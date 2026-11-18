Влада Кувейту та Бахрейну заявила, що в середу їхні системи протиповітряної оборони перехопили іранські повітряні атаки. Обидві країни заявили, що ескалація ставить під загрозу безпеку регіону і дипломатичні зусилля з врегулювання конфлікту.

Іран тричі атакував Бахрейн безпілотниками, починаючи з п’ятниці. У середу Бахрейн повідомив, що перехопив низку "підступних іранських повітряних атак".

Збройні сили Кувейту також в соцмережевому дописі заявили, що вранці в середу вони відбили та перехопили іранські атаки із застосуванням "ворожих" безпілотників.

Міністерство закордонних справ Кувейту назвало ці атаки "прямою загрозою його безпеці та стабільності, а також грубим порушенням норм міжнародного права".

Іранське державне інформаційне агентство IRNA заявило, що збройні сили країни завдали ударів безпілотниками по американських системах протиповітряної оборони Patriot, а також по платформах запуску безпілотників і ракет на авіабазі Алі-аль-Салем у Кувейті.

Іран також заявив, що завдав цих ударів у відповідь на активізацію військової діяльності США в регіоні.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), коментуючи атаки на Бахрейн у вівторок і п’ятницю, повідомило, що було перехоплено кілька безпілотників, запущених Корпусом вартових Ісламської революції. При цьому американське обладнання не зазнало пошкоджень, а серед американських військовослужбовців немає постраждалих.

На час публікації статті CENTCOM не відповів на запит Голосу Америки щодо іранських ударів.

Катар, який виступає посередником у переговорах між США та Іраном, активно засудив "відновлення актів агресії" Ірану проти Кувейту та Бахрейну.

"Продовження цих атак є небезпечною ескалацією, яка загрожує ускладнити зусилля, спрямовані на стримування напруженості, а також підірвати політичні та дипломатичні ініціативи, покликані забезпечити безпеку й стабільність у регіоні", — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Катару.

Об’єднані Арабські Емірати також засудили ці атаки. Водночас країна повідомила, що один член екіпажу вважається зниклим безвісти, а ще одинадцять моряків отримали поранення після того, як пізно ввечері у вівторок під час проходження Ормузької протоки було атаковано танкер, що належить державній енергетичній компанії ADNOC.

У ADNOC заявили, що це вже другий напад на судна компанії за останні вісім днів.

Саудівська Аравія також засудила ці атаки. Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем аль-Будайві заявив, що організація покладає на Іран відповідальність за напад, а також за окрему атаку на нафтовий танкер ОАЕ.