Державний департамент США оновив рекомендації для громадян США щодо міжнародних подорожей, підкресливши критичні ризики безпеки в Україні та по всій території Європи напередодні свят.

Зокрема, посольство США в Україні 24 листопада опублікувало нагадування, що Україна має "Безпековий рівень 4", тобто входить до списку країн, відвідувати які суворо не рекомендується.

"Російські ракетні атаки та удари дронами продовжують стосуватись усіх регіонів України; такі атаки можуть статися в будь-який момент — із мінімальним попередженням або взагалі без нього", - мовиться у заяві дипломатичного відомства.

Громадянам рекомендують встановити застосунок "Повітряна тривога", знати розташування найближчих укриттів та суворо дотримуватися комендантської години.

Крім того, посольство застерігає щодо мобілізації в Україні чоловіків-американців, які також мають українське громадянство.

"Громадяни віком від 23 до 60 років із українським громадянством (включаючи осіб із подвійним громадянством США та України) можуть бути обмежені у виїзді [з України] та залучені до військової служби", - попереджає посольство США.

Щодо Білорусі, Держдеп вказує, що ця країна не визнає подвійного громадянства, і що для американців в цій країні залишається високий ризик бути заарештованими.

"Білоруські заклади утримання за ґратами мають надзвичайно погані умови. Є достовірні повідомлення, що влада жорстоко поводиться та знущається з ув'язнених під час перебування під вартою", - повідомляє Державний департамент.

Громадян США також застерігають, що в Білорусі "всі електронні комунікації та пристрої простежуються".

Станом на листопад 2026 року до списку країн, куди Держдеп США суворо не рекомендує подорожувати, входить 24 країни світу. Серед них - Україна, Росія, Білорусь, Північна Корея, Гаїті, 11 країн Африки, 6 країн Близького Сходу.

Подорожі в Європу

Безпекові сповіщення також оприлюднили низка американських посольств у країнах Європи. Зокрема, американців закликають до особливої пильності на святкових ярмарках, фестивалях та у транспортних вузлах.

"Терористичні угруповання та злочинці залишаються постійною загрозою в Німеччині та Європі, вони нападають на людей у громадських місцях, використовуючи ножі, стрілецьку зброю, саморобні вибухові пристрої та транспортні засоби. Такі напади можуть відбуватися раптово, без жодного попередження", - повідомляє Державний департамент США.

Відомство застерігає, що напади можуть трапитись у туристичних місцях, транспортних вузлах, на ринках та у торговельних центрах, в установах місцевої влади, в готелях і ресторанах, релігійних спорудах та освітніх закладах, парках, школах, під час масштабних спортивних і культурних заходів.

Безпековий рівень 2, що передбачає "Проявляти підвищену обережність", наразі Держдеп оголосив для таких країн: Франція, Іспанія, Італія, Німеччина та Британія. Окрім терористичних загроз, Держдеп згадує масові протести та нещодавні випадки неправдивих повідомлень про замінування в аеропортах.

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