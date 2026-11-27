Українці США вшанували роковини Голодомору церемонією у католицькому соборі Святого Патрика у Нью-Йорку, а також поминальною ходою на Мангеттені. Активісти пройшли близько 4,5 кілометра від церкви Святого Юра в Іст-Віллідж до собору Святого Патрика на 5-й Авеню.

“Дуже багато організацій доєдналися до цієї ініціативи, - розповів Голосу Америки Олександр Таран, президент громадської організації “Світанок”. - Було в нас понад тисячу людей: йшли вулицями Нью-Йорку, Третьою Авеню, несли великий український прапор,і доносили ключовий меседж до Америки про те, що ціна нашої свободи вже протягом століть – це мільйони життів українців, що Росія продовжує зараз морити голодом нашу націю за нашу боротьбу, за збереження того принципу, на якому побудована Америка. І Америка повинна з нами стояти поруч”.

Не лише Америка, а й увесь світ зараз на боці України, вважає архієпископ та митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк, адже людям потрібен моральний компас. “В світі, де все продається, вони потребують мати людей, які стоять стійко. І Україна, і українці це роблять. Це здобувається великою ціною”, – зазначає він.

Традиція поминати жертв Голодомору в одному з центральних католицьких храмів Нью-Йорка зʼявилася ще у 80-х роках. З того часу українці з Пенсильванії, Коннектикуту, Нью-Джерсі та інших штатів щорічно збираються у величному соборі, побудованому 1858 року, де відбувається жалобна служба за участю ієрархів, дипломатів та громадських діячів.

Для багатьох присутніх в соборі тема Голодомору повʼязана з історією їхніх родин. Правозахисниця Олександра Матвійчук розповіла Голосу Америки, як її прабабуся змогла вижити під час Голодомору. “Я знаю цю історію від мами, бо сама прабабця, а я мала за щастя її пізнати, відмовлялася її розказувати, – згадує вона. – Я впевнена, що ми маємо говорити про Голодомор як про жахливе зло, як про акт геноциду, який був вчинений проти українського народу. Але разом з цим ми маємо говорити про Голодомор як про історію неймовірної мужності боротися за життя навіть в таких нелюдських обставинах”.

Історія Голодомору особливо резонує з тими подіями, що розгортаються в Україні нині. Денис Сєнік, тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах, проводить паралелі між 1932–33 роками та гуманітарною катастрофою в Олешках та на інших окупованих територіях.

“Страшно, коли люди стають жертвами, і їх вбивають не лише через те, що вони намагаються знайти свободу, але коли вони просто стоять в черзі за гуманітарною допомогою. Це те, що відбулося в Запорізькій області нещодавно, – зазначає він. – Те, що роблять зараз російські окупанти, це абсолютне повторення сталінських тактик. Вони вчилися за тими самими книжками, у них ті ж самі викладачі, і нічого нового вони не придумали, як просто знищувати українців без розбору”.

Денис Сєнік наголосив на тому, що вдячний Конгресу США за увагу до ситуації в Україні. “До нас щодня звертаються члени Конгресу від обох партій з проханням надати актуальну інформацію щодо ситуації в Україні та на окупованих територіях. Це надзвичайно важливо”, – зазначив він.

В свою чергу, постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Конгрес ухвалити резолюцію 915, представлену конгресменом Майком Роджерсом у 2025 році про визнання Голодомору геноцидом українського народу. “Ми маємо тут у США рішення Сенату, який визнав результати роботи Конгресової комісії у 80-х роках. Ця комісія дійшла висновку, що це був геноцид, – каже дипломат. – Вже протягом тривалого часу у Палаті представників є проєкт резолюції, який, на жаль, у комітеті закордонних справ поки що без руху. І це дуже шкода, адже коли, як не зараз, з боку Конгресу могли б бути направлені вагомі сигнали як всередині США, так і назовні, що Сполучені Штати розуміють, що відбувається”?

Уляна Мазуркевич, активістка української громади з Філадельфії, брала участь у роботі комісії Конгресу та разом із законодавцями збирала свідчення щодо Голодомору. Вона також не розуміє, чому затримується ухвалення резолюції: “Дуже дивно, що їм тяжко ухвалити (резолюцію), тоді як є свідчення конгресові, де два сенатори, чотири конгресмени і п'ять комісарів (членів комісії) це затвердили. Я думаю, що цього разу, коли ми маємо демократів у Конгресі, це (рішення) пройде. Я маю таку велику надію”.

Отже, і через понад 90 років донесення правди про Голодомор є актуальним завданням для організацій діаспори. “Пам'ять про мертвих оберігає живих, – каже Олександра Матвійчук. – Історія повторюється. І ця російська загарбницька війна проти України, яка зараз триває, це яскраве тому свідчення”.