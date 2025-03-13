Швеція, Фінляндія анонсували нову допомогу Україні

Швеція оголосила, що надасть Україні невійськову допомогу на 127 млн євро. В той же день Фінляндія анонсувала новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 200 мільйонів євро.



Для Швеції це найбільший пакет міжнародної цивільної допомоги, заявили в уряді країни 13 березня. Пакет включатиме допомогу для енергосистеми, житлового комплексу, розмінування, шкіл, навчання для жінок та підтримка ветеранів. Допомога здебільшого розподілятиметься через Світовий банк, програми Червоного хреста та ООН, повідомили пресі в уряді Швеції.

"Підтримка України є питанням солідарності, а також шведської безпеки", - заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Дуса.

Фінляндія та Україна сьогодні підписали двосторонню безпекову угоду. Угода передбачає, що Фінляндія надасть Україні оборонної допомоги на 200 млн євро, що включатиме артилерійські боєприпаси. Крім оборонної допомоги, країни погодились співпрацювати у сфері виробництва боєприпасів та обміну розвідданими, повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії.



