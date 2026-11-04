У Пенсильванії зафіксували шосту смерть, пов'язану зі спалахом кору

У Пенсильванії зафіксували шостий у цьому році випадок смерті, пов'язаний із кором, на тлі подальшого поширення спалаху хвороби у штаті. Загалом у штаті зареєстрували вже понад 1400 випадків кору, 77 з них виявлені за останній тиждень.

У департаменті охорони здоров'я штату зазначили, що померлий був невакцинованим жителем округу Джефферсон; результати його аналізів підтвердили наявність кору.

У відомстві зазначили, що Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) направили додаткові ресурси для допомоги місцевим органам охорони здоров'я у розслідуванні спалаху та посиленні заходів реагування.

2 листопада у штаті Нью-Йорк повідомили про першу за понад 30 років смерть дитини, пов'язану з кором. Також найбільші спалахи кору стались у Південній Кароліні, Юті, Вісконсині, Вірджинії, Огайо, Техасі, Флориді.

Наступного тижня експертна комісія Панамериканської організації охорони здоров'я вирішить, чи відповідають Сполучені Штати й надалі критеріям ліквідації кору - статусу, який країна утримувала з 2000 року, повідомляє Reuters.

CDC нагадує, що вакцина проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) є безпечною та ефективною. Коли понад 95% населення певної спільноти вакциновано, більшість людей захищені завдяки колективному імунітету.

Однак рівень охоплення вакцинацією серед дітей, які відвідують початкову школу у США, знизився з 95% у 2019–2020 навчальному році до 92,4% у 2025–2026 навчальному році, внаслідок чого близько 280 тисяч дітей цієї вікової групи опинилися в зоні ризику цього навчального року.