“Відібрати яхти у бандитів”. В Конгресі зареєстрували законопроект про передачу активів російських олігархів Україні

Законопроект про арешт активів на користь відновлення України (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act) внесли до американського Конгресу законодавці від обох провідних партій США.

Серед співавторів сенатор від Демократичної партії Шелдон Вайтгауз, сенатор з Республіканської партії Ліндсі Грем, конгресмен-республіканець Джо Вілсон та конгресмен-демократ Стів Коен. Підтримали цей законопроект також сенатори-демократи Річард Блюменталь і Майкл Беннет, а також сенатор-республіканець Джим Ріш.

Законопроєкт передбачає пришвидшення процедури для Міністерства юстиції США конфіскації активів великої вартості, що належать підсанкційним російським олігархам за допомогою існуючих процесів адміністративної конфіскації та передачу доходів від цих активів в Україну.

"Путін і його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, купуючи суперяхти, коштовні твори мистецтва та інші дорогоцінні активи в країнах, де діє право. Ми маємо закрити прихисток для багатства цих олігархів та покарати тих, хто підтримує Путіна”, – заявив співавтор законопроєкту сенатор Вайтгауз. За його словами, прийняття цього законопроєкту надасть адміністрації президента США інструменти, необхідні для більш оперативної конфіскації активів, незаконно отриманих російськими олігархами, а кошти від цих активів буде можливо передати для підтримки України.

Хочу, щоб Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та партнери з правоохоронних органів відібрали квартири, витвори мистецтва та конфіскували яхти у купки бандитів і шахраїв

Наприкінці квітня 2022 року Конгрес США схвалив законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти будуть спрямовані для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні. У травні вже була схвалена перша передача конфіскованих активів підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва для використання в Україні.

Співавтор законопроєкту сенатор з Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що усі російські олігархи – злочинні партнери Путіна мають втратити свої яхти, розкішні квартири та заплатити ціну за участь у “бандитській групі – мафіозній державі”. “Диктатори як Путін дбають лише про себе та своїх наближених. Хочу, щоб Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та партнери з правоохоронних органів відібрали квартири, витвори мистецтва та конфіскували яхти у купки бандитів і шахраїв”, – говорить Грем.

Законопроєкт пропонує полегшити конфіскацію незаконно отриманих активів олігархів і переказ доходів від таких активів в Україну. Зокрема, законопроєкт скасовує ліміт у 500 тисяч доларів на адміністративну конфіскацію активів, що належать російським олігархам та іншим особам, які допомагають російському уряду в порушення законів США. Законопроєкт також уточнює повноваження Міністерства юстиції щодо передачі, гарантуючи, що уряд США може передавати Україні всі кошти, які він отримує шляхом арешту активів російських олігархів.

У США вже зареєстровано, але ще не прийнято REPO Act - законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Сенатор-республіканець Джим Ріш, який підтримав Законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України, був також співавтором REPO Act і наголошував, що цей законопроєкт – це спосіб відбудувати Україну використовуючи російські активи, тим самим зменшивши тягар для платників податків США.

Експерти вважають – хоч у США і знаходиться відносно мала частка заморожених російських активів, якщо Вашингтон почне передавати їх на відбудову України – інші країни Заходу наслідуватимуть приклад США.

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