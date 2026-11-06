Трамп заявив про масштабну угоду щодо безпеки Європи, яка охопить і Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над масштабною угодою щодо безпеки в Європі, яка стосуватиметься не лише України, а й інших європейських країн. Про це він сказав журналістам 5 листопада після зустрічі в Білому домі цього ж дня з російським представником Кирилом Дмитрієвим.

"Я не можу розповісти вам, що саме ми обговорювали, але скажу, що угоди буде досягнуто. Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Вона буде дуже масштабною. Я б навіть сказав, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", - заявив Трамп.

Подробиць розмови з російським посадовцем президент США не навів.

Дмитрієв прибув до Білого дому для участі в заході, організованому першою леді США Меланією Трамп, присвяченому гуманітарній операції в окупованих Олешках на Херсонщині.

Тим часом спеціальний посланець США, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, назвав продуктивними переговори щодо гарантій безпеки для України, які відбулися 5 листопада за участі представників США, України, НАТО та європейських союзників.

За його словами, адміністрація Трампа просуває створення ширшої архітектури європейської безпеки, яка допомогла б сформувати умови для встановлення "тривалого миру".

"Будь-які домовленості повинні повною мірою поважати суверенітет, територіальну цілісність і право кожної держави самостійно приймати рішення. Кожна країна зберігає повний контроль над власною безпекою та участю в альянсах; жодна держава не матиме права вето щодо суверенного вибору іншої. НАТО залишатиметься ключовим елементом колективної оборони Європи, а ця ініціатива спиратиметься на вже існуючі інституції та зобов'язання", - написав у мережі Х зять президента, який бере участь у переговорах про мирне врегулювання між Україною та Росією.

Кушнер додав, що США та інші сторони активно готуються до переговорів в Абу-Дабі наступного тижня, щоб забезпечити "змістовний та результативний діалог".

"Ми проводитимемо тісні консультації з нашими європейськими партнерами, а в разі досягнення прогресу - прагнутимемо перейти до ширшого багатостороннього формату за їхньої безпосередньої участі", - сказав він.

"Ми продовжимо інтенсивно працювати з усіма сторонами задля досягнення мети президента Трампа - встановлення всеосяжного й тривалого миру", - додав написав Кушнер.

4 листопада Кушнер та спеціальний посланець США Стів Віткофф провели півторагодинну телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським на тему підготовки до зустрічі в Саудівскій Аравії.

Наступного тижня в Абу-Дабі мають відбутися тристоронні технічні переговори за участю США, України та Росії. Це будуть перші мирні переговори у такому форматі з лютого цього року.

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