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“Україна повинна усвідомити: кожен чоловік, кожна жінка мають мати військові навички і бути готовими захищати” - Андрій Садовий
З початку повномасштабного вторгнення Львів став форпостом українського спротиву. Місто прийняло понад 5 мільйонів українців, які шукали прихистку рятуючись від російських ракет та окупації, 150 тисяч з яких залишились жити у місті. Мер Львова Андрій Садовий каже що напередодні російського повномасштабного вторгнення вони уважно стежили за повідомленнями американських посадовців і готувались до найгірших сценаріїв. Сьогодні місто одне з найбезпечніших міст в Україні. Андрій Садовий запросив Голос Америки до новоствореного центру "Unbroken", створеного на базі першого медичного об’єднання святого Пантелеймона. Сюди привозять поранених військових та цивільних зі всієї України. З 24 лютого 2022 року медики тут врятували понад 20 тисяч постраждалих від війни.
Мирослава Гонгадзе: Дякую, за запрошення, де ми зараз знаходимось?
Андрій Садовий: Зараз ми ще знаходимося в нашому медичному об'єднанні, де проходять лікування наші хворі, дуже є багато поранених, з цілої України. І плавно ми зараз будемо йти коридором, в реабілітаційний центр. Щоб ви розуміли, цей унікальний міст ми збудували за три місяці. Це неможливо в Америці, це неможливо в будь-якій країні світу, це можливо тільки в Україні. Тому що там, колись була поліклініка, ми перебудували поліклініку і зараз це є реабілітаційний центр, це є така одна частина. Ми постійно збільшуємо наші можливості, тому що кожного дня нові поранені, і ми постійно повинні шукати нові площі. Зараз, ви можете бачити, що ведуться будівельні роботи, ми тут все добудуємо два поверхи. Ми вже разом будемо мати на цій локації 6 тисяч метрів квадратних для реабілітації
МГ: За цей час ви розповідали про кількість поранених, яких приняла ця лікарня.
АС: Щоб ви розуміли, більше 15 тисяч поранених, це є жінки, це є діти, це є старші особи, ну і це є українські герої. І фактично це триває кожного дня. Кожного дня ми приймаємо поранених, надаємо допомогу. Це і операції, надскладні щоб ви розуміли, деякі унікальні технології. Це є всі види реабілітації, які тільки можливі. Ну, і взагалі ми, вибудовуючи Unbronken, думаємо, де люди мають жити, де вони мають працювати, як вони мають вибудовувати своє життя, як вони спортом мають займатися, тому що ми сьогодні відчуваємо тут у Львові особливу відповідальність, тому що ми все-таки в більшій безпеці. Так, Львів атакують, але це не то, що є в Херсоні, це не то, що є в Запоріжжі.
Тому 90% поранених – це українці з різних регіонів нашої держави. Плюс, щоб ви розуміли, 150 тисяч переселенців зараз у Львові. І також жінки, діти, але слава Богу, всі вплелися в наше життя. Тому Unbroken – це є велика частина життя міста, життя нашої країни.
МГ: Трошки про місто. Ніхто не був готовий до того, що сталося, до цих викликів. І все ж, ви намагаєтесь швидко перебудуватися. Ікі найбільшій складності ви сьогодні бачите в цьому процесі.
АС: Ну, по-перше, ще перед війною ми уважно слухали усі американські новини. І, щоб ви розуміли, ще за півроку до війни ми почали розбудовувати нашу систему інженерного господарства. І ми не півроку потратили для того, щоб вибудувати альтернативну систему подачі електроенергії до підстанції водоканалу. І коли Львів почали атакувати, в перші ми мали воду, хоча світла не було. Це титанічна праця, це ми впровадили систему Resilience, яку ми, до речі, розробляли спільно з колегами за великої Британії. А місяць до війни ми почали готувати локації для прийому переселенців. І всі казали, та ні, що ви там робите. А я казав: ні, хлопці, американці не дурять. Слухайте, американців.
І ми це все вибудували, тому коли в перший день тисячі людей почали приїжджати, вони знали, де вони будуть жити, де ми будемо тут утримувати харчування, це все працювало як вулики. Тому дуже багато експертів, вони не розуміли, як це все відбувається. А це, знаєте, українці мають собі такий код бджоли. Самоорганізація, самодисципліна, самопоміч, один одному помагає. І це, знаєте, показало українців героями насправді.
МГ: Тут проходить реабілітація?.
АС: Тут проходить процес реабілітації. Триває фактично цей процес постійно.
"Unbroken", це спільна праця сотень тисяч людей і структур.Андрій Садовий, мер Львова
МГ: Хто допомагає, в яким чинам фінансується процес?
АС: Дивіться, один з поверхів, присвячений місту Вільнюс. От в них було 700 років. І в мене на 700 років Вільнюса вирішили нам дати 700 тисяч, тому що ми є місто-партнер з Вільнюсом. Мер Варшави, Рафал, преерахував 2 млн злотих. Мер Фрайбурга, Мартін перерахував 500 тисяч євро. Уряд Німеччини взагалі виділив 9 мільйонів євро, щоб ви розуміли.
