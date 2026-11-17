Державний департамент США повідомив Голосу Америки, що завдяки "суворому нагляду" Венесуела змогла спрямовувати доходи від продажу нафти та інших природних ресурсів на фінансування державних послуг і відбудову країни відтоді, як Вашингтон у січні 2026 року створив рахунок для управління цими коштами.

"Ці кошти є власністю уряду Венесуели та зберігаються від його імені", — заявив представник Державного департаменту США. За його словами, створення такого рахунку "сприяло використанню доходів Венесуели від продажу нафти та інших природних ресурсів для забезпечення основних державних послуг, макроекономічної стабільності та відновлення ключових секторів, зокрема енергетики, охорони здоров’я та інфраструктури".

Представник Держдепартаменту додав: "Нам не відомо про жодні виплати забороненим організаціям або на заборонені цілі".

Як працює рахунок умовного зберігання коштів

Представник Державного департаменту пояснив механізм розподілу коштів Сполученими Штатами.

"Тимчасовий уряд Венесуели подає запити на виділення коштів для конкретних цілей. Державний департамент схвалює ці запити відповідно до переліку дозволених і заборонених категорій витрат, узгодженого між Сполученими Штатами та Венесуелою, а Міністерство фінансів США здійснює платежі", — повідомив посадовець США.

Механізм, за яким Вашингтон керує нафтовими доходами Венесуели, було створено за домовленістю із тимчасовим урядом країни на чолі з Делсі Родрігес після того, як США захопили тогочасного президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні 2026 року.

9 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, щоб захистити кошти на рахунках Міністерства фінансів США від конфіскації кредиторами.

Згідно з домовленістю, гроші від продажу венесуельської нафти та інших природних ресурсів надходять на рахунок умовного зберігання коштів Венесуели (Venezuela Custody Account), яким керує Міністерство фінансів США. Центральний банк Венесуели надає запити на кошти від імені тимчасового уряду, а американські посадовці ухвалюють рішення щодо їхнього перерахування.

За даними Державного департаменту, цей механізм покликаний забезпечити прозорість, підзвітність і відповідальне управління доходами від природних ресурсів Венесуели. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 12 листопада.

Згідно зі звітом аудиторської компанії KPMG, у період із 3 січня до 30 вересня 2026 року на рахунок умовного зберігання надійшло понад 12,26 мільярда доларів, а 12,11 мільярда доларів було виплачено. Станом на 30 вересня під контролем США залишалося 168,56 мільйона доларів. Ці кошти очікували на подальше перерахування за запитами Центрального банку Венесуели від імені тимчасового уряду.

У звіті зазначається, що більша частина коштів пішла до венесуельської економіки через валютні операції, які здійснювали комерційні банки країни. Окремо близько 133 мільйонів доларів було використано для прямих виплат постачальникам товарів і послуг, необхідних для забезпечення операційних та адміністративних потреб тимчасового уряду.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес у дописах у соціальних мережах X і Telegram від 12 листопада заявила, що "99 зі 100 доларів" доходів від нафти та гірничодобувної промисловості спрямовуються на виплату зарплат і пенсій у державному секторі.

Ця цифра стосується державних видатків, а не загальних доходів. Родрігес повідомила, що з січня до листопада надходження становили 15,6 мільярда доларів, а видатки — 14,86 мільярда доларів. Із цієї суми 14,71 мільярда доларів було спрямовано на виплату зарплат і пенсій.

За словами економістів, долари, що продаються через комерційні банки, допомогли зменшити тиск на курс валюти Венесуели. За оцінками консалтингової компанії Ecoanalítica, що базується в Каракасі та вже два десятиліття відстежує стан венесуельської економіки, обсяг пропозиції іноземної валюти потроївся порівняно з 2025 роком.

Згідно з офіційними курсами Центрального банку, болівар — національна валюта Венесуели — від початку цього року втратив близько двох третин своєї вартості щодо долара США. Різниця між офіційним і паралельним валютними курсами скоротилася приблизно до 14%, повідомив економіст Луїс Вісенте Леон, президент соціологічної компанії Datanálisis.

Наступний етап: оновлення Верховного суду

Наступний важливий етап політичного переходу у Венесуелі вже розпочався. Йдеться про оновлення Верховного суду справедливості Венесуели, відомого як TSJ. Очікується, що нових суддів призначать до середини грудня. Невдовзі після цього має бути сформована нова Національна виборча рада — CNE.

У Каракасі комітет, який проводить відбір кандидатів на суддівські посади, продовжив термін подання заявок до 18 листопада.

Виступаючи перед журналістами в Парижі 9 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи", державний секретар США Марко Рубіо відзначив прогрес у політичному переході Венесуели та заявив, що Вашингтон очікує дотримання ключових термінів.

"Нам просто потрібно уважно стежити за процесом і переконатися, що ці терміни будуть дотримані, — сказав Рубіо. — Тож, на мою думку, ми досягаємо хорошого прогресу".