Дев'ять дітей та одна доросла, вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, повернулись до України з тимчасово окупованих регіонів на Херсонщині, в Запорізькій області, Криму та у Росії. Про це оголосив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він відзначив, що завдяки підтримці першої леді США Меланії Трамп, 40 українських дітей вже повернулись додому.

Президент України Володимир Зеленський подякував Меланії Трамп за її допомогу у поверненні українських дітей.

"Дякую першій леді Сполучених Штатів Меланії Трамп за її допомогу та посередництво", - заявив Зеленський. Він також подякував ініціативі Bring Kids Back UA та партнерам, які співпрацюють в рамках Коаліції з повернення українських дітей та допомагають цим зусиллям.

Загалом 2 875 дітей повернулись додому, каже президент Зеленський.

Як повідомляв Голос Америки, раніше цього тижня Меланія Трамп повідомила, що посприяла поверненню дев'яти українських і російських дітей до їхніх сімей.



Загальна кількість дітей, повернутих завдяки її зусиллям, виросла до 43, йдеться у повідомленні Білого дому.

"Кожна дитина, повернена своїм батькам, на один крок наближає людство до кращого світу для всіх" - заявила Меланія Трамп.

Як додано у повідомленні Білого дому, перша леді налаштована продовжувати свою гуманітарну роботу і допомагати возз'єднанню сімей.

“Наш моральний обов'язок як дорослих, піднімати наших дітей над розбіжностями, які створюють війни" , - додала Меланія Трамп.

Торік дослідники Єльського університету встановили, що Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають зниклими безвісти. Частину з них могли усиновити російські сім'ї, інших - перевести у військові табори або розмістити в інтернатах.

На початку цього місяця за посередництва першої леді США сторонам вдалося домовитися про локальне перемир'я в Олешках, яке дозволило розмінувати дороги та евакуювати частину місцевих жителів.

5-го листопада у Білому домі під час зустрічі Трамп із представниками місії в Олешках від України та Росії, українська сторона нагородила першу леді США орденом княгині Ольги I ступеня. Нагороду, яка відзначає роль Меланії Трамп у досягненні перемир'я, особисто передав український омбудсмен Дмитро Лубінець.



