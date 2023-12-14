Ситуація між Гаяною та Венесуелою довкола багатої на нафту провінції Ессекібо залишатися напруженою. У неділю режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро провів референдум щодо анексії цієї території. Після цього обидві країни зосередили на кордоні війська. 14 грудня Гаяна та Венесуела проведуть перемовини за посередництва інших країн Латинської Америки і президента Бразилії.