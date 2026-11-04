ЄС, США та Україна обговорили відновлення та фінансові потреби України

Європейська комісія провела в Брюсселі переговори з Україною, США та європейськими партнерами щодо відновлення економіки України після війни.

У повідомленні від 4 листопада мовиться, що на зустрічі за участі представників України, США, Німеччини, Франції, Британії, НАТО та Світового банку обговорили повоєнну відбудову України та перспективи її економічного розвитку.

Ці переговори - продовження попередніх консультацій, що відбулися в Маямі, та ґрунтувалися на рамковому документі щодо економічного процвітання України, який раніше цього року розробляли спільно Україна та США, повідомляє Єврокомісія.

"Нинішня робота та подальші зусилля зосереджені на доопрацюванні сценаріїв повоєнного економічного розвитку та процвітання України. Це передбачає визначення інструментів і механізмів, які можуть підтримати майбутній розвиток України та її власні зусилля", – йдеться в заяві Єврокомісії.

У Брюсселі також наголосили на важливості реформ, які Україна проводить у межах процесу вступу до Європейського Союзу. У Єврокомісії вважають, що ця програма реформ є важливим чинником стабільності, підвищує довіру інвесторів і сприяє залученню приватного капіталу та подальшої міжнародної підтримки.

У відомстві нагадали, що від початку повномасштабної російської агресії Європейський Союз надав Україні 231,5 мільярда євро допомоги.

Умєров: обговорили план фінансування України у 2027 році

Про результати зустрічей у Брюсселі повідомив також голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров. За його словами, 4 листопада відбулося два раунди переговорів із міжнародними партнерами.

Перший стосувався Плану процвітання України (Prosperity Plan) – документа, який має визначити підходи до повоєнної відбудови, залучення інвестицій та економічного зростання.

За його словами, над документом працювали представники Єврокомісії, США, Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock.

Українську сторону представляли команди Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Офісу президента.

Умєров повідомив, що сторони домовилися про конкретні подальші кроки та терміни роботи над документом, утім подробиць домовленостей не уточнив.

Другий раунд переговорів, за його словами, був присвячений фінансуванню України у 2027 році.

"Разом із командами Міноборони, Міністерства фінансів та Офісу президента ми представили наші розрахунки щодо воєнних потреб на наступний рік: скільки фінансування потрібно, який дефіцит необхідно покрити та які джерела можуть забезпечити ці кошти", – повідомив очільник розвідки.

Зеленський: обговорювали потреби ППО, ракети до Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 листопада провів переговори з американськими партнерами.

"Щойно ми провели дуже детальну півторагодинну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Готуємося до тристороннього формату на рівні команд - за участі України, США і Росії, - який відбудеться менш ніж за тиждень", - написав президент у мережі Х.

Український президент додав, що на зустрічі із партнерами з США, Німеччини, Франції, Британії, НАТО та Світового банку обговорювали, серед іншого, потреби української ППО, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Сторони домовились продовжити роботу над двосторонніми домовленостями, зокрема в межах Drone Deal.

5 листопада в Брюсселі має відбудеться ще одна зустріч, присвячена безпековим гарантіям для України.



