення, в якому наголосив, що Німеччина вважає своїм державним обов’язком дбати про безпеку Ізраїлю, а також гарантувати захист євреїв в країні.

«Особливі відносини з Ізраїлем випливають з нашої історичної відповідальності. Покоління моїх дідів намагалося знищити єврейське життя в Німеччині і в Європі. Після Голокосту заснування Ізраїлю стало обіцянкою захисту євреїв, і Німеччина зобов’язана гарантувати, що ця обіцянка виконується», - сказав Роберт Габек.

Урядовець зауважив, що зараз представники єврейської громади в Німеччині говорять про побоювання антисемітизму.

За словами Роберта Габека йому нещодавно розповіли, що єврейські діти бояться ходити до школи і змушені приховувати ознаки своєї ідентичності.

«Антисемітизм видно на демонстраціях, в заявах, в нападах на єврейські крамниці і в погрозах», - визнав німецький політик.

Роберт Габек наголосив, що антисемітизм не має виправдання в жодному вигляді.

Він зокрема закликав мусульман в Німеччині чіткіше відмежуватися від антисемітизму і зокрема засудити організацію ХАМАС, визнану терористично в країнах Європи та в Америці.

Представник німецького уряду заявив, що за антисемітизм і за підтримку тероризму німецькі громадяни «відповідатимуть перед судом», а ті, хто не є громадянами Німеччини, ризикуватимуть втратити право мешкати в країні.

В його зверненні однозначно були засуджені крайні ліві і крайні праві німецькі сили.

«Оскільки серед крайніх правих є чимало шанувальників Путіна, дозвольте мені сказати таке: Путін сфотографувався з представниками ХАМАСу й іранського уряду і бідкався за цивільними жертвами в Газі, водночас спричиняючи цивільні жертви в Україні. І його прихильники в Німеччині точно не є друзями євреїв», - зауважив Роберт Габек.

Франція

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін сказав 31 жовтня, що в дні після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня було зареєстровано 850 інцидентів, які називають проявами антисемітизму, і що це більше ніж за весь 2022 рік.

Зокрема французька прокуратура розслідує відеозапис групи молодих людей, які в паризькому метро скандували гасла проти євреїв і на підтримку Палестини, а також вигукували, що вони «пишаються бути нацистами».

У Франції обговорюють можливий російський слід в одному з інцидентів.

Французька радіостанція Europe-1 повідомила, що 33-річний чоловік і 28-річна жінка з Молдови, які було затримані за малювання «зірок Давида» на стінах будівель у Парижі, стверджували, що робили це, виконуючи вказівки «особи з Росії».

Французька прокуратура заарештувала молдовське подружжя 27 жовтня після того, як мешканці одного з районів Парижа повідомили про появу зображень зроблених синьою фарбою з допомогою трафарету.

Арешт був здійснений за звинуваченням у «пошкодженні чужого майна» обтяженим тим, що воно «пов’язане з походженням, расою, етнічністю або релігією».

Прокуратура заявила, що вважає ту справу закритою, бо було вирішено про депортацію затриманих.