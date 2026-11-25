Лівійська військова влада пообіцяла відповісти на українську атаку на російський військовий корабель, пришвартований в східному лівійському місті Бенгазі. За даними Лівії, внаслідок української операції загинули двоє військовослужбовців країни.

Лівійська національна армія, яка контролює східні та південні райони розділеної країни й підтримує зв’язки з Росією, заявила, що її відповідь надійде "у відповідний час і в належному місці".

Визнаний ООН уряд, що контролює західну частину країни, також виступив з критикою атаки.

Українські посадовці підтримали атаку. Президент Володимир Зеленський назвав її "цілком законною операцією проти ворожих кораблів".

Атака відбулася в неділю, коли українські морські безпілотники завдали ударів по російському корвету Військово-морських сил і вантажному судну. На той момент кораблі перебували на військово-морській базі в Бенгазі, де здійснювали дозаправлення та поповнення запасів.

Коментуючи обіцянку Лівії відповісти на атаку, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив під час брифінгу в середу, що "жодна держава не залишить без покарання замах на життя своїх військовослужбовців". Росія не повідомила, який саме вантаж перевозили ці судна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вантажне судно перевозило військове обладнання, а Україна поважає суверенітет Лівії.

"Ми наголошуємо, що дії України спрямовані на протидію російській збройній агресії та не мають на меті завдати шкоди Лівії чи її народу", — написав Сибіга у вівторок у Telegram.