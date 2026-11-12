Україна розраховує на міжнародних партнерів у покритті зростаючих фінансових потреб

Понад 40 лідерів європейських країн зібралися в четвер в Ірландії на саміт. Серед основних питань зібрання - безпека Європи та необхідність підтримки України на тлі посилення російських атак на інфраструктуру та підприємства країни.

Питання фінансової підтримки України активно обговорювали в Європі перед дводенним самітом, що включає засідання Європейського політичного співтовариства та неформальне засідання Європейської ради. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз знайти кошти для задоволення запиту президента України Володимира Зеленського щодо додаткових 77 мільярдів доларів на наступний рік.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому на початку цього тижня, Мерц назвав нову допомогу "необхідною передумовою" для затвердження наступного бюджету ЄС. Про зміст листа першим повідомило видання Financial Times.

Лідери Словаччини, Чехії, Угорщини та Болгарії вже висловилися проти того, щоб прив’язувати затвердження бюджету ЄС до будь-якого нового фінансування України.

Після зустрічі із Зеленським у четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила українського лідера у підтримці ЄС, зокрема щодо забезпечення нагальних потреб України для виживання цієї зими та фінансування, необхідного до 2027 року. Вона повідомила, що до кінця місяця Європейська рада розгляне пропозицію Єврокомісії щодо фінансових потреб України.

Щоб зменшити фінансовий тиск вже зараз, Україна сподівається до кінця року отримати 1,67 мільярда доларів нового фінансування від Міжнародного валютного фонду. Україна може отримати ці кошти після завершення Фондом оцінювання виконання програми в Україні. МВФ розпочав черговий перегляд програми для України в понеділок.

США, як найвпливовіший член МВФ, підтримують чинну програму Фонду для України, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент раніше цього року, у квітні, під час зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

"Міністр Бессент наголосив на зусиллях президента Трампа, спрямованих на досягнення тривалого миру в Україні, а також підкреслив підтримку Сполученими Штатами нової програми МВФ для України та прогресу, якого Україна досягла у проведенні реформ", — йшлося в заяві Міністерства фінансів США.

Аналітикиня, яка поспілкувалася з Голосом Америки, зазначила, що дотримання умов програми МВФ є важливою запорукою отримання Україною підтримки від інших міжнародних партнерів.

"Є партнери, які підтримують нас набагато більше, - каже в коментарі Голосу Америки Юлія Маркуц, керівниця Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки, - але МВФ є якорем, який свідчить, що Україна є зразком для наших партнерів, що Україна - дійсно країна, з якою можна працювати, якій можна довіряти, яка є надійним партнером. Відповідно, ми дуже залежимо від того, щоб мати програму з МВФ".

За останні кілька місяців Верховна Рада України ухвалила кілька законів, передбачених програмою. Маркуц каже, що "обережно оптимістично" оцінює перспективи отримання Україною позитивного висновку МВФ за результатами перегляду програми.

Якщо Україна не отримає нового фінансування, ситуація може стати критичною, зазначила Маркуц, адже можливості для скорочення видатків у країни практично відсутні.

"Це надзвичайно складна ситуація, адже обстріли відбуваються постійно. Ми маємо постійні проблеми з критично важливою інфраструктурою, зокрема енергетичною, — сказала Маркуц. — Ми повинні забезпечувати людей, які живуть у цій країні, теплом, водою, електроенергією тощо".

Маркуц зазначила, що нинішні державні інвестиції України спрямовані на забезпечення стійкості країни та надання населенню базових послуг упродовж війни.

Тімоті Еш, головний стратег компанії BlueBay Asset Management, вважає, що МВФ зацікавлений у продовженні чинної програми.

"Але МВФ працює за певними правилами — програма має бути фінансово життєздатною", — сказав він Голосу Америки. За його словами, для цього необхідні фінансові гарантії від союзників України, що "ці прогалини у фінансуванні будуть закриті".

Еш висловив упевненість, що Україна зможе забезпечити фінансування з боку європейських партнерів, попри спротив деяких членів ЄС.

"Найбільші економіки Європи цілком розуміють ситуацію. Європа усвідомила, що Україна є ключовою для її безпеки та довгострокової оборони, — сказав він. — Європі потрібен час, щоб розбудувати власні автономні оборонні спроможності. І що довше Україна зможе вистояти в цій війні, то більше часу матиме Європа для розбудови таких спроможностей. Тож зараз Європа зацікавлена в тому, щоб допомогти Україні захистити себе, а також захистити саму Європу", — додав він.