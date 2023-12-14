Чи може у світі спалахнути ще один збройний конфлікт і чи має до цього стосунок Росія - дізнавалася Ірина Соломко.
Венесуела і Гаяна готуються до війни. До чого тут Путін? Відео
Ситуація між Гаяною та Венесуелою довкола багатої на нафту провінції Ессекібо залишатися напруженою. У неділю режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро провів референдум щодо анексії цієї території. Після цього обидві країни зосередили на кордоні війська. 14 грудня Гаяна та Венесуела проведуть перемовини за посередництва інших країн Латинської Америки і президента Бразилії.
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