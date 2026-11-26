Державний департамент США повідомив, що схвалив можливий продаж Україні матеріалів та обладнання вартістю 621,9 мільйона доларів для обслуговування винищувачів F-16.

Купівлю оплачуватимуть Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в рамках програми JUMPSTART.

"Спільна міжнародна програма для України" (JUMPSTART) була створена у 2022 році, щоб замінити пряму підтримку з бюджету США спільним інвестуванням від союзників.

Передача не вимагає витрат від США або розміщення персоналу в Україні, уточнили в Держдепі.

"Запропонований продаж покращить здатність України відповідати на теперішні та майбутні випробування, щоб надалі мати можливості для здійснення місій із самооборони та регіональної безпеки з надійнішими можливостями протиповітряного захисту", - мовиться у повідомленні відомства.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Денис Сєнік подякував міжнародним партнерам.

"Це важливий приклад практичної солідарності партнерів, яка допомагає Україні посилювати оборону та захищати життя людей", - написав Сєнік в соцмережах.