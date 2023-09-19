Вторгнення Росії в Україну – приклад номер один порушення статуту ООН - Ґутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що вторгнення Росії в Україну є прикладом номер один серед порушень статуту ООН. Про це очільник організації заявив під час своєї промови на честь відкриття 78-ї Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, 19-го вересня, в Нью-Йорку.

За словами Ґутерріша російське вторгнення, яке порушує базові засади ООН, випустило на волю жахи війни та людські страждання.

"Замість того, щоб покласти край лиху війни, ми бачимо сплеск конфліктів, переворотів і хаосу. Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання за Статутом, право на мир було б гарантовано" – заявив Антоніу Ґутерріш.

Він додав, що коли країни порушують обіцянки перед ООН, вони створюють небезпечний світ для всіх.

«Приклад номер один – вторгнення Росії в Україну. Війна, яка порушує Статут Організації Об’єднаних Націй і міжнародне право, випустила на волю справжні жахи: знищені життя, порушення прав людини, сім'ї, які розпалися, травмовані діти, надії та мрії розбиті", – додав Ґутерріш.

Також Генсекретар наголосив, що російська війна поставила під загрозу не лише територіальну цілісність України, але й безпеку усього світу. Окрім послаблення світової демократії, йдеться також і про ядерну небезпеку, вважає дипломат.

"Окрім України, війна має серйозні наслідки для всіх нас. Ядерні загрози нависають над нами. Ігнорування глобальних договорів і конвенцій ставить нас у небезпеку. А отруєння глобальної дипломатії перешкоджає прогресу в усіх напрямках, – наголосив генеральний секретар ООН.

Він додав при цьому, що країни ООН не повинні відмовлятися від спільної роботи задля миру – «справедливого миру, відповідно до Статуту ООН і міжнародного права».

Генсек ООН обіцяє далі працювати над зерновою угодою

Ґутерріш також зауважив, що навіть під час бойових дій потрібно робити усе, щоб полегшити страждання звичайних громадян, зокрема в контексті продовження зернової угоди.

"І навіть під час розпалу бойових дій ми маємо робити все можливе, щоб полегшити страждання мирного населення в Україні та за її межами. Зернова ініціатива в Чорному морі була одним із таких шляхів. Світ гостро потребує українського та російського продовольства та добрив, щоб стабілізувати ринки та гарантувати продовольчу безпеку. І я не відмовлюсь від своїх зусиль, щоб досягти цього!" – підсумував Ґутерріш.

У Нью-Йорку почалася 78-ї Генасамблея ООН, на якій президент США виступив другим серед лідерів держав після лідера Бразилії. Під час своєї промови Джо Байден наголосив, що світ не має права відмовитись від основних принципів Статуту ООН про недоторканність кордонів і дозволити Росії продовжувати агресію в Україні "без жодних наслідків".

Президент України Володимир Зеленський в рамках 78-ї Генасамблеї також виступатиме у вівторок, його промова очікується 12-ю у списку. Раніше Голос Америки повідомляв, що у своєму виступі Зеленський продовжить шукати прихильності країн, що розвиваються, й також висловить глибоку подяку за вже надану Заходом допомогу у захисті від російської агресії.

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