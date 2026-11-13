Демократи визначаються з кандидатурою лідера більшості в Сенаті США

Демократи, які матимуть більшість у Сенаті США, постали перед вибором: хто обійме посаду лідера більшості після початку наступної сесії Конгресу в січні.

67-річний сенатор від штату Меріленд Кріс Ван Голлен заявив 12 листопада, що балотуватиметься на цю посаду, кинувши виклик сенатору від штату Нью-Йорк Чаку Шумеру, який став сенатором у 1999 році і очолює демократів у Сенаті з 2017 року. Шумеру - 75 років.

Ван Голлен вперше обрався до Сенату у 2016 році. Він заявив, що виборці під час проміжних виборів, які відбулися цього місяця, проголосували за "відхід від статус-кво, який не працює в інтересах робочого класу".

"Тепер від нас залежить, чи зможемо ми гідно відповісти на виклики часу, а для цього нам потрібне нове керівництво. Йдеться не про окрему людину, а про те, щоб почути запит американського народу", - заявив Ван Голлен.

Шумер висловив упевненість, що отримає достатню кількість голосів, аби залишитися лідером більшості. Він додав, що вітає "будь-яку дискусію щодо майбутнього нашої фракції та важливої роботи, яка чекає попереду".

"Я з нетерпінням чекаю на можливість очолити нашу нову демократичну більшість і працювати на благо американського народу", - сказав Шумер.

Очікується, що вибори шляхом таємного голосування відбудуться наступного місяця. Востаннє боротьба за посаду лідера демократів у Сенаті точилася у 1994 році.

Посада лідера більшості в Сенаті передбачає певні повноваження та обов’язки, зокрема право вносити поправки й пропозиції, а також визначати законодавчі пріоритети партії більшості.

Нинішній лідер більшості, республіканець Джон Тьюн, у січні перейде на посаду лідера меншості.

Деякі чинні сенатори, а також ті, хто складе присягу в січні, вже публічно висловили підтримку або Шумеру, або Ван Голлену.

Сенатор Берні Сандерс, незалежний політик, який співпрацює з демократами, підтримує Ван Голлена. Він зазначив, що Шумер наполегливо працював на користь партії понад 30 років, але "настав час для змін".

Ван Голлена також підтримує обраний сенатор від штату Мічиган Абдул Ель-Саєд.

Ще один незалежний політик, який співпрацює з демократами - сенатор від штату Мен Ангус Кінг, - заявив, що підтримує Шумера.

"Чак Шумер - один із головних творців найуспішнішої виборчої кампанії в сучасній історії, і я не бачу причин змінювати керівництво, яке допомогло досягти цього успіху", - зазначив Кінг.

Шумер також отримав публічну підтримку від сенаторок із Невади Кетрін Кортес-Масто та Джекі Розен, а також від Шеррода Брауна з Огайо, який повертається до Сенату після перемоги на виборах цього місяця.

Демократи матимуть у Сенаті більшість у 55 голосів проти 44 (враховуючи двох незалежних сенаторів, які приєднуються до фракції демократів).

У Сенаті лишається одне невизначене місце - сенатор від штату Аляска. У цьому штаті досі триває підрахунок бюлетенів після проміжних виборів 3 листопада. Це одне місце не змінить вже оголошеного прогнозу щодо більшості демократів у Сенаті, але може вплинути на остаточний розподіл місць між респубіканцями та демократами.