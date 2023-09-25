Abrams в Україні, Буданов про атаку в Севастополі. ЧАС-ТАЙМ

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Комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних Росією. США пообіцяли виділити до пів мільярда доларів на енергетичний сектор України. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про результати візиту української делегації до США та важливість комунікації з американською владою.