Тобто, ми маємо колаборацію з дуже багатьма інституціями, з фондами маємо колаборацію, і звичайно, що міський бюджет, звичайно, що громадяни, там компанія Phillips, компанія IKEA, IT-кластер. Фактично, це є спільна праця сотень тисяч людей і структур.
У нас в наглядову раду входить Католицький університет, ІТ-кластер, Академія лідерства. І вони нам помагають, як це правильно робити, тому що я не вмів просити гроші раніше. А сьогодні ми це правильно будуємо, до речі, головою наглядової ради є отець Прас, який багато років був ректором Католицького університету.
“Такі подібні центри мають бути в кожній громаді, тому що сьогодні кожна громада відправляє чоловіків і жінок захищати нашу державу.”Андрій Садовий, мер Львова
МГ: Який приклад от цей центр може дати для інших міст.
АС: Розумієте, зробити сам центр реабілітації, це не є надскладно, але без серйозної операції ти не можеш робити потім реабілітацію. Якщо ти не маєш психологів, то фізична реабілітація не дасть ефекту без психологічної реабілітації.
І друге питання – людина має займатися спортом, мати місце праці, де вона має жити і це все може вирішувати громада. Я закликаю мерів міст долучатися, робити краще, робити більше. Але такі подібні центри мають бути в кожній громаді, тому що сьогодні кожна громада відправляє чоловіків і жінок захищати нашу державу. Сьогодні Львів 30 тисяч львівян має на передовій.
“Наша перемога – це наш проритет. Інших пріоритетів сьогодні немає”Андрій Садовий, мер Львова
МГ: З якими складнощами стикається Львів, як одне з найбезпечніших, але одне з прикордонних міст, який, насправді, приймає весь цей потік.
АС: Тут є питання і функціонування самої громади, тому що сьогодні Львів – це місто мільйонник. Це і переселенці, які в нас живуть, і кожного дня ми повинні думати про їхню підтримку. Це є наші військові, які на передовій. Що ви розуміли, два мільярди гривень,
цього року ми віддаємо на допомогу нашим військовим, це і перерахування коштів, і купівля різного мілітарного обладнання, амуніції. І ми у Львові маємо позитивні приклади, коли ми виробляємо системи, які захищають, обороняють, і самі дрони, антидронові різні системи. Різні еквіпи – бронажилети, каски, ми це все виробляємо, ми це сприяємо. Ми, як місто, купляємо. Дуже часто ми є першим замовником українського виробника, опробовуємо. І потім це вже йде в серію, тобто наша перемога – це наш проритет. Інших пріоритетів сьогодні немає, як ви бачите, там ремонти доріг зупинили.
“Україна повинна усвідомити: кожен чоловік, кожна жінка, мають мати військові навички і бути готовими захищати”Андрій Садовий, мер Львова
Потім, це навчання дітей.Сьогодні діти на трудових уроках навчання, вчаться оперувати дронами. Це важливо. Взагалі, на моє переконання, Україна повинна усвідомити: кожен чоловік, кожна жінка, мають мати військові навички і бути готовими захищати. Тому що Росія була, є і буде, сусідом і агресором. І треба бути настільки сильним, щоб їй навіть в голову не приходило, наступний раз на нас нападати. Але сьогодні треба перемогти, деокупувати всі наші території, тому має бути єдність. І тут приклад Сполучених Штатів, для нас має бути дуже важливим, тому що ви маєте унікальний досвід, перемоги і захисту. І то, що мені подобається, от ваше міністерство ветеранів, ну це і приклад, ви знаєте.
Кожен ветеран має бути під захистом. Тому ми також у Львові цей досвід впроваджуємо. У нас в кожному районі зараз вибудовується центри ветеранів. Ви зрозумієте, це люди, які покалічили своє життя, захищаючи Україну. Це мій сьогодні пріоритет.
“Сьогодні один толковий журналіст – це тисячу депутатів будь-якого парламенту.”Андрій Садовий, мер Львова
МГ: І війна триває. Україна потребує західної допомоги, великої кількості. Наскільки ви відчуваєте світ розуміється війну, з чим Україна сьогодні воює?
АС: Знаєте, українські реалії розуміють ті країни, які розуміють, що така війна.
Сполучені Штати це розуміють, Велика Британія це розуміє. Але коли ти приїжджаєш в Брюссель, говориш про євроінтеграцію, і говорять, ну так, так, так, ми будемо йти шляхом Польщі, балтійських країн, слухайте, тоді війни не було.
Це мають бути інші зовсім реалії. І треба зрозуміти, що цей світ дуже крихкий, що вибачте мене от сьогодні трагедія, яка в Ізраїлі. Ви розумієте, наскільки це все може поширюватися. Чесно вам скажу, що сьогодні один толковий журналіст – це є тисячу депутатів будь-якого парламенту. Треба працювати з людьми, давати їм правдиву інформацію. Тому що, знаєте, політики де-коли знаєте, починають бавитися, а то війна десь там далеко, куди далеко, друже мій, та ракета пролітає тих пару тисяч кілометрів, декілька хвилин. Ми також не вірили, що нас будуть атакувати, що Львів будуть атакувати.
