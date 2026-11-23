Американська компанія-виробник мікросхем Nvidia оголосила в понеділок, що поновила Дженсена Хуанга на посаді президента та генерального директора компанії. Рада директорів одностайно проголосувала за це, обговоривши занепокоєння щодо його керівництва та можливих ризиків для національної безпеки.

Nvidia повідомила, що Хуанг негайно повернеться до виконання обов’язків генерального директора та знову увійде до складу ради директорів компанії.

У раді директорів заявили, що задоволені "відвертістю Хуанга та його здатністю керувати компанією".

"Рада директорів вважає, що Дженсен - саме та людина, яка має очолювати Nvidia, а його поновлення на посаді відповідає найкращим інтересам наших акціонерів, працівників, партнерів і клієнтів", — заявив голова ради директорів Гарві Джонс.

Також у компанії повідомили, що перед ухваленням рішення проконсультувалися з високопосадовцями уряду США та дійшли висновку, що повернення Хуанга на посаду не становить загрози національній безпеці.

"Рада директорів отримала інформацію від високопосадовців Сполучених Штатів і на підставі цієї інформації впевнена, що поновлення пана Хуанга на посаді не становить жодного ризику для національної безпеки", — йдеться в заяві.

Повернення Хуанга на посаду відбулося після його відставки в листопаді на тлі повідомлень, які пов’язували його з жінкою, яку підозрюють у зв’язках із китайською розвідкою, а також посилення уваги до дотримання Nvidia американських обмежень на експорт передових напівпровідників до Китаю.

Хуанг привітав своє поновлення на посаді та висловив подяку раді директорів компанії, її працівникам і діловим партнерам.

"Для мене велика честь повернутися до Nvidia та очолити одну з найвпливовіших технологічних компаній світу на початку нової промислової революції, — сказав він. — Я приймаю цю відповідальність із глибоким смиренням і новою рішучістю".

Згідно із заявою компанії, Колетт Кресс, яка виконувала обов’язки генерального директора після відходу Хуанга, продовжить працювати фінансовою директоркою, а Джонс залишиться головою ради директорів.

Трамп вітає рішення

Президент США Дональд Трамп привітав це рішення. В дописі на своїй платформі Truth Social він назвав повернення Хуанга важливим для компанії та економіки США.

"Рада директорів Nvidia ухвалила правильне та належне рішення, повернувши Дженсена Хуанга на посаду генерального директора, — написав Трамп. — Країні потрібне керівництво Дженсена в NVIDIA, щоб забезпечити успіх і процвітання не лише компанії, а й американської економіки".

Трамп також заявив, що уряд США не виявив жодних доказів того, що повернення Хуанга може становити загрозу національній безпеці.

"Уряд Сполучених Штатів не має підстав вважати, що повернення Дженсена до Nvidia становить будь-яку загрозу національній безпеці", — написав він.

За словами Трампа, генеральний прокурор США Тодд Бланш підтвердив, що федеральні правоохоронні органи не мають доказів причетності Хуанга до протиправної діяльності.

Трамп назвав Хуанга "великим патріотом і національним надбанням", водночас закликавши Nvidia продовжувати перевірку дотримання американських правил експортного контролю.

Розслідування триватиме

Попри поновлення Хуанга на посаді, Nvidia повідомила, що незалежний комітет ради директорів, який розслідує повідомлення про те, що Хуанг міг стати мішенню операції іноземної розвідки, продовжить свою роботу.

Комітет залучив незалежних юридичних радників, а Хуанг пообіцяв повністю співпрацювати з розслідуванням.

Американська технологічна компанія зазначила, що співпрацюватиме з "поточними урядовими розслідуваннями та перевірками".

Nvidia також повідомила про створення нового Комітету з питань національної безпеки та експортного контролю, який здійснюватиме нагляд за дотриманням торговельного законодавства та оцінюванням ризиків для національної безпеки.

Компанія планує призначити директора з питань дотримання нормативних вимог (Chief Compliance Officer), щоб посилити контроль за дотриманням законодавства в усіх підрозділах. Nvidia також продовжить співпрацювати з урядовими органами в межах поточних розслідувань.

Nvidia — провідна американська компанія з виробництва напівпровідників, чиї передові мікросхеми забезпечують роботу систем штучного інтелекту та дата-центрів у всьому світі.

Вашингтон запровадив обмеження на експорт до Китаю певних високопродуктивних мікросхем, посилаючись на міркування національної безпеки та побоювання, що ці технології можуть посилити військовий потенціал Пекіна.

У грудні 2025 року президент Дональд Трамп оголосив, що Nvidia зможе продавати свої процесори H200 схваленим китайським покупцям за умови сплати збору в розмірі 25% на користь уряду США.

Найсучасніші мікросхеми Nvidia серії Blackwell і надалі залишаються під забороною на продаж до Китаю.