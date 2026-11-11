Українські голоси у Карнегі-Холі

У престижному Карнегі-Холі в Нью-Йорку відбувся концерт Камерного хору дівчат Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка. Хор неодноразово вигравав гран-прі на міжнародних конкурсах та фестивалях, виступав у Ватикані, у Берлінській філармонії та ЮНЕСКО.

Майже три роки готувався проєкт “Незламна гармонія: голоси молодості та надії”, в рамках якого більш ніж 30 юних співачок приїхали до США, поселилися разом з американськими підлітками та виступили на найвідомішій сцені Північної Америки.

“Я собі уявила під час війни, як ці дівчата почуваються в Києві. По-перше, страшно. По-друге, як музиканти, вони не можуть мати нормальних концертів спочатку і до кінця, тому що вони завжди повинні перериватися через атаки. І мені дуже захотілося їх запросити, – розповіла голосу Америки Ірина Портнко, піаністка, яка сама є випускницею ліцею ім. Лисенка, а зараз живе і виступає у США. – Спочатку я їх запросила на свій фестиваль в Австрії, в Адгаштайні. А потім я написала: непогано було б в Карнегі-холі заспівати. І, ви знаєте, через три роки це здійснилося. І я вважаю, що це якась сила, чарівна, нам допомагала”.

Попри юний вік більшості учасниць хору є професіоналами, які займаються музикою змалечку і репетирують по 10 годин кожного тижня. Про високий рівень підготовки учениць київського ліцею говорить Аманда Гандлінг, засновниця та керівниця Дитячого хору Вестчестера (Westchester Children's Chorus), який виступив в Карнегі-Холі разом з українським хором.

“Є різниця в рівні музичної підготовки, яку вони отримують. Ці дівчата проходять прослуховування, щоб вступити до цієї школи, і музика посідає надзвичайно важливе місце в їхньому навчальному процесі. У нас усе трохи інакше. Ми — неприбутковий молодіжний хор. Я бачуся з дітьми раз на тиждень, іноді частіше. Тому, гадаю, рівень музичної майстерності дещо відрізняється, і це також позитивно впливає на нас. Це просто неймовірно”, – зазначає Гандлінг.

Для американської публіки київський хор підготував спеціальну програму, в якій звучать як відомі пісні українських композиторів, так і нові твори. “Я дуже люблю твір Ганни Гаврилець «Ой у місті Віфлеємі», тому що він надзвичайно торкає мене, і я ледь стримую сльози, коли співаю. Також в нас відбудеться прем'єра твору Ірини Олексійчук «Страждальна мати». Це твір, який ми вперше будемо виконувати в Карнегі Холі”, розповіла Голосу Америки перед концертом учасниця хору Марія Сметаніна.

Концертна програма почалася з гімнів України та США, які український та американський хори виконали разом. “Ми знаємо, що дівчата живуть разом, вони також співають разом і весь цей тиждень вони разом проводили час, – зазначає Марина Байдюк, президентка United for Ukraine, організації, що виступила співспонсором проєкту, - сьогодні тут, в Карнегі Хол, у одному з найкращих концертних залів світу, наші українські дівчата зможуть заспівати українські пісні самі, а також, дуже важливо, разом з їхніми американськими музичними подругами”.

Київський ліцей ім. Лисенка був заснований у 1930-х роках, а його камерний хор дівчат – у 1950-х. З цією легендарною школою пов'язано багато українських музичних династій. Наприклад, зараз в хорі співає 11-класниця Аріадна Лисенко, праправнучка відомого композитора. Багато учениць стали професійними співачками, як-от Анна-Марія Миронова, яка вже як запрошена солістка виступила на концерті хору у Нью-Йорку.

Через постійні обстріли та тривоги у Києві, діти страждають психологічно, але музика допомагає їм зібратися і працювати з надією на відновлення мирного життя. “Ми виховуємо професійних музикантів, ми намагаємося триматися, незважаючи на всі наші зараз складні умови, які переживаємо, – говорить Юлія Пучко-Колесник, диригентка та художня керівниця хору. – Але я знаю, що в нас дуже талановиті діти. І ту гармонію, назву цього проєкту, яку ми несемо, я думаю, вона принесе мир, вона принесе перемогу, і вона збереже ці алмази хорової культури України, і це почує світ”.

Українська музика та спів допомагають розкрити Україну світу не лише через призму війни, а й як країну з видатними музичними традиціями. У 1922 році в Карнегі-Холі вперше зазвучав український “Щедрик”, і ця мелодія стала однією з найпопулярніших у Північній Америці. “Українська культура — це важлива частина історії України, до якої війна привернула увагу людей, – зазначає Гідеон Аронофф, представник Razom for Ukraine. – І в Нью-Йорку, і загалом по всіх Сполучених Штатах люди шукають можливості дізнатися, що насправді відбувається в Україні. Музика та мистецтво — один із ключових способів зробити це”.

Але самого лише ентузіазму для просування української культури замало. Держава має підтримувати такі проекти, як “Незламна Гармонія”, вважає Андрій Мельник, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН):

“Для України це має особливе значення зараз, особливо під час війни, коли мало хто думає про культуру, музику, коли воно все відходить, на жаль, на задній план. І для того, щоб показати, що Україна не лише виживає, бореться, але має такі таланти. Для того, щоб показати мешканцям Нью-Йорка дипломатичні спільноти, які будуть тут, що таке Україна сьогодні”.