Зараз тривають роботи, коли в липні ракета влупила 4 будинки у Львові, в 10 людей, мирних загинули, розумієте. Ми це все відбудовуємо, приводимо до пуття. Дебати, як йдуть суспільстві на різну тему. І я дивлюся, як Росія зараз використовує пропагандистські методи, пробуючи всередині сварити українців.
На президента наїжджають, на Залужного, на Данілова, керівника секретаріату нацбезпеки та оборони, тобто, ми повинні бути мудрими. Треба вчити людей, навіть цієї медійної гігієни. Це дуже важливо. Тому публічність, відкритість і самопожертва і робота кожного дня, і тоді є результати.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
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Повинні зробити до Різдвяних свят - конгресмен Майк Квіглі про фінансування для України
Після святкування Дня подяки Палата представників і Сенат повернуться до питання додаткового фінансування для України і Ізраїлю. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що підтримає пакетне голосування фінансування для України разом із захистом кордону, наполягаючи на окремому фінансуванні Ізраїлю.
Буде два тижні після цього, тому що ми повинні це зробити до Різдвяних свят.Майк Квіглі
Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіглі очікує, що фінансування для України приймуть до Різдвяних свят. Він не підтримував обидві резолюції про короткострокове фінансування уряду США, тому що вони не включали допомогу Україні. Про перспективи додатковго фінансування для України Квіглі розповів в інтервʼю з Олексієм Коваленком.
Олексій Коваленко: Минулого тижня Конгрес схвалив тимчасову бюджетну резолюцію, яка не включала фінансування для України. Коли ви очікуєте розгляд фінансування для України та голосування за нього?
Майк Квіглі: Зараз відбуваються дискусії і в Палаті представників, і в Сенаті. Наступного тижня ми повернемось після святкування Дня подяки, і, думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде два тижні після цього, тому що ми повинні це зробити до Різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишились до свят.
Підкреслю, це буде дуже важко. У США є старий вислів – закони вони, як ковбаски. Не дивіться, як їх створюють. Якщо вам не подобається спостерігати за конфліктами, стресом, можливо, варто пропустити наступні три тижні. Але я все одно переконаний, що зрештою ми виконаємо роботу та продовжуватимемо допомагати нашим союзникам просуватися вперед і досягати успіху.
ОК: Які фактори вирішальні в цьому процесі та впливатимуть на терміни прийняття фінансування для України?
МК: Фінансування для України не розглядається окремо. Отже, це фактор. І вочевидь, буде фінансування для Ізраїлю. Буде фінансування, пов’язане з Тайванем. Ймовірно, додадуть південний кордон США. Тож усе це буде розглядатись разом. Не думаю, що Сенат має намір ухвалювати фінансування для Ізраїлю окремо. Думаю, це буде частиною більшого пакету і це добрі новини. Треба взяти до уваги, що Палата представників досі не функціонує, що мене найбільш хвилює. Ось чому я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України. Ми не маємо балансувати над прірвою із питанням, яке настільки критично важливо зараз.
ОК: У запиті Білого дому на фінансування йшлось про чотири пріоритети, зокрема, Україну, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон та кордон США. У Республіканській партії звучали пропозиції поєднати фінансування для України разом із питанням кордону. Наскільки це відрізняється від пропозиції Білого дому?
Я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України.Майк Квіглі
МК: Що ж, занепокоєння полягає в тому, що серед республіканців є крайні праві, які запропонують варіанти, що нікуди не пройдуть і тільки все затримають. Я думаю, що є демократи, які готові обговорювати додаткові ресурси для кордону, про які йшлось у запиті президента Байдена, а також вносити певні коригування. Але якщо хтось захоче впадати в якусь крайність і для чогось запропонувати занадто велике фінансування, а для чогось – занадто мале, думаю, це створить проблему.
ОК: Враховуючи, що ресурси для нової безпекової допомоги Україні вже майже вичерпані, а прийняття додаткового фінансування займає тривалий час, чи не підриває це довіру у світі до заяв США про підтримку України стільки, скільки буде потрібно?
МК: Це викликає занепокоєння. Але я думаю, що у нас все буде добре. Я би хотів, щоб ми йшли уперед без проблем. Щоб було фінансування на цілий рік, і нам не довелось думати про це наступного року. Це не має бути політичним рішенням. Але, на жаль, це так. В демократіях не завжди все гладко. Але я все ще вірю, що переважна більшість у Сенаті та Палаті представників рішуче підтримують Україну, і ми це зробимо. Просто в якість моменти нашої історії бувають складні часи. Зараз один із таких моментів.
ОК: Голова адміністрації президента України Андрій Єрмак був із візитом у Вашингтоні. Які висновки зустрічей української делегації у Конгресі?
