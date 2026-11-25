У Нью-Йорку відбулася американська премʼєра документального фільму “Сліди” в рамках найбільшого у США фестивалю документалістики DOC NYC. Раніше на Берлінському кінофестивалі фільм отримав приз глядацьких симпатій секції Panorama. Нині стрічка, що розповідає шість історій українських жінок з Донбасу, Херсонщини та Київщини, постраждалих від сексуального насильства та тортур під час російської окупації, була обрана офіційним кандидатом від України на премію “Оскар” у 2027 році.

Кореспондентка Голосу Америки Ольга Вальчишен поговорила з режисеркою Алісою Коваленко картини про те, як солідарність та стійкість допомагають жінкам зцілюватися після травм.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Ольга Вальчишен: Алісо, у вас є своя особиста історія, яка пов'язана з війною. Можете нею поділитися? Чи саме це підштовхнуло вас до того, щоб почати працювати над фільмом?

Аліса Коваленко: У 2014 році після революції на Майдані в мене було таке відчуття, що важливо продовжувати документувати. І коли почалася російська агресія, я поїхала на Донбас. Після двох тижнів зйомок там я на проросійському блокпості потрапила в полон. Потім, коли вже мене привезли на допит, там був російський офіцер. Тоді, знаєте, багато хто говорив: “Їх там нема”, - але він навіть не приховував, що він російський офіцер і представився головою контррозвідки. І в мене був дуже довгий допит з усіма можливими погрозами відрізати вуха, повиривати нігті, знайти батьків, близьких, кого вони можуть. І після того я пережила зґвалтування, насильство.

Через чотири дні мене випустили. Цей російський офіцер сказав, що я маю бути вдячна за те, що мене не розстріляли, тому що мали розстріляти. Після пережитого полону, насильства в полоні, я вирішила, що я не буду цю травму вішати на плечі людей, яких я люблю, на плечі своєї родини, свого партнера. Я вирішила, що я сама якось з цим справлюся, але знаєте, з травмою воно так ніколи не працює. Вона росте всередину, і вона починає отруювати тебе в якийсь момент. І через якийсь час я просто відчула, що мені щось треба з цим робити, треба якось це відрефлексувати.

Спочатку це був досвід документального театру, ми зробили виставу, яка називалась "Полон". І по суті сама вистава була моїм свідченням про пережите в полоні. Завдяки цій виставі до мене звернулася Гельсінська правозахисна спілка. Вони мене запросили дати офіційні свідчення. Вони тоді збирали свідчення про воєнні злочини, які почалися внаслідок російської агресії.

Це був 2016 рік, отже, майже два роки я мовчала. І коли я дала свідчення, я запитала, чи багато випадків вже задокументовано. І вони сказали, що ви перша, хто почала про це говорити публічно. Перша жінка в Україні, яка ось так публічно заговорила! І для мене це теж був шок і усвідомлення, наскільки велика була ця стіна – стигма і мовчання.

О.В.: З чого почалася робота над фільмом?

А.К.: Я ще два роки намагалася з цим жити, працювати. А потім до мене звернулася Ірина Довгань, яка є головною героїнею стрічки, моєю близькою подругою, колегою. Вона мені в 2019 році просто написала в Фейсбуці, запросила на першу зустріч в Україні жінок, які пережили такий самий досвід, як і я, пережили тортури, сексуальне насильство в полоні. І я навіть сумнівалася; я думала, чи не поверне це мене назад до травми. Але я дуже хотіла підтримати Ірину, я знала її історію, і я відчула, що я маю піти на цю зустріч.

І був зовсім інший ефект, ніж той, на який я очікувала. Я відчувала таку неймовірно сильну солідарність, сестринство, і хотілося підтримувати інших жінок. І це насправді допомогло мені і усвідомити свою травму. Коли ти разом з іншими людьми, які пережили схожий досвід, це допомагає тобі осмислити власний досвід. Ми багато говорили, намагалися зрозуміти, окреслити, що ми можемо робити разом. Ось 15 жінок, нас єднає лише оцей спільний досвід насильства, полону. І зрозуміло, що, по-перше, важливо боротися за визнання, тому що нас в Україні не існувало. Не було жодного свідчення, звісно, була стигма, було замовчування. Але також наші структури правоохоронні, вони також абсолютно не цікавилися тими людьми, які пережили сексуальне насильство внаслідок російської агресії.

Ми почали боротися за це визнання разом, спільно. І ми добилися того, що Генеральна прокуратура задокументувала 11 випадків саме сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом внаслідок російської агресії. Це і мій випадок, і моє свідчення, і свідчення Ірини Довгань. Але також ми в процесі, на початку нашої роботи, ми багато говорили про адвокацію, що ми можемо ще робити як спільнота жінок. Оскільки я і жінка, яка пережила сексуальне насильство, і полон, і я є режисеркою документального кіно, то воно логічно так складалося, що документальне кіно може стати формою адвокації, інструментом донесення правди і збереження правди. І для всіх жінок виглядало важливим, щоб ми створили документальний фільм зсередини спільноти і розказаний людиною, яка сама це пережила.

Я, Ірина і ще три інші жінки, членкині правління, прийняли рішення почати роботу над документальним фільмом. І ми мали можливість отримати маленький грант на документацію злочинів проти людяності. І думали, що це буде важливою нашою формою адвокації, щоб голоси постраждалих були почуті.

