Кушнер і Віткофф підтвердили домовленість з Путіним про обмін полоненими та обговорили участь Європи в переговорах

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер на зустрічі з Путіним у Москві підтвердили домовленість про найбільший обмін військовополоненими та можливе приєднання європейців до перемовин про завершення війни.

Про це Віткофф розповів після переговорів у Кремлі, які, за його словами, тривали чотири з половиною години.

"Ми домовилися про найбільший обмін військовополоненими. Це відбудеться найближчим часом. Ми також обговорювали інші гуманітарні питання, про які оголосимо незабаром", — сказав Віткофф пресі.

Він також заявив, що на зустрічі з Путіним "вдалося досягти прогресу", але не уточнив щодо яких питань. Також сторони допмовились про нову зустріч з представниками України та Росії.

"Люди не вірили, що ми відновимо тристоронній формат. Ми його відновили. А на додачу до цього — призначили нову зустріч", - сказав спецпосланець.

За його словами, після переговорів у Москві американська делегація вирушає відразу до Дубліна, де запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, "щоб розповісти йому про все і перейти до наступних кроків”.

Зеленський 12 листопада, виступаючи на євроопейському саміті в ірландському Дубліні, заявив, що російська сторона не була готова обговорювати деескалацію в Чорному морі чи припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Залучення Європи до переговорів

Як повідомляє російський Інтерфакс, Віткофф сказав журналістам, що європейські партнери долучаться до наступного раунду переговорів:

"Європейці приєднаються до нас на наступній зустрічі, ми вважаємо, що це дуже важливий момент, тому що вони наші партнери, і для нас важливо, щоб вони брали участь", - цитують американського спецпосланця російські медіа.

Джаред Кушнер, своєю чергою, повідомив, що США вже почали діалог із європейськими партнерами щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі та довгострокових відносин між Росією, Україною і європейськими країнами.

"Ми цілком упевнені, що перехід до багатостороннього формату дозволить нам і надалі досягати прогресу у вирішенні проблемних питань", — зазначив Кушнер.

Тим часом, за повідомленням видання Reuters, президент Росії сказав, що Вашингтону слід узгодити позицію зі своїми європейськими союзниками, аби з’ясувати, чого саме вони прагнуть в Україні — миру чи війни.

Після зустрічі російський президент Путін заявив, що у випадку припинення вогню в Україні присутність європейських військових на українській території є "абсолютно неприйнятним", мовляв, такі сили Москва розглядатиме як законні військові цілі.

Переговори тривають

Зустріч Кушнера та Віткофа у Москві відбулася після дводенних переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, де сторони досягли принципової домовленості про масштабний обмін полоненими.

Український перемовник Давид Арахамія назвав цей раунд найскладнішим від початку війни, зазначивши, що російська делегація прибула з дуже жорсткими інструкціями. Водночас він повідомив про "справді значний прогрес".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 12 листопада не зміг відповісти на питання щодо результативності зустрічі у Москві. Поки незрозуміло, каже Рютте, чи наблизили мир в Україні переговори з Путіним.

"Важко сказати. Проте я знаю, що всі залучені сторони — насамперед Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також європейці та Україна — працюють не покладаючи рук, щоб покласти край цій війні", — зазначив Рютте під час саміту європейських лідерів у Дубліні.

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