МК: У нас були зустрічі і обговорення і в умовах поточного діалогу це критично важливо. Це допомагає пояснювати та відповідати на занепокоєння, які можуть виникнути в деяких членів Палати представників. Є багато дезінформації, пов’язаної з важливими питаннями. Є люди, які кажуть, що недостатній нагляд за допомогою, або що ми в глухому куті. Я не думаю, що це так. Але я вірю, що Україна переможе. Я знаю, що в певні моменти це відбувається повільно, але вважаю, що нам доведеться мати справу із надзвичайними очікуваннями, які були на початку. Історія пам’ятає висадку в Нормандії, коли союзники не пронеслись одразу всією Францією, перетнули Рейн і прямо одразу зайшли в Берлін. У них були проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і вони зустріли сильний опір, так само як і українська армія. Нам треба це розуміти і допомагати їм більше.
ОК: Ви нещодавно були в Україні. Яке повідомлення ви привезли з України для ваших колег у Конгресі?
МК: Це була двопартійна поїздка, щоб продемонструвати те, що ми міцно підтримуємо Україну. Це був дипломатичний посил і я вважаю, що він був вдалим. Важливо було зустрітись з нашим військовим керівництвом у Польщі, донести інформацію до наших колег, зустрітись з президентом Зеленським і його радниками з оборони, щоб почути більш детальну інформацію, отримати розуміння ситуації та існуючих потреб. А потім повернутись з цією інформацією і передати її нашим колегам в адміністрації Байдена.
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"Перемогу писатимуть ті, хто виживуть". Андріана Арехта-Сусак про втому від війни, компроміс з росіянами та примусову мобілізацію
Андріана Арехта-Сусак — голова Жіночого Ветеранського Руху та сержантка Сил спеціальних операцій України. Вона звільняла Київщину, Харківщину та Херсонщину. А в грудні 2022 отримала поранення, підірвавшись на протитанковій міні.
У листопаді Андріана вдруге від початку повномасштабного вторгнення відвідала Вашингтон із адвокаційною місією — вона пояснювала американським високопосадовцям, як Україна використовує допомогу США, та чому не можна припиняти підтримувати країну зараз. Під час зустрічі із начальником об'єднаних штабів США Чарльзом Брауном, військова сказала йому, що Сполучені Штати програють у цій війні, якщо не вивчатимуть досвід України.
Про те, який прогрес у розбудові українських Збройних сил, як військові реагують на помпезне весілля Львівського експрокурора, чи усім доведеться воювати та чому після перемоги буде важче, вона розповіла Марії Ульяновській.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Андріано, розкажи про свій візит до Вашингтона.
Ми переходимо від етапу “ми боремося вічно” до етапу “ми боремося швидко і швидко здобуваємо перемогу”.
Андріана Арехта-Сусак, українська військовослужбовиця: Нас четверо ветеранів, які приїхали адвокатувати за надання допомоги Україні та пояснювати американським посадовцям і конгресменам, що відбувається зараз на лінії фронту. Американцям важливо розуміти, куди йдуть їхні податки, на яку допомогу. Тому ми пояснюємо, що ми отримуємо та як використовуємо західне озброєння на полі бою. Крім цього, зараз в Америці бурхливі часи, і був запит на додаткову допомогу Україні від президента США Джо Байдена. Тому ми пояснюємо, що для нас це дуже важливо, що не можна відкладати допомогу Україні, не можна розділяти її на частини, і що ми потребуємо її саме зараз для досягнення перемоги, що ми переходимо від етапу “ми боремося вічно” до етапу “ми боремося швидко і швидко здобуваємо перемогу”.
М.У.: Ви були тут минулого року зі схожою місією. Наскільки ці два візити відрізняються? Чи відчуваєте ви зменшення уваги до України?
А.А-С.: Минулого року наша делегація склалася з жінок-військових. Я адвокатувала саме надання "абрамсів" і "патріотів". Тоді до нас була дуже велика увага медіа, було багато зустрічей — усі хотіли почути наші свідчення про те, що відбувається в Україні. Сьогодні увага більше прикута до Близького Сходу. Хоча це зло, з яким зустрілися ми та Ізраїль — має одне обличчя. Цього разу у нас було багато призначених зустрічей із конгресменами, але оскільки було голосування за спікера, ми говорили з їхніми підлеглими — сподіваюсь, вони донесуть інформацію.
М.У.: Як ти пояснюєш конгресменам і високопосадовцям, з якими ви зустрічаєтесь, чому потрібно підтримувати Україну далі?
А.А-С.: Важливо пояснити, що допомога доходить до військових, вона не розкрадається, вона йде саме на поле бою і ми її використовуємо. Друге — що ціна податків, які витрачають на Україну, не співмірна з життями людей. І хоча ми виснажені, ми не маємо іншого вибору — в нас немає індульгенції не воювати за стабільність Європи, Заходу, за нашу країну, за звільнення наших територій, людей і свободу. Я запитую: “Скільки коштує життя американського солдата”? Воно насправді дорожче в матеріальному значенні. І хоча життя не оцінюється в грошах, світ жорстокий, до цього потрібно звикнути, і ціна людини в економічному плані є.
Світ іде до того, що якщо нас не підтримувати зброєю, то американські війська і західні війська НАТО будуть воювати проти країн-агресорів
Якщо солдати в Українській армії закінчуються — хто буде захищати стабільність Європи? Хто буде захищати демократію і свободу? Світ показує, що консолідація тероризму зараз сильна: ХАМАС приїжджає з офіційним візитом до Москви, у нас використовують іранські дрони, я бачу іранську колу у звільнених селах. Світ іде до того, що якщо нас не підтримувати зброєю, то американські війська і західні війська НАТО будуть воювати проти країн-агресорів.