Спочатку ми думали, що це буде більше побудовано на свідченнях, на документуванні воєнних злочинів, сексуального насильства. Але потім я також зрозуміла, що це не може бути лише про злочин, травму і біль, але це також має бути і про цю солідарність, і про силу спільноти. Коли жінки, які пережили сексуальне насильство, пережили тортури, полон, окупацію, об'єднуються, підтримують одна одну і спільно борються за справедливість, травма перетворюється на силу цієї боротьби. Мені здалося, що це ще важливіше. І що фільм має показувати силу жінок, які борються за справедливість разом, спільно порушують цю тишу. І цей фільм для мене став кроком до справедливості. Тому що я відчуваю, що нас чують все більше і більше. Ми також добилися того, що генеральний секретар ООН вніс Росію до списку ганьби за систематичне скоєння злочинів сексуального насильства. Це велике досягнення нашої спільноти постраждалих.﻿



О.В.: Можете розповісти про ваш досвід на фронті?

А.К.: В 2014 році в полоні, я побачила глибину цього зла, і я дуже чітко зрозуміла, що може статися, якщо це зло буде розростатися, якщо це все переросте в повномасштабну війну. Після полону я дала собі обіцянку, що якщо ця війна стане повномасштабною війною, я піду зупиняти це зло вже зі зброєю в руках. І власне це і сталося на початку повномасштабної війни. В мене не було жодних сумнівів, я майже одразу вирішила, що я долучуся до війська, до сил оборони України. Я прийшла в добровольчий підрозділ до командира, одного з найкращих командирів, якого я знала ще з 2014 року, бо я тоді багато знімала на фронті. Це Барс – українська добровольча армія, це був штурмовий підрозділ. І я чотири місяці від початку повномасштабної війни була на фронті, на передовій. Наш підрозділ брав участь у звільненні Харківщини. Ми дійшли до кордону з Росією.

Коли вже наш підрозділ був розформований, і я повернулася до цивільного життя, я також зробила фільм про свій досвід фронту, але з перспективи матері. Тому що, коли я пішла на фронт, моєму сину було 4 роки, і я розуміла, що я можу не повернутися з фронту. І я писала йому листи в майбутнє, думала, що якщо я загину, хоча б щось залишу для нього.

Я хотіла йому просто пояснити своє рішення, але також я дуже багато писала про те, як сильно я його люблю. Я не хочу, щоб ми передали цю війну у спадок нашим дітям. І я також там боролася за майбутнє свого сина, за майбутнє дітей, за вільне майбутнє, де вони можуть зробити свій вільний вибір за цінності, власне, нашого світу. І світу, який би я хотіла залишити своїй дитині.

О.В.: Як виникла ідея висунути фільм "Сліди" на Оскар? І на якому етапі цей процес?

А.К.: Так сталося, що в березні ми отримали нагороду, яка була кваліфікаційною нагородою на Оскар. Тобто це був квиток в "довгий список" в категорії "Найкращий документальний фільм". І ми з цією нагородою почали думати, чи нам варто все ж таки спробувати. І ми дуже довго вагалися, але вирішили, що, напевно ця Оскарівська кампанія може стати таким прожектором на нашу адвокаційну кампанію, що вона нам допоможе підсилити голос фільму. А потім ще й додалося те, що український Оскарівський комітет обрав наш фільм представляти Україну для 99-ї академії. І це вже стало таким дуже важливим символом того, що все ж таки ми не даремно обрали цей шлях. І робимо все, що можемо з нашими невеликими ресурсами.

О.В.: Що вас зараз відділяє від «Оскара»?

А.К.: В довгому списку більше 100 фільмів. Ми будемо продовжувати нашу роботу, організовувати покази, запрошувати “академіків” (членів Академії кінематографічних мистецтв і наук) , в тому числі. Важливо, щоб якнайбільше людей, які голосують, побачили фільм. Як вони вже проголосують, ми не знаємо. Але якщо вони відчують фільм, то великий шанс того, що вони проголосують за нас. Зараз триває Оскарівська кампанія, і ми також намагаємося спілкуватися з різними людьми, ходити на заходи, говорити про наш фільм, щоб принаймні про нього чули.

О.В.: Наступний етап – це вихід у "short list"?

А.К.: Наступний етап – це голосування. Тобто 15-го грудня вже має бути відомий шорт-лист. Якщо ми потрапляємо в шорт-лист, то далі буде голосування за номінацію. І далі, якщо буде номінація, то тоді вже буде церемонія, і далі буде відомий переможець. Але навіть вже потрапити в шорт-лист – це буде просто величезне досягнення, тому що це всього 15 фільмів з усього світу.

Хоча, можна сказати, що ми вже досягли багато чого з нашим фільмом, чого ми зовсім не сподівалися. І навіть глядацька нагорода на Берлінале – це для нас просто неймовірний знак того, що нас почули, відчули. Тому що це фільм з такою важкою темою, який багато людей навіть бояться йти дивитися, бо вони бояться, що це буде дуже травматичний досвід, дуже важке кіно. Але тут не просто люди пішли і подивилися, але вони ще й проголосували за фільм. І цей приз для нас був неймовірно важливим знаком того, що цей фільм важливий, він працює, і люди, які його дивляться, вони відчувають його важливість.

Це фільм про силу і стійкість жінок, і він насправді надихає продовжувати боротьбу, і взагалі в нашому світі дуже важливо мати такі, знаєте, приклади, якими ти можеш надихатися. А приклад жінок, які після пережитого полону, тортур, сексуального насильства, не просто порушують мовчання, а коли вони стають борцями за справедливість, коли вони стають такими драйверами змін, коли вони долучаються також до дипломатичних процесів або до механізмів, які формують правосуддя в майбутньому, це неймовірний приклад того, що в нашому світі варто продовжувати боротьбу за справедливість.



