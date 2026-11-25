Документальний фільм британського каналу Sky News про українських захисників - 24 Hours In The Kill Zone - здобув міжнародну премію International Emmy Awards.

Це фільм про одну добу на передовій, яку знімальна група у жовтні 2025 провела із 4-м батальйоном "Сила Свободи" бригади Нацгвардії України "Рубіж".

Emmy - одна з найпрестижніших нагород для телевізійних матеріалів, знятих за межами США, тож це неймовірна нагода привернути увагу до війни Росії проти України. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів продюсер стрічки і співзасновник благодійного фонду "Голоси дітей" Азад Сафаров.

Він відзначив, що з усіх номінантів це була єдина стрічка про Україну. "Emmy - це неймовірна класна нагода, стоячи на сцені, сказати про Україну, подякувати українським військовим і також привернути увагу до війни Росії проти України", - каже Сафаров і додає: що більше про Україну згадується, то більше підтримки українці отримують.

За словами продюсера, говорити про Україну за кордоном стає важче, і прикладом зокрема є робота його фонду: "Якщо на початку війни всі хотіли допомогти, то зараз за цю увагу треба боротися".

Тому Сафаров каже, що пишається тим, що стрічка змогла передати закордонній аудиторії те, що відбувається на "нулі", "притягнути глядача до цієї місцини і дати відчути себе в ролі того військового, який переживає за свого побратима".

"Нам вдалося показати людей під час війни. Тобто це не обстріли, не постріли, а саме людська історія війни, що проходять звичайні люди. Це ж більшість наших військових - це люди з цивільного життя".

Одне з головних завдань фільму було показати, наскільки по-різному ставляться в Україні та Росії до поранених, адже українці докладають усіх зусиль, щоб витягнути своїх побратимів із найбезвихідніших ситуацій. Зокрема знімальна команда стала свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин і в якій були задіяні українці і навіть полонений росіянин.

Сафаров каже, що це те, що найбільше здивувало знімальну групу. "Сам журналіст і сама продюсерка казали мені, що вони не бачили ще ніколи, щоб командир сидів до кінця операції, поки не врятують військового. І повірте, це не було зроблено на камеру. Це справжні емоції".

Сафаров згадує, що особливо емоційним був зокрема й момент, коли у штабі в режимі реального часу спостерігали, як український військовий міряє пульс пораненому побратиму. "І в цей момент повна повна тиша. Ніхто не говорить. І я чую, як командир перепитує: "Перевір ще раз". Йому кажуть: "Нема". Потім він каже: "Перевір ще раз, перевір ще раз". І це просто до мурашок, наскільки він вболівав за цього побратима. У них була купа завдань, у них було купа задач в цей день по знищенню ворогів, по роботі над цілями. Але вони всі були сконцентровані на цьому моменті. І коли командир каже перевірте, чи зразу включіть ліхтарик. І коли вони всі видихають, коли є реакція пораненого".

"Це такий неймовірний момент, - каже продюсер стрічки. - Ти розумієш, що українські військові, на відміну від росіян, цінують життя кожного, що вони не відправляють як гарматне м'ясо, що вони роблять все до останнього, щоб його повернути. Командир потім мені казав, що йому боляче і важко дивитися в обличчя родичів загиблих побратимів і щось пояснювати. Для нього це все особиста відповідальність. І тому, поки ми там були, - я не знаю, 22 години, - я жодного разу не побачив, щоб він пішов поспати".

Сафаров каже, що під час зйомки він не міг зберігати журналістську об'єктивність, а щиро вболівав за життя пораненого українського захисника. "Ми маємо бути там, показувати правду, ми маємо бути там, фіксувати цей момент. І я дуже радий, що нам вдалося це зробити, показати наших людей в дії, показати людську сторону цієї війни. Тому що в кожному штабі, в кожному опорному пункті, в кожній траншеї сидять люди звичайні українці, які змушені через російську агресію зараз бути не зі своїми родинами, не на своїй роботі, не в цивільному житті".