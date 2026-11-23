Кандидати від Демократичної партії, які прагнуть представляти партію на наступних виборах президента США, проведуть перші дебати в червні та липні 2027 року. Про це партія оголосила в понеділок.

Загалом демократи планують провести 12 дебатів. Останні заплановані на березень 2028 року.

Ці заходи дають виборцям можливість безпосередньо почути позиції кандидатів із різних питань і допоможуть визначити кандидата від партії на президентських виборах 2028 року.

Голова Національного комітету Демократичної партії Кен Мартін заявив, що процес висунення кандидата "допоможе зберегти єдність нашої партії, посилити позиції нашого майбутнього кандидата та створити для демократів умови, необхідні для повернення Білого дому".

Республіканська партія поки не оголосила своїх планів щодо проведення дебатів у межах виборчого циклу 2028 року.

Боротьба за висунення кандидатів від обох партій може бути запеклою, адже вперше з президентських виборів 2016 року жодна зі сторін не матиме чинного президента, який міг би балотуватися на другий термін.

Для визначення своїх кандидатів обидві партії проведуть у штатах праймеріз і партійні збори. Цей процес триватиме до загальних партійних з'їздів, які відбудуться за кілька місяців до виборів.

Республіканці оголосили, що першими на початку 2028 року голосуватимуть Айова, Нью-Гемпшир, Невада та Південна Кароліна. Це ті самі штати, з яких партія розпочинала процес визначення свого кандидата у 2024 році.

Перші праймеріз і з'їзди партій найбільш важливі для президентської кампанії, оскільки кандидати прагнуть отримати перевагу на початковому етапі перегонів.

Демократи повторюють частину свого графіка раннього голосування 2024 року. Виборча кампанія 2028 року розпочнеться з голосування у Південній Кароліні, Неваді та Нью-Гемпширі.

Водночас партія змістила деякі інші штати на більш ранні позиції у своєму графіку. Нью-Мексико, Мічиган і Вірджинія доповнять перелік штатів, де на початку 2028 року відбудуться перші голосування.