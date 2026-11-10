Андрій Курков виставив свою маловідому книжку "Свобода" на благодійному аукціоні PEN International

Український письменник Андрій Курков долучився до міжнародного благодійного аукціону "Вияви свободи" (Expressions of Freedom), який оголосила організація PEN International.

Зокрема, на акціон Курков виставив підписаний примірник своєї маловідомої книжки "Свобода" (Freedom / Vrijheid). Це двомовне видання англійською та нідерландською мовами, надруковане у 2025 році дуже малим накладом - лише 300 примірників. Українською мовою книжка не перекладена.

"Свобода - це енергія, яка надає сенсу нашому життю", - каже Андрій Курков. Видання містить текст популярної лекції, яку Курков прочитав для культурної організації в Гаазі Writers Unlimited у січні минулого року.

Організація Writers Unlimited об’єднує письменників, поетів, журналістів, мислителів, музикантів у жанрі "spoken word" з різних культур і країн. Щороку у Гаазі, Нідерланди, організація проводить літературні читання, дебати, перформанси та культурні заходи.

Кошти із продажу Freedom / Vrijheid свого часу були спрямовані на підтримку нідерландської організації Protect Ukraine, що надає Україні матеріальну та логістичну підтримку для захисту військових, поранених та їхніх родин.

Зараз на аукціоні PEN International початкова ціна лоту цієї книжки становить £ 150 (близько $200).

За повідомленням PEN International, кошти з аукціону спрямують на підтримку роботи із захисту свободи вираження поглядів і допомоги письменникам, чиї голоси опинилися під загрозою.

Аукціон об’єднує відомих письменників з різних країн, які запропонували унікальні книжкові видання, авторські роботи та можливість особистого спілкування з авторами.

Серед учасників - канадська письменниця Маргарет Етвуд, американська письменниця Сірі Густведт, британський письменник і автор детективів сер Ієн Ренкін.

Маргарет Етвуд виставила на аукціон 30-хвилинну приватну відеозустріч та підписаний примірник своїх мемуарів Book of Lives.

Американська письменниця скандинавського походження Сірі Густведт виставила на аукціон власний малюнок.

Лауреат Букерівської премії канадський письменник Янн Мартел - рукописні нотатки, зроблені під час роботи над романом Son of Nobody.

Аукціон Expressions of Freedom відкрили 9 листопада і триватиме він до 11 грудня.

Акцію проводять до Міжнародного дня прав людини, який відзначається у світі 10 грудня.

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