М.У.: Як вони реагують, коли ти їм це говориш?
А.А-С.: Деяких ми переконуємо, деякі укріплюються в своїй позиції, деяким конгресменам ми даємо відповіді на запитання їхніх виборців — тобто ми їх посилюємо, щоб вони мали аргументи, чому вони голосують за чи проти. Деяких ми критикуємо, а з деякими ми проводимо такі контр-зустрічі, які завершуються тим, що ми йдемо і далі боремося, а вони живуть своїм життям і далі голосують чи не голосують за підтримку України.
М.У.: Я знаю, що на днях у тебе була зустріч із начальником об'єднаних штабів США Чарльзом Брауном — яке він на тебе справив враження?
А.А-С.: Його називають легендою повітряних сил — у нього було багато бойових вильотів і мені хотілось просто як людині зустрітися з ним, як ветеранці, як військовій. Я спитала його зухвало — з точки зору звичайного сержанта — чому вони не вивчають уроки.
Зараз американські експерти і ті, хто можуть ділитись досвідом, не знаходяться на території України. Коли ми отримуємо зброю, нам навіть немає в кого спитати, як краще її застосовувати в тактиці. Я сказала йому, що потрібно вивчати уроки, тому що прийде час, що вони також можуть воювати. Через те, що ми не можемо дати свою експертизу і співпрацювати, вони не мають можливості модернізувати свою армію і змінювати тактику, і будуть слабші, зустрівшись із ворогом в майбутньому.
М.У.: Ти маєш на увазі, що є потреба в тому, щоб США проводили більше навчань для українських солдатів?
А.А-С.: Це і про навчання, але також про співпрацю на території України. Україна зараз — перший в світі полігон війни в XXI столітті. В нас зараз знаходяться данські і британські солдати, вони вивчають, як ми використовуємо їхню зброю і модернізують її відповідно до наших відгуків. І дивно, що США — лідер у матеріальній підтримці щодо зброї — але вони програють бо не враховують наш зворотній звʼязок.
М.У.: Ти у Збройних силах як доброволиця ще з 2015 року. Розкажи який прогрес ти бачиш у розбудові армії?
А.А-С.: Я не можу сказати що у нас була армія в 2014 році — була частина механізованих бригад. Але тоді Україна потребувала добровольців, які прийшли з Майдану і просто мобілізувалися. Зараз це вже всі військові.
Звичайно прогрес є. По-перше, навіть по картинці — яка армія була тоді, і яка зараз. Коли ми виходимо на парад — всі Сили спеціальних операцій, Морська піхота — наскільки ми красиві і круті. По-друге, забезпечення — якщо в 2014-2015 нам не було, що одягнути і ми штурмували секонд-хенди і купляли там форму, або воювали, як я — в кросівках, то зараз армія забезпечена формою, амуніцією. Пройшла реформа харчування і в нас тепер все дуже смачно, хороші сухпайки.
У нас досі є проблема з медичним забезпеченням, бо аптечки чи турнікети — це одноразовий матеріал, і потрібно говорити про якість. Турнікети повинні бути не китайські, які ламаються, а такі, які рятують життя. З медичною реформою ще потрібно працювати, тому що в нас потребують змін і військові шпиталі, і стабілізаційні пункти, і евакуація поранених, яка відбувається за рахунок активістів та волонтерів.
У питанні рівності — в Україні зараз мало не найвищий відсоток жінок в армії серед військ НАТО — 5 000 відповідно до даних знаходяться на передовій. Форма у нас така, як і в чоловіків. Ми змогли одягнутися в бронежилет, який відповідає антропологічним даним жінки і зараз боремося за такі бронежилети для парамедиків, тому що їм доводиться у важкій амуніції витягувати поранених. Білизни в нас досі немає. Я запропонувала рішення: не робити білизну, а просто компенсувати грошима, як в інших країнах, щоб людина купила те, що їй подобається, і щоб це питання вже закрити. Але нам досі видають чоловічі труси. Для жінок часто не вистачає маленьких берців, форми маленького розміру.
Зараз критичною є зброя. Ми отримали західну зброю і це не співмірно з тим, що було раніше. Також треба дрони — це технічне бачення і зараз треба перевести війну в технології, автомобілі, евакуаційні машини броньовані і легкі, які будуть вивозити поранених.
Важливо, щоб люди піднімалися в своїх містах, вимагали і допомагали державі побудувати інклюзивні міста і заклади для того, щоб люди на візочках і з протезами не були закриті в приміщеннях
Дуже важливо також удосконалити маршрут військового після поранення і потім реабілітаційний процес — не вистачає фахових реабілітологів, ерготерапевтів. Я зараз дуже сильно адвокую за паліативні чи медзаклади, які будуть доглядати і підтримувати людей з першою групою інвалідності, які не повернуться до соціального життя.
