Відповідно до останніх результатів підрахунку голосів, демократи впевнено здобули більшість в обох палатах Конгресу: 258 місць проти 173 у республіканців у Палаті представників та 54 проти 44 у Сенаті. Підрахунок голосів ще у чотирьох округах на виборах до Палати представників триває. У Сенаті два місця посідають незалежні сенатори, які голосують разом із демократами.

Про те, як голосують американці українського походження і що найбільше вплинуло на їхній вибір, Українська служба поспілкувалась із експертами, лідерами та представниками української громади в Пенсильванії.

Згідно з даними Бюро перепису населення США (U.S. Census Bureau) понад 107 000 мешканців штату мали українське походження, третій за величиною показник серед американських штатів.

Дослідження Associated Press та інших організацій демонструють, що молоді виборці, мешканці міст та люди з низьким рівнем доходів найбільше змістили свої вподобання на користь Демократичної партії. Серед груп за етнічною ознакою найбільший зсув зафіксовано серед американців латиноамериканського походження.

Статистики щодо голосування американців українського походження немає, адже така графа відсутня в найбільших опитуваннях. Але деякі з виборців українського походження, з якими Голос Америки поспілкувався у Філадельфії, штат Пенсильванія, сказали, що переглянули свої погляди на користь Демократичної партії.

Один із них — Іван Вовак, який, за його словами, відтоді, як переїхав до Сполучених Штатів, був "переконаним республіканцем", оскільки йому відгукувалися основні принципи цієї партії — важливість праці та особистої відповідальності.

"Але за останні роки я зрозумів, що Республіканська партія йде не туди, — сказав він в інтерв’ю Голосу Америки за два дні до голосування. — Підтримки України немає. Якщо є, то здебільшого на словах. Людям, яким байдуже до людського життя — чи то в Україні, чи деінде, — не місце в політиці. Тому я зробив вибір на користь Демократичної партії".

Подібними думками поділилася й інша мешканка штату, Марта Пилип:

"Я голосую за Республіканську партію вже понад 10 років і досі зареєстрована як республіканка. Однак на останніх президентських виборах я проголосувала за демократів і надалі голосуватиму за Демократичну партію через те, що зараз відбувається всередині Республіканської партії. Останньою краплею для мене стала угода щодо постачання дизельного пального з Росії. Адже ми платимо Росії за дизельне пальне, а вона використовує ці гроші, щоб бомбити Україну та вбивати невинних людей".

Хоча фактичного постачання російського дизелю до США так і не сталося, самі наміри це зробити могли вплинути на електоральні вподобання — як на користь, так і проти Республіканської партії. За різними опитуваннями, більшість американців — від 61% до 63% — цей план не підтримали.

Інший співрозмовник Голосу Америки, Іван Кушнір, сказав, що вже 54 роки є зареєстрованим республіканцем, але цього року голосує за демократів. На його рішення значною мірою вплинуло те, що в 2023–2024 роках законопроєкт про допомогу Україні тривалий час не виносили на голосування.

"За президентства Джо Байдена спікер Палати представників фактично на пів року заблокував допомогу Україні. У той час загинув онук мого двоюрідного брата. Він служив у силах спеціального призначення на передовій", — поділився він.

Деякі виборці розділили свій голос, проголосувавши за представника своєї партії в Конгресі через його підтримку України, а за представників іншої партії — в решті бюлетеня. Зокрема, мешканка Філадельфії Рама Делл проголосувала за республіканця Браяна Фіцпатріка, який зрештою програв вибори до Палати представників у її окрузі, та за представників Демократичної партії на місцевих виборах. А Євген Люців віддав свій голос за демократку Медлін Дін, конгресвумен, яка перемогла на виборах до Палати представників у його окрузі, та за республіканців у решті бюлетеня.

Мешканець Філадельфії Лев Івасків не став розкривати, за кого віддає свій голос, але сказав, що зазвичай голосує за представників обох партій.

"Голосую на виборах відтоді, як отримав право голосу, ще десь із 1970 року, за кандидатів від різних партій — залежно від того, хто саме балотується. Я завжди оцінюю кожного кандидата окремо, адже серед обох партій є як гідні люди, так і ті, хто не заслуговує на підтримку".

