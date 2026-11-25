Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що посприяла поверненню дев'яти українських і російських дітей до їхніх сімей.



Загальна кількість дітей, повернутих завдяки її зусиллям, виросла до 43, йдеться у повідомленні Білого дому.

"Кожна дитина, повернена своїм батькам, на один крок наближає людство до кращого світу для всіх" - заявила Меланія Трамп.

Як додано у повідомленні Білого дому, перша леді налаштована продовжувати свою гуманітарну роботу і допомагати возз'єднанню сімей.

“Наш моральний обов'язок як дорослих, піднімати наших дітей над розбіжностями, які створюють війни" , - додала Меланія Трамп.

Торік дослідники Єльського університету встановили, що Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають зниклими безвісти. Частину з них могли усиновити російські сім'ї, інших - перевести у військові табори або розмістити в інтернатах.

На початку цього місяця за посередництва першої леді США сторонам вдалося домовитися про локальне перемир'я в Олешках, яке дозволило розмінувати дороги та евакуювати частину місцевих жителів.

5-го листопада у Білому домі під час зустрічі Трамп із представниками місії в Олешках від України та Росії, українська сторона нагородила першу леді США орденом княгині Ольги I ступеня. Нагороду, яка відзначає роль Меланії Трамп у досягненні перемир'я, особисто передав український омбудсмен Дмитро Лубінець.