Важливо, щоб люди піднімалися в своїх містах, вимагали і допомагали державі побудувати інклюзивні міста і заклади для того, щоб люди на візочках і з протезами не були закриті в приміщеннях. А третя група інвалідності і навіть друга — повертається на фронт далі, тому що війна не закінчилась.
М.У.: В одному з інтерв'ю ти сказала, що боїшся, що люди, які повернуться з війни з інвалідністю, після перемоги залишиться на вулиці з простягнутою рукою — як це вже було в історії. Що можна зробити щоб цього не сталося?
А.А-С.: Ми маємо зрозуміти, що економічно ми не витягнемо те, що в нас прописано в законодавстві і треба змінювати повністю всі пільги, тому що це навантаження на бюджет. Привілеї ветеранів мають залишатися у людей з першою групою інвалідності, людей на візочках і з протезами, людей, які закриті в психіатричних лікарнях після важких контузій, черепно-мозкових травм і того жахіття, яке вони бачили. Для мене важливо зараз побудувати їм середовище, щоб вони жили а не існували. І це є першочергово. Усім іншим треба просто нормальний медичний сервіс, щоб повернутися до фізичного життя. І ще робочі місця.
Після війни буде набагато важче — буде велика кількість суїцидів через деякий час — на жаль статистики з 2014 року у нас немає. Ми чомусь гасимо пожежі, коли вони вже горять. Я впевнена, що таке буде [ветерани на вулиці], тому що, як показує практика, війна відійшла від Києва, від інших міст, і частина людей поводиться так, як поводилась після 2014 року. Тоді ми повертались з фронту і нам казали, що нас туди не посилали, що ми воювали за якихось політиків. Таке буде, але для того, щоб це мінімізувати, я вірю що в нас буде освітній процес, держава дасть якісь податкові пільги для бізнесів, які будуть наймати ветеранів.
У нас буде достатньо груп підтримки сформованих на рівні ветеранських організацій, щоб ми допомогли один одному. І щось треба створити для сімей, які будуть зустрічати цих ветеранів і не знатимуть, який алгоритм дій в такій ситуації. Перша загроза зараз — це війна, а друга загроза — це повернення. Справимося якось і з тим, і з тим.
М.У.: Суспільство звикло до війни?
Треба реінтегрувати не ветеранів, а суспільство
А.А-С.: Як кажуть, треба реінтегрувати не ветеранів, а суспільство. Чи ми як суспільство звикли до війни — залежить, про кого йдеться. Суспільство, де майже кожна сім'я втратила когось близького — я думаю, що ні, потрібен час для того, щоб їхні рани закапсулювалися. Якщо говорити про військових — військові стомлені. Чи вони звикли до війни? Ну хто як — хтось вигорів, хтось з 2014 року воює і далі буде воювати, тому що місія така. Хтось через страх звикає і бореться далі, тому що боїться, що діти будуть воювати. А хтось взагалі навіть не зрозумів, що війна.
М.У.: Коли ти як військова бачиш фотографії з весілля Львівського експрокурора — що ти в цей час відчуваєш?
А.А-С.: Я бачила, що він просив журналістку не публікувати матеріал, бо його сімʼя допомагає армії. Але в нас така кількість запитів від волонтерів і військових, і маленькі донати рятують, 20 тисяч дітей вивезли і невідомо, де вони, люди які зникли, чи які в полоні, поранені, яким треба допомога на лікування чи протезування.
Є сіра маса, яка не включена — чого вони мають впливати на якісь процеси в Україні, якщо вони взагалі не причетні до цієї країни?
Що я відчуваю? Біль — ні. Ненависть — ні. З 2014 року в мене світ ділиться на чорне та біле. Я не вважаю їх громадянами України за яку я борюсь, і за яку борються всі інші класні чуваки і дівчата. Я б взагалі не давала таким людям право голосу. Є сіра маса, яка не включена. Чого вони мають вибирати і впливати на якісь процеси в Україні, якщо вони взагалі не причетні до цієї країни ніяк, крім грошей і такого, що вони показують? Для чого вони це показують?
Боляче — тому що я знаю ціну. В 2014 році я рахувала втрати по сто друзів за три місяці, а зараз я вже навіть не знаю, де і хто. З тих побратимів, з якими ми в Айдарі воювали, нас лишилось — на пальцях рук перелічити. А ще важче буде, що про перемогу ж будуть розказувати ті, хто виживуть, і що вони будуть розказувати? А виживе нас дуже мало. І буде дальше життя йти — життя має продовжуватися.
М.У.: Як ти сприймаєш, коли люди говорять, що втомились від війни?
А.А-С.: Ну всі втомлені, мені здається. Але коли говорять “втомлені від війни” і тому розважаються в нічному клубі, не дивлячись на комендантську годину, — це одне. Але я думаю, що сім'ї, які втрачають близьких, або чекають на полонених, чи хоча б звісточки, чи він живий, чи не можуть забрати тіло з Бахмута вже скільки часу і чекають, щоб його поховати — вони втомлені. Діти втомлені, тому що діти ростуть без батьків. Батьки втомлені. Військові без ротацій, без нормального сну, харчування, весь час під обстрілами, ризикуючи життям — втомлені. Хочеться побачити рідних, хочеться поїхати додому, хоча б на два дні. І далі повертаємося, тому що розуміємо, що час іде, а час дорого коштує.
