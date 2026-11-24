Майже 500 000 російських військових загинули з початку російської війни проти України. Такий аналіз оприлюднили російські ЗМІ в екзилі, зокрема "Важливі історії", Mediazona та Meduza.

Видання скористались даними, отриманими в результаті зламу російського державного статистичного відомства "Росстат" за який взяли відповідальність групи "Білоруські кіберпартизани" та Silent Crow.

Згідно з даними, отриманими в результаті хакерського нападу, російський режим зафіксував загибель 490 000 військових станом на вересень 2026 року.

Про те, що журналістам вдалося виявити під час вивчення матеріалів Росстату, Російській службі Голосу Америки розповіла журналістка "Важливих історій" Катя Бонч-Осмоловська.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Російська служба Голосу Америки: На початку листопада хакери заявили про злам Росстату. Вони отримали доступ до величезного обсягу даних, зокрема до інформації про втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Що найважливіше вам вдалося встановити завдяки цьому витоку?

Катя Бонч-Осмоловська: Насамперед, цей витік містить базу даних усіх зареєстрованих смертей. Вона дає змогу, наскільки це можливо, точно оцінити, скільки людей Росія втратила у війні в Україні.

Ми та інші медіа провели власне дослідження і незалежно одне від одного дійшли схожих оцінок. За нашими підрахунками, це близько 500 000 людей за період із 24 лютого 2022 року до кінця вересня 2026 року. Насправді реальні втрати ще вищі, оскільки багато смертей реєструють із затримкою. Частина смертей може взагалі не потрапити до цієї бази або бути навмисно засекреченою. Тож я б сказала, що це мінімальна оцінка.

— Наскільки ці цифри відрізняються від офіційної російської статистики? Ви проводили якесь порівняння?

— Офіційної російської статистики щодо втрат немає. Вона засекречена і належить до відомостей, що становлять державну таємницю. Якщо я не помиляюся, її не публікують. Востаннє, якщо мені не зраджує пам'ять, Міноборони повідомляло про кількість росіян, загиблих на війні, чи то наприкінці 2022-го, чи то на самому початку 2023 року. І цифри там були зовсім невеликі.

Існують інші способи оцінювання за відкритими джерелами. Цим займаються і медіа, і волонтери. Але до таких підрахунків, звісно, потрапляють лише ті люди, про загибель яких повідомляли публічно і які фігурують у відкритих списках.

Зараз, якщо я правильно пам'ятаю, найвища така оцінка — трохи менше 300 000.

— Наскільки широкою є географія країн, громадяни яких загинули, воюючи на боці Росії?

— Не всі смерті іноземців, які воювали на боці Росії, реєструють російські органи РАЦС, тому точно сказати складно. Але зараз ми бачимо там [у базі Росстату] близько 5000 іноземних громадян, які загинули з причин, пов'язаних із війною.

— А якщо говорити про російські регіони: де найбільше загиблих, з яких регіонів?

— Найбільше постраждали регіони Сибіру та Далекого Сходу. Це Єврейська автономна область, Забайкальський край, Чукотка, Тува — досить віддалені регіони. Тобто насправді основні втрати припадають на регіони, розташовані доволі далеко від кордону з Україною. Із центральних регіонів та столиці на війну виїжджає менше людей.

— Тобто з Москви загиблих небагато?

— Так, менше. Наразі це найнижчий показник у перерахунку на душу населення.

— Як ці дані опинилися в журналістів, зокрема у вас? І чи мали ви можливість якось незалежно підтвердити автентичність переданих даних?

— Так, хакери надають ці дані журналістам і дослідникам на їхній запит. Власне, саме так ми їх і отримали. Спочатку виникало багато запитань, оскільки самі хакери давали певну оцінку та публікували її. Тому постало питання: чи справжні це дані, чи не сфальсифіковані вони тощо.

І ми можемо сказати, що їхня автентичність підтверджується, оскільки нам вдалося перевірити їх кількома різними способами. По-перше, у базі є реальні люди, про загибель яких на війні відомо. Тобто публічно повідомлялося про їхню загибель. І ми бачимо в цій базі запис про смерть із усіма відповідними атрибутами.

Крім того, деякі номери документів про смерть людей, які загинули на війні, трапляються в інших джерелах, наприклад, у судових рішеннях. Ми бачимо, що номери цих судових рішень і номери в базі Росстату збігаються, що також свідчить на користь їхньої автентичності.

Також ми бачимо, що ці дані збігаються з опублікованими за попередні роки даними Росстату про загальну смертність.

Крім того, ми порівнювали ці дані з інформацією про витрати регіональних бюджетів на виплати родинам загиблих на війні.

І ми бачимо, що виплати здійснюються із затримкою, оскільки потрібен певний час, щоб належним чином їх оформити. Але динаміка призначення виплат і смертей, а також кількість смертей у цій базі збігаються.

— Чи відомі ще якісь дані, які стали доступними після витоку? Чи всі вони стосуються статистики загиблих?

— Крім цього, внаслідок витоку стали доступними деякі внутрішні документи Росстату, у яких також ідеться про смертність на війні. З них ми можемо побачити, як Росія намагалася засекретити ці дані. Ми з'ясували, що існує закрите розпорядження уряду, яке закриває для всіх доступ до даних про смертність і взагалі до будь-яких демографічних даних.

Ідеться не лише про журналістів і дослідників, а й про самі органи влади, які використовують ці дані у своїй роботі — для розрахунків, планування тощо. Навіть різноманітні регіональні чиновники не можуть отримати ці дані, не кажучи вже про звичайних громадян.

— Тобто це спроба приховати реальну ціну війни?

— Ми спілкувалися з різними дослідниками демографічної статистики і загалом із людьми, які знайомі із ситуацією в Росстаті. Їхні гіпотези полягають у тому, що через війну погіршилися й інші демографічні показники в Росії. Адже війна та події в країні впливають не лише на одну конкретну причину смерті, яку намагалися приховати, а й на всі інші процеси.

Можливо, це певним чином вплинуло на очікувану тривалість життя, народжуваність, оскільки всі ці показники взаємопов'язані. І, ймовірно, влада не хоче, щоб бодай щось із цього ставало загальнодоступним.

— А що оприлюднення цих даних означає для російської влади? Наскільки це серйозний для неї удар?

— Судячи з усіх зусиль, яких влада докладає, щоб приховати ці дані, можна припустити, що вони для неї досить чутливі. І, звісно, влада не зацікавлена в їхньому поширенні. Але попри всі її зусилля та спроби приховати ці дані, вони все одно опинилися у відкритому доступі.

І після нашого аналізу та підрахунків ми побачили, що фактично, навіть без урахування незареєстрованих смертей і неповноти цієї бази, Росія кожні п'ять хвилин втрачає на фронті одну людину. Це досить багато.