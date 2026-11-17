17 листопада Панамериканська організація охорони здоров’я (PAHO) повідомила, що Сполучені Штати, Мексика та Болівія втратили статус країн, у яких ліквідовано кір, оскільки вірус безперервно поширювався в кожній із цих держав протягом понад року.

Організація закликала країни регіону підвищити рівень вакцинації та зосередити зусилля на виявленні й локалізації спалахів, використовуючи методи, які вже довели свою ефективність у запобіганні поширенню кору.

"Втрата статусу країни, де ліквідовано кір, - це більше, ніж просто втрата офіційного визнання у сфері громадського здоров’я. Це означає, що вірус циркулював протягом тривалого часу, наражаючи сім’ї та громади на небезпеку захворювань, яким можна запобігти, а також на ризик госпіталізації та смерті", - зазначив директор PAHO доктор Жарбас Барбоза.

За даними PAHO, цього року в країнах Північної та Південної Америки було зафіксовано понад 58 тисяч підтверджених випадків кору, тоді як минулого року їх було 12 800. Близько 5400 із цих випадків припадають на Сполучені Штати.

Панамериканська організація охорони здоров’я - регіональний підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для країн Північної та Південної Америки - визначає, чи вдалося країнам регіону ліквідувати кір.

У січні США вийшли зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я, проте залишаються членом PAHO і традиційно є найбільшим донором цієї організації. У бюджетному запиті адміністрації США на 2027 рік пропонується припинити фінансування PAHO, хоча остаточне рішення залишається за Конгресом.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) 17 листопада повідомили, що вони разом з іншими федеральними органами охорони здоров’я "повні рішучості зупинити спалахи кору, захистити американців і повернути статус країни, де кір ліквідовано".

У CDC зазначили, що заохочують використання комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК), а також співпрацюватимуть із місцевими громадами для виявлення територій із підвищеним ризиком виникнення спалахів.

"Ми знаємо, де відбувається передача інфекції, і вже виділили 100 мільйонів доларів департаментам охорони здоров’я штатів та місцевим органам влади, щоб охопити ці громади. Втрата офіційного статусу не означає, що ми відмовляємося від підходу, що ґрунтується на наукових даних. Це означає, що ми продовжуємо зосереджувати зусилля на припиненні спалахів", - заявила директорка CDC доктор Еріка Шварц.

У CDC заявили, що задокументували різке падіння вакцинації дітей на початку пандемії COVID-19, при цьому рівень вакцинації КПК серед учнів дитячих садків знизився з 95,2% до 92,7%.

17 листопада представники охорони здоров'я Мексики також заявили, що вони зосереджуються на підвищенні рівня вакцинації разом зі скоординованими зусиллями щодо стримування спалахів.

Рафаель Рікардо Вальдес Васкес, заступник міністра охорони здоров'я та добробуту населення, заявив журналістам, що вакцина проти кору є "найкращим захистом" і що країна проводить свою найбільшу кампанію з вакцинації за десятиліття.

Він сказав, що в лютому в Мексиці спостерігався сплеск випадків захворювання, але з того часу рівень випадків захворювання по всій країні знизився на 90%.