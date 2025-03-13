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Швеція, Фінляндія анонсували нову допомогу Україні

Артилерійські снаряди увійдуть до нового пакету допомоги від Фінляндії Україні. Архівне фото від грудня 2023 року - український військовий готує снаряд 155-мм калібру в Донецькій області, Україна. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Артилерійські снаряди увійдуть до нового пакету допомоги від Фінляндії Україні. Архівне фото від грудня 2023 року - український військовий готує снаряд 155-мм калібру в Донецькій області, Україна. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Швеція оголосила, що надасть Україні невійськову допомогу на 127 млн євро. В той же день Фінляндія анонсувала новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 200 мільйонів євро.

Для Швеції це найбільший пакет міжнародної цивільної допомоги, заявили в уряді країни 13 березня. Пакет включатиме допомогу для енергосистеми, житлового комплексу, розмінування, шкіл, навчання для жінок та підтримка ветеранів. Допомога здебільшого розподілятиметься через Світовий банк, програми Червоного хреста та ООН, повідомили пресі в уряді Швеції.

"Підтримка України є питанням солідарності, а також шведської безпеки", - заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Дуса.

Фінляндія та Україна сьогодні підписали двосторонню безпекову угоду. Угода передбачає, що Фінляндія надасть Україні оборонної допомоги на 200 млн євро, що включатиме артилерійські боєприпаси. Крім оборонної допомоги, країни погодились співпрацювати у сфері виробництва боєприпасів та обміну розвідданими, повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії.


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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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“Дуже позитивний результат”, – реакції конгресменів на результати перемовин України та США

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