Виборці, які висловили готовність проголосувати за представників Республіканської партії, пояснили це економічними та ідеологічними міркуваннями. Зокрема, мешканець Пенсильванії Десмонд Данко сказав Голосу Америки, що у своєму рішенні керується питаннями вартості життя, податків та соціальних витрат.

"Я не підтримую перерозподіл коштів, якщо тільки вони не спрямовуються на щось корисне для країни та людей, які живуть в Америці", — сказав він.

Також йому не подобається політика Демократичної партії щодо трансгендерності.

"Не вважаю, що дітей потрібно навчати речей, які насправді їх не стосуються. Вони мають вчитися читати, математики та природничих наук", — зауважив він.

А от українські протестанти, велика громада яких мешкає, зокрема, у Сакраменто, штат Каліфорнія, продовжують здебільшого підтримувати республіканців, хоча напевно стверджувати це важко через таємницю голосування. Ця громада у своїх політичних вподобаннях керується питаннями родини та моралі, говорить пастор Віктор Дашкевич, який також очолює Американсько-український християнський альянс.

"Але найбільше, що людей цікавить у виборах, — це їхні сім'ї, принципи сімейного життя і те, наскільки держава буде піклуватися про дітей, про сім'ї, про майбутнє покоління", — сказав він у спеціальному ефірі Голосу Америки.

Американці українського походження належать до різних демографічних груп — за віком, рівнем освіти, статтю, місцем проживання в місті чи селі, — а отже, відображають і вподобання та тенденції голосування решти виборців. І більшість цих груп на цих виборах змістили свої вподобання в бік Демократичної партії, забезпечивши демократам більшість в обох палатах Конгресу та перемоги в місцевих органах влади.

Професор політичних наук в Університеті Бейлора в Техасі Сергій Куделя вказує, що значна частина виборців білої раси, особливо з низьким рівнем доходів, відчула на собі зростання цін на продукти, бензин та інші економічні проблеми. Це стало одним із факторів, які призвели до розпаду коаліції, що вдруге привела Трампа до влади.

"Ця коаліція, трампівська коаліція 2024 року, розпалася. І якщо частина республіканців узагалі не пішла на вибори — явка серед республіканців під час цієї виборчої кампанії була значно нижчою, — то значна частина колишніх виборців Трампа вирішила проголосувати за кандидатів від Демократичної партії".

Орест Дейчаківський, який понад 30 років працював в американському Конгресі та десятиліттями спостерігав за політичними вподобаннями української діаспори, говорить, що історично американці українського походження здебільшого підтримували Республіканську партію.

"Це пояснюється тим, що після Другої світової війни республіканці були інтернаціоналістами. За часів Рейгана Республіканську партію сприймали як більш антирадянську, антикомуністичну і, відповідно, більш проукраїнську. У 1980-х роках був іще один чинник: багато американців українського походження дотримувалися консервативніших поглядів", — сказав Дейчаківський, колишній співробітник Гельсінської комісії Конгресу США у 1981–2017 роках.

Утім, навіть тоді, каже він, чимало українців підтримували Демократичну партію, зокрема діаспора у Чикаго, яке було демократичним містом.

Підтримка Республіканської партії похитнулася й наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років, коли президент Джордж Буш-старший та його адміністрація зайняли дуже обережну позицію щодо досягнення Україною незалежності та розпаду Радянського Союзу. У своїй промові у Верховній Раді 1 серпня 1991 року, яку пізніше охрестили "Котлетою по-київськи" (Chicken Kyiv), Джордж Буш-старший заявив, що американці "не допомагатимуть тим, хто пропагує самогубний націоналізм, заснований на етнічній ненависті", фактично виступивши проти незалежності України всього за три тижні до її проголошення.

Це викликало невдоволення частини американців українського походження, говорить Дейчаківський. Деякі з них у результаті на виборах 1992 року проголосували за демократа Білла Клінтона.

Водночас, говорить він, у Конгресі підтримка України — спочатку її боротьби за незалежність, а сьогодні за саме існування — завжди була двопартійною. Він не виключає, що зі зміною позиції лідерів Республіканської партії щодо підтримки України зміняться й електоральні вподобання виборців українського походження на майбутніх виборах.