США відкинули заяви, що американські війська нібито залишили свою зброю в Афганістані

Сполучені Штати знову спростували закиди, що американські сили нібито залишили свою зброю в Афганістані під час виведення американських військ з країни в серпні 2021 року.

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій, назвав такі звинувачення "фарсом".

Його коментарі прозвучали через кілька днів після того, як Пакистан закликав ООН розслідувати, як афганські бойовики отримують "високотехнологічну зброю" для здійснення терористичних атак в країні.

"Це неправда, це фарс. Те, що ми робили протягом наших 20 років в Афганістані, звісно, зі схвалення та консультаціями з Конгресом, це озброювали та допомагали оснащенню афганських національних сил безпеки", — сказав Кірбі на пресконференції в Білому домі.

Він пояснив, що перед обличчям наступу повстанців Талібану під час виведення військ США багато афганських сил вирішили не воювати та скласти зброю.

"Зброя, про яку ви говорите, і знову ж таки, я не можу перевірити ці конкретні повідомлення, належала афганським національним силам безпеки, — сказав Кірбі. — Це те, що залишилося. Це не те, щоб Сполучені Штати просто пішли й кинули багато зброї на купу в Афганістані. Це просто історично не точно".

Пакистанська влада стверджує, що бойовики, пов'язані із забороненою організацією Tehrik-i-Taliban Pakistan, або TTP, посилили транскордонні атаки з афганської території після виведення іноземних військ і захоплення Талібаном влади в сусідній країні два роки тому.

ТТП та інші бойовики роками здійснювали вибухи та інші терористичні рейди в Пакистані, але офіційні особи кажуть, що бойовики все частіше здійснюють смертоносні напади на сили безпеки, використовуючи сучасну зброю, виготовлену в США.

Усман Джадун, заступник постійного представника Пакистану в ООН, порушив це питання минулого тижня під час відкритих дебатів у Раді Безпеки щодо усунення загрози, яку становлять перенаправлення, незаконний обіг і зловживання стрілецькою зброєю та легкими озброєннями для миру та безпеки.

Джедун вимагав "розслідування того, як ТТП отримала складну зброю", що використовується проти його країни.

Місцеві видання процитували його слова на зустрічі, що "терористи та злочинці не виробляють цю передову зброю; натомість вони купують їх із незаконних ринків або організацій з наміром дестабілізувати певні регіони чи країни".

Джадун не назвав США, але прем’єр-міністр Пакистану Анваар-уль-Хак Какар у вересні заявив журналістам іноземних видань, що військова техніка, залишена під час виведення американців з Афганістану, "значно підвищила боєздатність" ТТП та інших антидержавних груп.

"Ми не звинувачуємо США ні в чому, для чого нам потрібно було б поділитися доказами", — сказав Какар, відповідаючи на запитання, чи надав Пакистан докази Вашингтона того, що його військова техніка зараз використовується проти Пакистану.

Однак Какар закликав до "скоординованого підходу" для розв'язання проблеми залишків техніки.

Збройні сили США створили та навчили десятки тисяч афганських сил безпеки, витративши понад 80 мільярдів доларів протягом двох десятиліть своєї присутності в країні.

Міністерство оборони США підрахувало у звіті, опублікованому минулого року, що на момент нападу повстанців талібів по всій країні на тлі виведення іноземних військ у розпорядженні колишнього уряду Афганістану була військова техніка на суму понад 7,1 мільярда доларів, закуплена на гроші США.

Влада Талібану неодноразово відкидала звинувачення в тому, що зброя потрапила до рук бойовиків, заявляючи, що "обладнання та транспортні засоби розташовані та зберігаються на складах, і нікому не дозволяється переправляти чи продавати хоч би одну одиницю зброї".

Критики ставлять під сумнів ці заяви, кажучи, що TTP є відомим близьким союзником фактичних афганських правителів і роками воював разом з ними проти міжнародних сил під проводом США. Вашингтон та ООН внесли TTP до списку світових терористичних організацій.

У липні минулого року Женевська незалежна організація Small Arms Survey опублікувала звіт, в якому попереджає, що групи, які є союзниками афганського Талібану, включаючи TTP, продовжують отримувати доступ до зброї колишніх афганських сил безпеки, навчених і оснащених США.

У доповіді з посиланням на польові дослідження зазначається, що "транскордонна торгівля продовжується, а зброя афганського походження доступна на пакистанських ринках і сприяє насильству ТТП проти пакистанської держави".

Пакистан каже, що за останні два роки під час нападів бойовиків по всій країні загинули майже 2500 представників сил безпеки та мирних жителів. Лише минулого тижня внаслідок атаки на військову базу в північно-західному регіоні держави загинули 23 солдати.