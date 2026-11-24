Через два десятиліття після вбивства в Лондоні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка його вдова Марина Литвиненко каже, що головний урок цієї справи полягає не лише у пошуку справедливості за конкретний злочин.

На її думку, історія отруєння радіоактивним полонієм-210 у центрі британської столиці виявила значно ширшу проблему: нездатність демократичних держав вчасно усвідомити природу режиму Владіміра Путіна.





В інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Марина Литвиненко розповіла, що після смерті чоловіка в листопаді 2006 року її боротьба за відповіді про те, як і чому він був отруєний, перетворилася на багаторічну кампанію за встановлення правди про роль російської держави.

"Якщо не зупинити Путіна, він почне війну і мільйони людей загинуть", - пригадує вона слова чоловіка, сказані незадовго до його отруєння і навіть раніші застереження.

Після спалаху повномасштабної війни Росії проти України 2022 року, ті слова набули зловісної ваги.

Прагнення до співпраці з Москвою

Справа Литвиненка стала одним із перших гучних прикладів того, що Кремль готовий був вбивати далеко за межами Росії, як це колись робив Совєтський Союз.

На думку Марини Литвиненко, тоді багато західних політиків розглядали застосування страхітливої радіоактивної отрути проти її чоловіка як виняток, а не як симптом значно небезпечнішої тенденції.

Вона вказує, що навіть після встановлення факту отруєння її чоловіка західні уряди і зокрема Велика Британія далі шукали шляхи співпраці з Москвою, сподіваючись поєднати економічні інтереси зі стримуванням політичних ризиків. Згодом аналогічні прорахунки проявилися у ставленні до російських енергетичних проєктів та політики Кремля загалом.

За словами Марини Литвиненко проблема полягала не в окремому злочині, а в системі, яка його породила.

"Путін тоді ще не був президентом — він лише очолив ФСБ у 1998 році. Але для Саші було очевидно: відбувається рух до чогось украй небезпечного, - каже Марина Литвиненко. - Він же був усередині системи й вірив, що спецслужба має захищати людей. Однак він побачив, що все стало зовсім навпаки. Спецслужба виявилася пронизаною злочинністю. Говорячи про це, він розумів, на що здатна ця система, коли отримає повний контроль над владою та всіма ресурсами. Зрештою, так і сталося.

І що далі? Путін став знаменитий як президент і лідер країни, розпочавши війну в Чечні — це стало своєрідним маркером. Путін починає війну щоразу, коли йому потрібно зміцнити свою владу. Саме це ми й бачимо зараз — війну в Україні."

Особиста боротьба

До еміграції у Велику Британію життя Марини Литвиненко не було пов'язане з політикою. В Росії вона захоплювалася бальними танцями, згодом у Лондоні виховувала сина і не уявляла себе громадською діячкою.

Після смерті чоловіка ситуація змінилася. Вона порівнює власний досвід із долями жінок, які опинилися в політиці не через особисті амбіції, а через репресії щодо їхніх близьких. Як приклади вона називає лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську та Юлію Навальну.

Марина Литвиненко не називає свою діяльність «місією», а радше природною реакцією людини, яка не могла мовчати після того, що сталося з її сім'єю..

ФСБ - КҐБ

Говорячи про сучасну Росію, Марина Литвиненко описує її як державу, в якій ключову роль відіграють спецслужби.

Вона нагадує, що сучасна російська ФСБ (Федеральна служба Безпеки) є прямою спадкоємицею соєтського КҐБ не лише інституційно, а й за методами роботи.

Саме тому сучасні погрози, які лунають від російських політиків або осіб, пов'язаних із силовими структурами, слід сприймати серйозно.

Вона каже, що погрози на адресу президента України Володимира Зеленського від депутата Держдуми Андрія Лугового, якого британське розслідування назвало ключовим підозрюваним у вбивстві Литвиненка треба розглядати як сигнали, які Луговому доручено озвучувати.

"Усе, що Луговой говорить... гадаю, це дуже серйозно, - каже Марина Литвиненко. - Не лише через нього самого, а й тому, що хтось свідомо вирішив донести цю погрозу, використавши його як інструмент. Його використали саме так ще у 2006 році, коли він убив мого чоловіка. І це тягнеться за ним усе життя, як прокляття. Усі знають, що його використовують для різних цілей: сьогодні — щоб убити, завтра — щоб щось заявити чи комусь погрожувати. Ось у чому суть".

Від авторитаризму до війни

Оцінюючи внутрішню ситуацію в Росії, Марина Литвиненко міркує, що країна поступово пройшла шлях від обмеженої політичної конкуренції початку 2000-х до значно жорсткішої моделі управління.

За її словами, цей процес не відбувся раптово. Незалежні медіа закривалися поступово, бізнес дедалі більше опинявся під контролем держави, а простір для громадянської активності неухильно звужувався.

Сьогодні, каже вона, навіть антивоєнні висловлювання можуть призвести до тривалих термінів ув'язнення. Водночас Марина Литвиненко наголошує, що серед росіян залишаються люди, які допомагають українцям, виступають проти війни та беруть на себе значні особисті ризики.

На її думку, підтримка України стала своєрідним моральним випробуванням для тих, хто говорить про майбутнє демократичної Росії.

Захід спізнився

Особливо різко Марина Литвиненко оцінює реакцію західних країн на дії Кремля впродовж останніх двох десятиліть.

Вона згадує, що після вбивства її чоловіка багато хто продовжував вірити: економічні зв'язки та торгівля здатні змінити поведінку російського керівництва або принаймні стримати ескалацію.

Така логіка, вважає вона, лежала і в основі енергетичних проєктів на кшталт "Північного потоку".

Але замість пом'якшення політики Кремля Захід отримав дедалі агресивнішу Росію.

Убивство Олександра Литвиненка і замах у Британії на Сергія Скрипаля у березні 2018 року, були не окремими інцидентами, а попередженнями про сутність режиму, який поступово переходив від внутрішніх репресій до широкомасштабної війни в Європі.

В очікуванні суду

Попри матеріали слідства, а згодом рішення британського публічного розслідування та висновки Європейського суду з прав людини, Марина Литвиненко не вважає питання справедливості остаточно закритим.

Для неї справа чоловіка є лише одним епізодом значно ширшої історії. Вона переконана, що після завершення війни проти України Росії доведеться пройти через масштабне переосмислення власного минулого, подібне до того, яке Німеччина пережила після Другої світової війни.

На її думку, відсутність повноцінної оцінки злочинів радянського режиму після розпаду СРСР стала однією з причин того, що сучасна Росія знову повернулася до політичного насильства.