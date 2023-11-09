"Це значно більше, ніж країна у війні. Це люди, співчуття і любов". Американець влаштував у Капітолії виставку фото з України

В одній із будівель Капітолію протягом трьох днів – 7, 8, 9 листопада – експонувалися світлини американського фотографа Патріка Паттерсона, який рік провів в Україні, знімаючи на фотокамеру наслідки російських злочинів. Під час виставки на Капітолійському пагорбі Паттерсон продемонстрував сенаторам і конгресменам фото, зокрема, з деокупованої Харківщини, та розповідав про українців, життя яких зруйнувала війна.

У будівлі сенатської частини Конгресу США Патрік Паттерсон за допомогою фотографій розповідає про горе Михайла, мешканця м.Ізюм на Харківщині, який у березні 2022 року через російський авіаудар втратив сім'ю, сусідів, дім.

"Бомба впала на їхню квартиру, вбивши сімох членів родини Міші та ще 54 людини, які були в підвалі. Коли Міша через шість годин туди зайшов, він упав на коліна і закричав: "Боже, Господи, чому? Міша втратив трьох онуків, серед них - трирічного малюка, дружину, доньку, зятя, тітку", - розповів Патрік Паттерсон.

Паттерсон каже, що Михайло хотів розповісти світу про свою трагедію, тому й погодився, аби його фотографували: "Як і більшість українців, яких я зустрічав, вони хочуть поділитися своїми історіями зі світом, аби люди зрозуміли, як виглядає російська агресія". Виставка у Капітолії демонструє розбиті долі Михайла та його сусідів, понівечені вулиця міста Ізюм, яке майже півроку перебувало в окупації, інші деокуповані українські міста, масові поховання, а також деякі приклади поведінки російської армії, які можуть бути менш знайомими американським законодавцям. Так, на одній зі світлих Паттерсона - кухня одного з сусідів Михайла з Ізюма, на якій під час окупації господарювали росіяни. "У каструлі - залишки їжі. І коли ви думаєте, що росіяни забрали все, що могли, включно з життям... вони вигадали, як забрати ще більше. На цьому фото - вони відсунули кухонну стільницю та від’єднали раковину. Вони вкрали кухонну мийку після вбивства родини, яка жила в цій квартирі", - каже Паттерсон. Фотограф зі США Патрік Паттерсон в березі 2022 року поїхав на польсько-український кордон, аби фотографувати там біженців. Потім він захотів показувати світу російські злочини, і в червні 2022 року вперше відвідав Україну, де вирішив залишитися на рік. Фотограф оселився в Києві, але постійно їздив на Чернігівщину, Харківщину, Херсонщину, в Миколаївську область. Він зосередив свою роботу на тому, аби фотографувати деокуповані українські міста й села, записувати історії людей, які пережили окупацію росіян. "Мій досвід в Україні - від маленьких сіл до Карпат - був чудовим. Але це також був один із найгірших досвідів, які в мене були - бачити те, що росіяни зробили з українцями... Над моїм домом вибухали ракети. У мене за вікном вибухали дрони. Сусіди загинули від атак безпілотників. Я досі відчуваю запахи Ізюма. Шум дощу все ще нагадує мені дощ, який падає на мішки з тілами," - розповів Паттерсон. У червні 2023 р. із тисячами світлин він повернувся до США. Фотограф каже, що в рідному штаті Нью-Гемпшир ні на день не забуває історії людей з України: Я ношу ці історії з собою… і відчуваю такий глибокий обов’язок поділитися ними. "Я ношу ці історії з собою… і відчуваю такий глибокий обов’язок поділитися ними. Це справжні люди, які мають справжні почуття. А в Україні так багато людей, які навіть не були поховані гідним чином. Це країна, в якої відбирають усе… І для мене важливо розповісти людям на Заході, що українці не здивовані цим, зважаючи на Голодомор, і одвічне ставлення росіян". Проте Патрік розповідає американцям не лише про трагедії та сумну історію України. В нього є багато приємних спогадів від поїздки, він постійно згадує оптимізм українців та жарти, історії кохання, за якими спостерігав у час війни, природу, улюблені кав'ярні в Києві і смачні сирники. "Я хочу, щоб люди знали, що Україна – це значно більше, ніж країна у війні чи молода країна, яка бореться з корупцією. Це країна людей, співчуття і любові". Під час проживання в Україні Патрік не публікував, не продавав свої фото. Він вирішив привезти їх до США, аби не лише показувати, а й розповідати людям про побачене. І водночас переконувати американців, які сумніваються, чи повинні США допомагати Україні надалі. "Моєю метою було фотографувати і занотовувати історії тих, хто жив під окупацією та зазнав воєнних злочинів, щоб повернутися до США, щоб читати лекції і говорити про це... Я сподіваюся, що зможу виступити перед групами, які проти фінансування України, щоб мати можливість завдяки цим фото звернутись до їхніх сердець і спонукати цих людей змінити свою думку щодо фінансування України", - сказав Паттерсон.

Фотограф вважає, що його розповіді особливо важливі зараз, коли в Конгресі розглядають питання допомоги Україні. Тож на запрошення сенаторки-демократки від штату Нью-Гемпшир Джин Шагін він організував виставку на Капітолійському пагорбі.

"Важливо мати їх тут, щоб інші політики, члени Конгресу, відвідувачі Капітолію могли побачити ці фото. Зображення вартують тисячі слів. І ці світлини розповідають історію... Для нас важливо бачити. Тому що багато з того, що ми чуємо, - це Багато з того, що ми чуємо, - це статистика, однак коли ви насправді бачите фотографії людей, які постраждали, це впливає по-іншому. статистика, однак коли ви насправді бачите фотографії людей, які постраждали, це впливає по-іншому," - прокоментувала виставку Шагін. Ідею з виставкою підтримала також сенаторка-демократ від Нью-Гемпшира Марґарет Ґассан: "Це справді показує наслідки для людей безсовісної агресії Путіна, втрати українського народу та важливість того, щоб Сполучені Штати та люди з усього світу, які люблять свободу, продовжували підтримувати народ України, і я віддана цьому." Конгресменам, які відвідали виставку, Паттерсон розповідав не лише про людей, які пережили окупацію, але й про військових, які їх звільняли. На виставку він привіз фото з похорону загиблого героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. "На одному з фото - зруйнований будинок. А якщо придивитись уважніше, там є письмовий стіл із книгами. Хтось навчався, щоб кимось стати, щоб керуватиме майбутнім у своїй країні. І що з ними сталося? Можливо, вони померли, можливо, виїхали. Можливо, пішли на війну", - поділилася враженнями Енн Маклейн Кастер, конгресвумен- демократка від штату Нью-Гемпшир, яка відвідала виставку. Проведення виставки підтримало посольство України у США. "Вона [виставка] ще раз нагадує і всім нашим друзям і тим, хто, можливо, не знає чи трішки призабув уже про Україну, що війна триває, і що для нас всіх, і українців, і американців, дуже важливо перемогти в цій війні", - сказала на відкритті виставки посолка України у США Оксана Маркарова. Фото з війни Патрік Паттерсон уже виставляв у рідному Нью-Гемпширі, а також прочитав кілька лекцій про свій досвід в Україні. В його планах - експозиція в Техасі та інших штатах США. Крім того, він готує до друку книгу з фото та розповідями з війни. Взимку Паттерсон знову планує поїхати до України.

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