Військові США повідомили, що вивели з ладу комерційне судно в Оманській затоці після того, як воно спробувало порушити американську морську блокаду іранських портів та нафтових терміналів, повторно запроваджену в середині липня.

Центральне командування США (CENTCOM) у п’ятницю повідомило у своєму дописі, що екіпаж судна M/V Pacific Archer під прапором Палау, яке вийшло з іранського південного портового міста Бендер-Аббас, проігнорував численні попередження.

За повідомленням CENTCOM, інцидент стався в четвер, коли судно намагалося пройти через регіональні води. Американський військовий літак застосував високоточні боєприпаси, які влучили в кормову частину суховантажного судна.

"У результаті рухову установку судна було виведено з ладу, а цивільний екіпаж не постраждав", — йдеться в заяві CENTCOM. Командування оприлюднило відеозапис удару по судну.

Це вже шосте судно, виведене з ладу американськими силами відтоді, як улітку було повторно запроваджено блокаду. Ще 158 суден було перенаправлено з їхніх маршрутів.

Назвавши блокаду актом агресії проти своєї країни, Іран зажадав її скасування в межах пропозиції з семи пунктів, переданої Сполученим Штатам. В обмін Тегеран запропонував відкрити Ормузьку протоку та розпочати переговори щодо своєї ядерної програми. Президент США Дональд Трамп заявив, що ця пропозиція неприйнятна для США.

Адміністрація США заявляє, що мета блокади — позбавити Іран нафтових доходів і змусити його відкрити Ормузьку протоку для комерційного судноплавства, а також "укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми".

"Усім морякам, які здійснюють плавання в Оманській затоці та на підходах до Ормузької протоки, наполегливо рекомендується дотримуватися попереджень про блокаду, що їх видають сили CENTCOM", — заявило Центральне командування США.