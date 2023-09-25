Комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних Росією. США пообіцяли виділити до пів мільярда доларів на енергетичний сектор України. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про результати візиту української делегації до США та важливість комунікації з американською владою.
Abrams в Україні, Буданов про атаку в Севастополі. ЧАС-ТАЙМ
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