Губернатор Каліфорнії відвідав Україну

Американський штат Каліфорнія надасть Україні гуманітарну допомогу. Про це заявив губернатор штату Гевін Ньюсом під час свого візиту до Львова 15 листопада.

Допомога включатиме польову медичну станцію на 50 місць. Станція має ліжка, концентратори кисню, крісла колісні та матеріали для лікування поранень, йдеться в записці служби губернатора. Також Каліфорнія передає 20 мобільних генераторів, понад 1300 лікарняних ліжок та додаткові медичні матеріали.

У Львові Ньюсом зустрівся з губернатором області Максимом Козицьким та іншими посадовцями, вшанував пам'ять полеглих українських солдатів та відвідав реабілітаційний центр для поранених на війні. Ньюсом поспілкувався з представниками компаній оборонних технологій, йдеться в повідомленні служби Ньюсома.

Губернатор запевнив українців в тому, що Каліфорнія їх підтримує. "Народ України не обирав цю війну, - каже Ньюсом. - Вони обрали захищати свою свободу, свою демократію та своє право визначати власне майбутнє. Їхня хоробрість стала натхненням для вільного світу. На це потрібно відповідати постійною підтримкою. Жоден народ, який бореться за свою свободу, не має ставити питання про те, чи він є наодинці. Каліфорнія підтримує Україну."

На початку війни Каліфорнія передала Україні п'ять медичних станцій.

Перед поїздкою до України, Ньюсом відвідав Варшаву, де зокрема взяв участь в Американсько-Українському форумі чистої енергії.

"Каліфорнія високо цінує нашу спільну відданість відбудові на основі стійких технологій та енергетичної незалежності", - заявив Ньюсом під час форуму.