Україна втомлена від війни, але війна ж продовжується, треба видихнути, взяти волю в кулак і далі працювати
Україна втомлена від війни, але війна ж продовжується, треба видихнути, взяти волю в кулак і дальше працювати. В кого є розуміння і поняття відповідальності — тому що громадянство це відповідальність — не втомлюються і працюють далі. Батьки, які отримують допомогу за втрачену вбиту дитину і віддають ці гроші на фронт — вони не втомились?
М.У.: Попри твоє важке поранення, ти збираєшся повертатися на фронт?
А.А-С.: Я дуже хочу повернутися. Є один вихід — повернутися і працювати з командою із групою в бойових умовах. В іншому випадку, я буду адвокатувати, або робити щось дуже важливе для країни, що хоча би не малесенький відсоток буде співмірне з тим, що ми робимо там.
М.У.: Дуже багато військових з пораненнями, з ампутаціями повертаються на фронт — не вистачає людей?
А.А-С.: По-перше, шлях пораненого — дуже довгий. Але навіть, якби люди повертались швидше, не вистачає людей з досвідом. Люди з досвідом вже закінчуються. Мобілізовані, які щойно прибули після навчання на полігонах, потребують часу для обстрілу. Тому що тренуватися з дерев'яним автоматом на полігоні — це одне, а інше — попадасти під Гради, "фосфори" і не розуміти, що навколо відбувається.
Якщо говорити про мобілізацію — так, нам не вистачає людей зараз. Тому що людський ресурс Росії — безмежний, а нам не вистачає людей, які будуть добре виконувати функції, ухвалювати рішення і вкладати свої мізки у розбудову цієї армії. За два роки ми виснажені, в нас дуже багато втрат, багато поранених, які ще не повернулись на службу, і це довгий процес. А росіяни ж нікуди не пішли за цих два роки, поки це все відбувалося і далі все відбувається. Потім питають, чому контрнаступ не відбувається швидко — а ким закривати?
М.У.: Що б ти сказала людям, які бояться мобілізації?
А.А-С.: Я не розумію цей страх, бо я інша — я зірвалась і пішла. Але я усвідомлюю що ви боїтеся, і страх — це нормально, але його треба якось перелисилити, тому що відповідати потрібно буде усім. Треба вже починати вивчати зброю, парамедицину і готуватися. І ще один бонус: військовим можна їхати у відпустку за кордон — ви можете поїхати на море в Єгипет з сімʼєю.
М.У.: Ти віриш у те, що будуть воювати всі — чоловіки і жінки, і всі пройдуть через Збройні сили?
А.А-С.: Хотілось би надіятись, що ні.
М.У.: А ти віриш, що ні?
А.А-С.: Я вірю, що критична більшість буде. Дуже не хочеться, але я не вірю, що не всі будуть воювати.
М.У.: Є люди які кажуть що вони не народжені для війни…
А.А-С.: А мої батьки коли мене робили, то прямо у броніках! Ну що таке не народжені для війни? Я теж не народжена для війни була — я розвивала японські і французькі косметологічні бренди на ринку України, мазались мизючками, ходила в салони краси — і це було прекрасно. Що це таке “не народжений для війни”? Ти людина — іди тренуйся.
М.У.: Люди, яких примусово мобілізували на вулиці, на вокзалі і одразу забрали на полігон — чи є з них користь потім в армії?
А.А-С.: З усіх можна зробити хороших солдатів. Якщо вони попадають в середовище нормальних мотивованих людей і починають тренуватися. Є такі, що не хотіли мобілізовуватися, а стали класними солдатами. Їх мобілізували насильно і вони на адреналіні кажуть, що тільки почали жити, і їм це в кайф. А є такі, що не сприймають і далі бояться. Це залежить від усвідомлення своєї відповідальності, як громадянина України.
М.У.: Що може зробити Україна з тими ресурсами які є, щоб пришвидшити перемогу?
А.А-С.: Залежно від того, що таке перемога для кожного. Якщо говорити про відновлення кордонів, повернення людей, репарації і відповідальність в суді за злочини — це довгий процес.
Україна може використовувати правильно людський ресурс. Зміни мають відбуватися як в армії, так і в суспільстві. Це взаємоповʼязані речі — як ми воюємо, так вони повинні тут будувати ветеранську політику та інше.
Щоб швидше перемогти, треба включити мізки, працювати на різних рівнях дипломатичних правил, і не боятися в Україні боротися з усім російським — бізнесом, церквами, оцими чуваками, які і в Росії, і тут — щоб викорінити вже раз і назавжди його з України. Ну а ми свою роботу як військові будемо робити — іншого виходу нас немає.
М.У.: Час від часу з'являється теза про те, що треба Україну схиляти до перемовин, тому що це все дуже затягується, в Україні закінчуються люди… Як ти реагуєш на такі тези?
