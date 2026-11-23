Нове розслідування британської газети The Telegraph виявило понад 500 випадків підозрілої активності російських траулерів поблизу телекомунікаційних кабелів, які з’єднують Європу та Сполучені Штати.

Уряди та спецслужби США і Європи підозрюють, що Росія може використовувати риболовецькі судна для збору розвідувальної інформації поблизу критично важливої підводної інфраструктури.

Голос Америки поспілкувався з трьома американськими експертами з питань розвідки, Росії та міжнародної безпеки, щоб з’ясувати, що може стояти за такою діяльністю і як вона вписується в ширше протистояння між Росією та Заходом.

Проаналізувавши дані за чотири з половиною роки з платформи Global Fishing Watch, яка відстежує рух суден за допомогою супутників, The Telegraph ідентифікувала 17 російських риболовецьких суден, які неодноразово затримувалися поблизу підводних кабелів або рухалися вздовж них.

На північ від Шотландії російські судна провели 337 годин поблизу кабелю Atlantic Crossing 1. Одне із суден 10 разів змінювало напрямок руху на ділянці завдовжки 25 кілометрів. Це не доводить факту шпигунства, однак експерти з військово-морських сил, з якими поспілкувалася The Telegraph, зазначили, що повільне пересування може давати змогу суднам використовувати сонари або підводні апарати для картографування морського дна.

Джессіка Макфейт, віцепрезидентка з розвідувальних операцій компанії Babel Street та експертка з питань національної безпеки й розвідки, на основі інформації відкритих джерел припустила, що риболовецькі судна можуть слугувати прикриттям для такої діяльності.

"Росія вже близько десяти років використовує риболовецькі траулери для такого спостереження, переважно за кабелями, оскільки це дає правдоподібне пояснення тривалого перебування в морі. Саме цим займаються під час риболовлі, — сказала Макфейт в інтерв’ю Російській службі Голосу Америки. — Крім того, вони можуть цілком правдоподібно стверджувати, що пошкодили кабель риболовецьким траулером, адже нещасні випадки справді трапляються".

У травні 2025 року Європейський Союз запровадив санкції проти російських риболовецьких компаній Norebo та Murman Sea Food. У ЄС заявили, що пов’язані з ними судна діяли поблизу об’єктів критичної інфраструктури та військових об’єктів і, можливо, перевозили обладнання для збору розвідувальної інформації. Обидві компанії заперечили свою причетність до шпигунства.

Міністерство закордонних справ Росії також відкидає ці звинувачення. Під час брифінгу 20 листопада речниця відомства Марія Захарова назвала їх проявом політичного тиску та недобросовісної конкуренції. За її словами, ці судна "не застосовуються з метою, не пов’язаною з рибальством, і не оснащені обладнанням, призначеним для розвідувальної діяльності чи диверсій".

Макфейт зазначила, що обмеження діяльності великих риболовецьких компаній можуть мати економічні наслідки.

"Йдеться про поєднання різних викликів, які можуть одночасно постати перед західними урядами, — сказала вона. — Якщо вони намагаються пошкодити зв'язок, чи слідкувати за інтернетом, це несе реальну загрозу. Другий аспект полягає в тому, що надмірне втручання в діяльність великих риболовецьких компаній може вплинути на світову економіку. […] Я б сказала, що це абсолютно класична форма тіньової війни Кремля".

Діяльність траулерів є частиною ширшої картини. Після інцидентів із пошкодженням енергетичних і телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі НАТО в січні 2025 року розпочало операцію Baltic Sentry і посилило патрулювання поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

Згодом Велика Британія повідомила, що разом із союзниками відстежувала російські підводні човни в Північній Атлантиці, а також оголосила про виділення 117 мільйонів доларів на безпілотники, сенсори та технології штучного інтелекту для виявлення підводних загроз.

Стівен Бланк, старший науковий співробітник програми з вивчення Євразії Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute), заявив, що активність поблизу підводної інфраструктури слід розглядати як частину ширшого протистояння між Росією та Заходом.

"Мені не подобається термін “гібридна війна”, — сказав Бланк в інтерв’ю Російській службі Голосу Америки. — Насправді те, що відбувається, — це війна в тому розумінні, як її визначає Росія. Збір розвідувальної інформації є складовою війни. Тому використання тіньових суден як розвідувальних платформ безумовно є частиною війни. […] Ці кораблі здійснюють дії, які фактично є воєнними актами. Вони шпигують за західними об’єктами".

Європейські органи влади пов’язують Росію з кібератаками, диверсіями, перешкоджанням роботі GPS, порушеннями повітряного простору та іншою діяльністю, яка не досягає порогу відкритого збройного конфлікту. Москва відкидає звинувачення у веденні гібридної кампанії.

Сара Мендельсон, професорка державної політики Університету Карнегі-Меллона та членкиня ради директорів Фонду "Вільна Росія" (Free Russia Foundation), зазначила, що така діяльність також створює небезпеку помилкового визначення винуватців інцидентів.

"Гібридна війна загострюється, — сказала Мендельсон в інтерв’ю Російській службі Голосу Америки. — Вона набуває різних форм. Це дезінформація. Це може бути економічний тиск. Усе це тісно пов’язано з технологічними інноваціями, які з’являються".

Вона додала: "Мене непокоїть те, що це може призвести до помилкового встановлення винуватців. Безпілотники використовують багато різних людей. Чи можливо, що в якійсь країні станеться певний інцидент і там вирішать, що за ним стоять росіяни, хоча насправді це не так? […] Така ескалація може призвести до хибного сприйняття ситуації. А саме так і починаються масштабніші війни".