Якщо вони сядуть за стіл переговорів, це означає, що моя дитина через років 10 візьме зброю до рук і буде воювати з росіянцями
А.А-С.: Ніяких компромісів чи столів переговорів — однозначно. Якщо вони сядуть за стіл переговорів, це означає, що моя дитина через років 10 візьме зброю до рук і буде воювати з росіянцями. Переговори можуть бути тільки на умовах України, тобто виведення військ, повернення всіх територій, репарації і відбудова повністю на за російські кошти, суд щодо злочинів і геноциду, який вони створили.
Я не вірю в Будапештські меморандуми і якісь гарантії того, що вони не нападуть знову. Україна має бути в НАТО — це дасть якусь гарантію безпеки нормального світу проти ненормального.
Ніякі військові не сприймають переговори — кожна сім'я втратила когось, і не одного. Як це пояснити людям? Як мені собі пояснити? А як ті, кого вже немає? Однозначно — ні. Або світ зупиниться, або буде крах всьому.
М.У.: Сприйняття війни на передовій і в Києві — різне, в Києві і в Польщі — різне. Люди будуть повертатися — і ті, в кого є бойовий досвід, і ті, в кого немає, і ті хто взагалі проспав війну і провів її в Таїланді — вони теж будуть повертатися, тому що це їхня країна. Як потім людям уживатися?
А.А-С.: Весело — як в психіатричній лікарні чи в цирку. Буде дуже весело і дуже важко. Звичайно 2022 не порівняти з 2014 — наскільки прокинулось суспільство. До громадського сектору приєднався і бізнес, і освітні і культурні діячі, і люди, до яких ми як ветерани, не мали доступу. Якщо нас буде критична маса, то нам звичайно буде легше. Я думаю, що ця свідомість переважить усе інше і час просто допоможе інтегруватися. Якщо ж нас всіх повбивають і перемогу будуть писати ті, хто виживуть, і ті хто залишиться, — побачимо, як буде. Я ж не буду знати.
Буде дуже важко. Я бачила побратимів з важким психологічними травмами — і це навіть не співмірно з 2014 роком — в яких клініка, таблетки, сни, крики, агресія. Це ще всі не повернулися. Піхота, яка в окопах, яка під обстрілом 24 години — вони повертаються і не розуміють нічого, не чують. Буде дуже важко, коли всі повернуться, а в нас не вистачить експертів, психологів, допомоги, людей, які будуть підтримувати, сім'ї не будуть знати, що відбувається.
Зараз ми розуміємо оцю круту штуку, що ми можемо їх побити. Ну хоч перший раз в історії
Потрібно навчитись жити, комунікувати і знаходити якісь спільні теми з такими, як ми, і нам з такими, як інші люди. Найважче для ветерана — це відсутність спільних тем для розмов, коли ти приходиш зі своїм досвідом, вибухами, хаймарсами, а у людей проблема, який умивальник вибрати — це просто космос і Земля.
Але я думаю що буде все добре. Зараз ми розуміємо оцю круту штуку, що ми можемо їх побити. Ну хоч перший раз в історії. Бабця моя в Сибіру відсиділа 20 років, прадід в УПА вбитий. Ми можемо оцей перший історичний час у ХХІ столітті дати росіянцям хорошого “цього”. І ми тоді живемо весело і щасливо.
М.У.: Я знаю, що ти теж не звертаєшся до терапевта і не працюєш з тим, що ти прожила — чому?
А.А-С.: Я не знаю, чи воно мені потрібно. В мене є побратими, коло підтримки посестер. Але я не звертаюся ще з однієї причини — я не хочу зараз руйнувати блок, який я собі побудувала з чорним гумором. В мене є психотерапевтка, до якої я звернусь, просто не зараз.
Найкраща терапія — йдеш на кладовище, куриш з побратимами, розказуєш і йдеш спокійний додому
Найкраща терапія — йдеш на кладовище, куриш з побратимами, розказуєш і йдеш спокійний додому. Я не спілкуюсь з родинами полеглих, не відвідую похорони — бо мені важко це все. І я ні з ким із них не попрощалася. Я продовжую з ними говорити.
М.У.: Яка твоя надія на життя після перемоги?
А.А-С.: Я мрію просто кудись їхати в будиночку на колесах з дитиною і чоловіком. Щоб дитина була біля мене, і ми не вчилися, не працювали, а просто спілкувались з різними людьми, показували йому якісь історичні факти. Тому що він страждає від війни найбільше.
Хочеться закарбувати цю історичну пам'ять настільки довго, щоб більше ніяка зараза не мала можливості і бажання мати з нами справу.
Було би добре бути суб'єктом в політиці і самим диктувати правила — в мене є мрія про суб'єктність України у світі. Щоб наш бізнес виходив в світ, і були хороші умови для інвестицій із Заходу, щоби все розбудовувалося.
І хочеться вкласти в кожну розбудову пам'ять не про жаль, а про гордість. Ми вчора гуляли ввечері з екскурсією Вашингтоном — скрізь гордість американської нації. І хочеться закарбувати цю історичну пам'ять настільки довго, щоб більше ніяка зараза не мала можливості і бажання мати з нами справу. І хочеться просто посмішок дітей.
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